Fostul star al Universității Craiova, făcut praf de patron după ultimul meci din SuperLiga: „Mă face de râs! Este un capitol închis”

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Valeriu Iftime (66 de ani) a fost extrem de dezamăgit după eșecul suferit de FC Botoșani contra Petrolului, 1-3. La finalul meciului, patronul formației din SuperLiga l-a criticat pe antrenorul Marius Croitoru și a anunțat că atacantul Jovan Markovic (25 de ani), care a intrat pe teren în repriza secundă, este un „capitol închis”.

Valeriu Iftime l-a „desființat” pe Jovan Markovic după FC Botoșani – Petrolul 1-3

FC Botoșani a fost condusă cu 3-0 de Petrolul încă din minutul 54 și nu a reușit să revină în joc, deși a redus din diferență prin Dumiter. La final, Valeriu Iftime a criticat dur prestația echipei, dar și pe antrenorul . De asemenea, acesta a dat de înțeles că Jovan Markovic ar putea părăsi echipa, afirmând că acesta reprezintă un „capitol închis”. Fostul atacant al Universității Craiova a reușit să marcheze un singur gol, dintr-o lovitură de la 11 metri, în cele 9 jocuri disputate în SuperLiga pentru FC Botoșani.

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„Astăzi n-am avut nicio idee de joc, așa este. Am jucat prost pentru că ei sunt foarte activi, nu-ți dau voie să te miști. Nu am avut ocazii, nu am șutat la poartă. Astăzi sunt corijenți toți: Croitoru are 3, Anestis 4. Restul sunt de 4,5. Nu înțeleg de ce l-a scos pe Miron la pauză. Că o fi greșit la gol, nu știu.

Nu știu ce face cu Markovic, mă face de râs. Cred că Markovic, așa cum arată astăzi, este un capitol închis pentru FC Botoșani. La cum stăm acum și cum jucăm, dacă visam la play-off, astăzi văd cu ochii deschiși o luptă care pe care la retrogradare. Mi-e că suntem candidatul numărul 2, dacă nu 3”, a afirmat Valeriu Iftime, conform . Patronul lui FC Botoșani și în urmă cu o lună, în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Croitoru, înlocuit de un antrenor portughez?

Doi dintre antrenorii portughezi numiți în această vară în SuperLiga, Nuno Campos (Dinamo) și Ricardo Sousa (Petrolul), au obținut rezultate impresionante, iar Valeriu Iftime a afirmat că ar putea lua în calcul în viitor un tehnician lusitan. „Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenori portughezi, s-ar putea să funcționeze.

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O chestie foarte interesantă, să o studiem. Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta. Văd că toate echipele cu import din fotbalul portughez… E o idee interesantă. Tot mă gândesc la asta, să aducem un conducător portughez și apoi să vedem cum facem cu antrenorul. Mi se pare că 4-5 sunt portughezi în echipa lor (n.r. a Petrolului), nu? Și-s buni. Fantastic de buni, extraordinar de buni. Energici, puternici. Bătaie așa categorică nu ne-a mai dat nimeni”, a declarat omul de afaceri după contra Petrolului.