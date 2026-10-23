Sport

Fostul star al Universității Craiova, făcut praf de patron după ultimul meci din SuperLiga: „Mă face de râs! Este un capitol închis”

Bogdan Mariș
23.10.2026 | 23:15
Fostul star al Universitatii Craiova facut praf de patron dupa ultimul meci din SuperLiga Ma face de ras Este un capitol inchis
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Valeriu Iftime (66 de ani) l-a criticat pe Jovan Markovic (25 de ani) după FC Botoșani - Petrolul 1-3. FOTO: Sport Pictures
Un internațional român care a evoluat timp de mai multe sezoane la Universitatea Craiova a ajuns într-o situație foarte dificilă la actualul club și ar putea să plece încă din iarnă.
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Valeriu Iftime (66 de ani) a fost extrem de dezamăgit după eșecul suferit de FC Botoșani contra Petrolului, 1-3. La finalul meciului, patronul formației din SuperLiga l-a criticat pe antrenorul Marius Croitoru și a anunțat că atacantul Jovan Markovic (25 de ani), care a intrat pe teren în repriza secundă, este un „capitol închis”.

Valeriu Iftime l-a „desființat” pe Jovan Markovic după FC Botoșani – Petrolul 1-3

FC Botoșani a fost condusă cu 3-0 de Petrolul încă din minutul 54 și nu a reușit să revină în joc, deși a redus din diferență prin Dumiter. La final, Valeriu Iftime a criticat dur prestația echipei, dar și pe antrenorul Marius Croitoru. De asemenea, acesta a dat de înțeles că Jovan Markovic ar putea părăsi echipa, afirmând că acesta reprezintă un „capitol închis”. Fostul atacant al Universității Craiova a reușit să marcheze un singur gol, dintr-o lovitură de la 11 metri, în cele 9 jocuri disputate în SuperLiga pentru FC Botoșani.

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Astăzi n-am avut nicio idee de joc, așa este. Am jucat prost pentru că ei sunt foarte activi, nu-ți dau voie să te miști. Nu am avut ocazii, nu am șutat la poartă. Astăzi sunt corijenți toți: Croitoru are 3, Anestis 4. Restul sunt de 4,5. Nu înțeleg de ce l-a scos pe Miron la pauză. Că o fi greșit la gol, nu știu.

Nu știu ce face cu Markovic, mă face de râs. Cred că Markovic, așa cum arată astăzi, este un capitol închis pentru FC Botoșani. La cum stăm acum și cum jucăm, dacă visam la play-off, astăzi văd cu ochii deschiși o luptă care pe care la retrogradare. Mi-e că suntem candidatul numărul 2, dacă nu 3”, a afirmat Valeriu Iftime, conform Btonline. Patronul lui FC Botoșani l-a criticat pe Markovic și în urmă cu o lună, în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Croitoru, înlocuit de un antrenor portughez?

Doi dintre antrenorii portughezi numiți în această vară în SuperLiga, Nuno Campos (Dinamo) și Ricardo Sousa (Petrolul), au obținut rezultate impresionante, iar Valeriu Iftime a afirmat că ar putea lua în calcul în viitor un tehnician lusitan. „Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenori portughezi, s-ar putea să funcționeze.

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O chestie foarte interesantă, să o studiem. Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta. Văd că toate echipele cu import din fotbalul portughez… E o idee interesantă. Tot mă gândesc la asta, să aducem un conducător portughez și apoi să vedem cum facem cu antrenorul. Mi se pare că 4-5 sunt portughezi în echipa lor (n.r. a Petrolului), nu? Și-s buni. Fantastic de buni, extraordinar de buni. Energici, puternici. Bătaie așa categorică nu ne-a mai dat nimeni”, a declarat omul de afaceri după eșecul suferit de FC Botoșani contra Petrolului.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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