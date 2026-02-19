Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă vrei să fii fotbalist, asta trebuie să faci”

ADVERTISEMENT

Fosta vedetă a lui Liverpool și a naționalei Angliei a vorbit despre abuzurile sexuale la care a fost supus în copilărie. El a și-a amintit cum a ajuns să fie victima unui personaj care ar fi trebuit să-l ajute în carieră.

Drama vedetei lui Liverpool! Abuzat sexual de antrenor

Fostul mijlocaș Paul Stewart a povestit despre abuzurile sexuale înfiorătoare la care a fost supus de un antrenor pedofil. Ajuns la 61 de ani, fostul internațional englez a vorbit despre nenorocirile pe care le-a îndurat zi de zi, timp de patru ani.

ADVERTISEMENT

Deși fostul jucător al lui Liverpool nu i-a dat numele antrenorul care l-a abuzat în urmă cu 50 de ani, se crede că este vorba de Frank Roper, un scouter al echipei Blackpool FC, care a decedat în 2005.

Stewart a precizat că totul a început în jurul vârstei de 11 ani, după ce s-a alăturat unei echipe de fotbal pentru tineret din Manchester, numită Nova Juniors. El a spus că a fost ademenit cu cadouri înainte de a fi izolat și i-a fost puse întrebări nepotrivite în timp ce era singur cu agresorul în mașină.

ADVERTISEMENT

A făcut cadouri scumpe familiei

Paul Stewart a menționat că agresorul său apărea în fața porților școlii și la el acasă ca să-l ia. De asemenea, acesta îi dădea ghete de fotbal și echipament sportiv foarte scump și aducea cadouri familiei sale.

ADVERTISEMENT

”La aproape două săptămâni de când m-am înscris, acest antrenor vine pe la mine tot timpul și îmi dă cadouri, nu doar mie, ci și părinților mei. Ne-a cumpărat primul nostru televizor color și le tot dă târcoale că sunt bun la fotbal.

Apoi a început să apară în fața porților școlii mele, așteptându-mă să termin rele și, dacă nu mă ducea acasă cu mașina, mă urmărea”, a declarat fostul fotbalist, conform .

ADVERTISEMENT

Moment teribil petrecut în autocar

Lucrurile aveau să se înrăutățească atunci când antrenorul i-a dus pe Stewart și pe alți câțiva jucători ai echipei Nova Junior pe stadionul Bloomfield Road al echipei Blackpool și l-a atins în mod nepotrivit pe tânărul fotbalist pentru prima dată.

”Toți jucătorii aflați în deplasare aveau să încerce să conducă autocarul, dar când m-am apropiat să preiau volanul am fost atins în mod nepotrivit. Aveam piciorul stâng pe partea pasagerului, piciorul drept pe partea șoferului, dar când mă aplec, mâna lui se urcă pe pantalonii mei scurți și îmi atinge penisul. Înlemnesc”, a spus el.

Paul Stewart a spus că inițial a crezut că a fost un accident, înainte să-și dea seama că nu a fost și a adăugat că știa că ar fi trebuit să vorbească despre abuz în acel moment, dar în schimb a continuat să sufere în tăcere.

Amenințat că-i va omorî familia

Câteva săptămâni mai târziu, abuzurile au început să devină mai grave și mai frecvente. Stewart se întorcea acasă și îl găsea pe antrenor, care se ”integrase” în familia sa, stând pe canapeaua părinților săi.

Stewart a explicat că, atunci când abuzurile se terminau, antrenorul se întorcea și îi spunea: ”Spune-le mamei și tatălui tău sau fraților tăi că îi omor”. ”Din ziua aceea, am fost abuzat sexual și fizic în fiecare zi a vieții mele, timp de patru ani”, a mărturisit el.

Paul Stewart lucrează acum ca om de afaceri în Blackpool și și-a dezvoltat propriul curs online despre , dar a recunoscut că înainte cariera sa de jucător a fost umbrită de .