Fostul staff de la FCSB vorbeşte pentru Fanatik despre ziua despărţirii de jucători: „I s-a făcut o mare nedreptate”

în care a stat pe banca roş-albaştrilor. Antrenorul a decis să plece după ce Gigi Becali a ieşit public şi a spus “fac ceva pe contractul ăla!”, lucru care l-a deranjat teribil pe Iordănescu. a fost dezvăluit de FANATIK și confirmat ulterior.

Edi Iordănescu şi staff-ul tehnic şi-au luat adio de la jucători. Tehnicianul a spus că a fost o despărţire grea şi nu ar fi vrut să plece de la formaţia roş-albastră, în condiţiile în care lucrurile s-ar fi petrecut într-un mod profesionist.

Fostul staff de la FCSB vorbeşte pentru Fanatik despre ziua despărţirii de jucători

Alexandru Radu, secundul lui Edi Iordănescu de la FCSB, a vorbit pentru FANATIK despre ziua despărţirii de jucători, spunând că antrenorului i s-a făcut o nedreptate:

„Niciodată nu am ieşit în presă, nu am dat declaraţii, nu am creat probleme şi probabil mult timp de acum nu o să mai apar în presă. A fost o zi foarte tristă pentru noi, dar cei de la echipă şi din jurul ei, au avut posibilitatea să constate dacă mai era nevoie, nu doar ce nivel are Edi Iordănescu ca şi antrenor, dar şi ce om este.

„I s-a făcut o mare nedreptate lui Edi şi continuă să i se facă”

Şi da, este adevărat, acei oameni au vărsat o lacrimă pentru că au fost nevoiţi să se despartă de un om şi un antrenor care i-a făcut să se simtă respectaţi, apreciaţi şi protejaţi!

I s-a făcut o mare nedreptate lui Edi şi continuă să i se facă. Nu vreau să vorbesc mai multe pentru că totul trebuie să rămână acolo, în vestiar”, a spus Alex Radu pentru FANATIK.

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB în ciuda rezultatelor foarte bune pe care echipa le-a reuşit în ultima vreme. În ultimele opt etape de campionat, roş-albaştrii au obţinut şapte victorii şi o remiză.

Edi Iordănescu: „A fost o plăcere să vin zi de zi aici, drumul către casă vă fi foarte greu pentru mine”

că regretă faptul că pleacă de la echipă fără să câştige un trofeu şi i-a lăudat pe jucători pentru că aceştia s-au ataşat emoţional de el:

“Îmi pare rău, pentru că mi-am dorit atât de mult să fiu aici și să căștig un trofeu. Mi-am dorit mai mult pentru suporteri și jucători, încât poate am fost orbit de unele lucruri, cu toate că angajamentul făcut în scris a fost maximul care putea fi făcut.

A fost o plăcere să vin zi de zi aici, drumul către casă vă fi foarte greu pentru mine din punct de vedere emoțional, de unii jucători m-am atașat. Rar mi-a fost să întâlnesc jucători atât de disponibili să învețe, să progreseze, să se afirme.

“Am venit cu încredere, plec cu dezamăgire”

Am făcut oamenii din jurul echipei, de la magazioner până la bucătar sau doamna care face curățenie, să fie extrem de entuziasmați. Am venit cu încredere, plec cu dezamăgire”, a spus Iordănescu.

Edi Iordănescu a lăsat FCSB pe locul secund în Liga 1. CFR Cluj este lider autoritar pe plan intern, cu 8 puncte avans faţă de roş-albaştrii. Noul antrenor al FCSB este , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate chiar în ziua în care Becali și Iordănescu s-au despărțit.