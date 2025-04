Fostul soț, reacție acidă la adresa Dianei Șoșoacă după încheierea divorțului. Silvestru: „Să se mărite cu Makaveli și să-i ia lui numele”

Ieri, 07 aprilie 2025, a fost pronunțat divorțul dintre Silvestru și Diana Șoșoacă. La aproape un an de la depunerea cererii de separare, instanța a hotărât ca președinta S.O.S să rămână cu numele care a consacrat-o. Decizia luată de judecătoarea de caz nu a fost pe placul fostului soț. În premieră, pentru FANATIK, avem reacția acidă și ironiile fine la adresa fostei avocate.

Reacția acidă a fostului soț, la adresa Dianei Șoșoacă, după încheierea divorțului

. Aceasta și-a dorit separarea de Diana Iovanovici-Șoșoacă după aproape opt ani de mariaj. Conflictele care au dus la încheierea relației, invocate de Silvestru Șoșoacă, au avut ca subiect central derapajul politic al partidului S.O.S România, sub conducerea europarlamentarei.

În urma hotărârii, judecătoarea a decis că divorțul s-a săvârșit din culpă comună, verdict cu care Silvestru Șoșoacă nu este de acord. Acesta susține că nu a existat nicio dovadă împotriva lui, ba mai mult, singurul martor al fostei soții ar fi dat declarații tot în favoarea lui.

Bărbatul a dezvăluit, pentru FANATIK, că a fost impresionat mai mult de calitățile fizice ale judecătoarei, decât de raționamentul care a stat la baza hotărârii pe care a luat-o în cazul de divorț. „Era o blondină frumoasă, acolo, la judecătorie. O judecătoare, președintă de instanță”, pe care Silvestru miza că îi va înțelege cauza. Dar, nu prea a fost așa.

„Sunt supărat din cauza faptului că această căsătorie este desfăcută din culpă comună. Unde o fi fost culpa mea?! Adică m-am auto-exclus eu din partid, de capul meu, singur?! Am încălcat statutul, am făcut harcea-parcea legea partidelor și am încălcat legislația României pe chestia asta?! Nu. Ea a făcut-o.

Nici pomeneală (nu a jignit-o, n.r.). Singura ei martoră, o deputată, a fost de partea mea, practic. A spus că nu-și dorește numele Șoșoacă decât pentru PR, pentru presă, în niciun caz că-i trebuie. Și cam atât. Nici martorii n-au ținut cu ea. Doar judecătoria… Era o blondină frumoasă acolo la judecătorie, recunosc. O judecătoare, președintă de instanță. Am crezut că va înțelege situația. Dar văd că… nu prea a înțeles-o!”, a povestit Silvestru Șoșoacă.

„Și-a dat seama că n-am deloc nicio legătură cu milioanele de euro pe care le visa fosta soție”

. Cererea de acordare a unor ”daune morale” la divorț, formulată de șefa S.O.S. România, a fost respinsă, spre bucuria lui Silvestru Șoșoacă.

Bărbatul spune că așteaptă motivarea și că, cel mai probabil, va depune apel la decizia de fond a judecătoriei.

„M-a absolvit blondina respectivă. Și-a dat seama că n-am deloc nicio legătură cu milioanele de euro pe care le visa fosta soție. Măcar acolo a fost corectă judecătoarea. Oricum, este o justiție injustă în România. O justiție extrem de injustă. Trebuie primenită toată justiția din România. Cum să dai culpă comună când doar unul e vinovat? E groaznic.

Nu a venit motivarea. Trebuie să vină peste câteva zile. După care o să am 30 de zile la dispoziție pentru a face apel. Mă gândesc să depun apel, da, pentru chestia asta cu culpă comună. Doar să văd nebunia asta de motivare, ca să văd și eu la ce fac apel”, a adăugat fostul soț al Dianei Șoșoacă.

„Să se mărite cu Makaveli ăla și să-i ia lui numele”

Silvestru Șoșoacă nu este împăcat cu cu ideea de culpă comună, dar nici cu faptul că numele său să rămână europarlamentarei. El spune că este dispus să lupte până la capăt pentru ca fosta lui soție să nu se mai numească Șoșoacă. Bărbatul se întreabă, ironic, de ce Diana Șoșoacă nu ia numele unui dintre cei mai c , de unde a anunțat recent că va demisiona.

„În continuare, cred că numele meu trebuie să-mi rămână doar mie. Ce rost are ca pe ea să o cheme Șoșoacă? Nu se poate decupla odată pentru totdeauna de numele meu, să o cheme doar Iovanovici? Dacă e atât de valoroasă cât crede ea și cât spune că ar fi, își face o carieră pe numele Iovanovici, nu? Sau să se mărite cu Makaveli ăla și să-i ia lui numele. Habar nu am cum îl cheamă pe ăla.

Poate să ceară și 10 milioane de euro de data asta (la apel, n.r.), niciun fel de problemă. Îmi asum. Într-o justiție normală, eu ar trebui să fiu cel mai liber om din lume, să merg cu mâinile în buzunar, fluerând, uitându-mă la floricele din copaci. Dar e o lume urâtă și o dreptate care nu există în justiție. Și atunci sunt un pic temător. Nu pot să spun că nu mi-e teamă, dar îmi asum riscurile astea, pe cuvântul meu, pentru un simplu cuvânt acolo. Culpă comună. Mă, nu e culpă comună. Nu e vina mea. Păi dacă nu e vina mea, cum să accept asta?”, a mai declarat Silvestru Șoșoacă, pentru FANATIK.

Silvestru Șoșoacă, revoltat și nemulțumit de legislația care nu dă voie să-și ia numele înapoi

În final, supărat nevoie mare din cauza faptului că nu-și poate recupera numele, Silvestru Șoșoacă este de părere că ar trebui să se facă anumite modificări legii în vigoare. Mai exact se referă la amendamentul confrom căruia cel care cedează numele prin intermediul unei proceduri civile, nu-și poate retrage drepturile acordate foștilor sau fostelor, decât în termen de șase lui.

„Ministerul Familiei ar trebui să facă un proiect de lege ultra-rapid ca să poți cere revenirea soției la numele anterior. Chiar dacă acesta l-a obținut pe cale civilă. Spun asta pentru că la numele preluat prin căsătorie, la divorț, și după 10, și după 15, și după 20 de ani ai drept de anulare.

În cazul meu, dacă Diana a luat numele pe cale civilă, e o altă procedură. A fost cu acordul meu, însă eu am termen de șase luni să mă pot răzgândi. E culmea, adică în șase luni nu divorțează aproape nimeni. După aceea nu mai poți face nimic.

Dacă divorțezi după șapte ani sau opt ani, cum sunt eu acum, să se aplice aceeași măsură ca la numele preluat prin căsătorie. Adică să pot să-i retrag numele.”, a încheiat fostul soț al Dianei Șoșoacă.