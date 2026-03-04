Fostul star de la Barcelona, atac fără precedent la adresa lui Real Madrid: „VAR s-a inventat ca ei să nu mai fure”

ADVERTISEMENT

Un fost fotbalist de la Barcelona susține că sistemul VAR s-a implementat pentru ca arbitrii să nu o mai favorizeze pe Real Madrid. De unde a plecat atacul la adresa formației din capitala Spaniei.

Arturo Vidal, atac fără precedent la adresa Real Madrid

Arturo Vidal este unul din cei mai emblematici fotbaliști din ultimele două decenii. Cu echipe în CV precum Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munchen, Barcelona sau Inter, mijlocașul chilian a dat de pământ cu Real Madrid.

Fostul internațional susține că sistemul VAR a fost implementat în fotbalul modern pentru ca l. Arturo Vidal s-a simțit nedreptățit în două rânduri, pe când evolua la Bayern și a fost eliminat din Champions League de iberici.

„M-am simțit furat de Madrid. În două meciuri din Liga Campionilor împotriva lui Bayern München, în sferturi și în semifinale, când ne-au eliminat. De aceea au inventat VAR-ul, ca să nu se mai fure”, a declarat mijlocașul în podcastul .

Lionel Messi, fotbalistul care l-a impresionat pe Vidal

Arturo Vidal a fost legitimat la FC Barcelona între august 2018 – septembrie 2020, timp în care a avut onoarea să împartă vestiarul cu Lionel Messi. Chilianul a rămas impresionat de atacantul argentinian, însă a amintit și de Frank Ribery.

„Lionel Messi Este un jucător incredibil! Este peste toată lumea. Și Ribery m-a surprins prin forța lui, dar Messi este pur și simplu ireal”, a mai spus Arturo Vidal.

Arturo Vidal vrea să devină antrenor

Ajuns la 38 de ani, mijlocașul este legitimat în prezent la Colo-Colo, din prima ligă a campionatului din Chile, . Contractul lui Vidal este scadent la finalul anului 2026, iar acesta a mărturisit că își dorește o carieră în antrenorat după retragerea din fotbalul profesionist.

„Vreau să continui și să preiau cât mai curând o echipă. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu antrenor. Vreau să rămân conectat la ceea ce iubesc. Iubesc fotbalul nu doar pentru că este profesia mea, ci și pentru că urmăresc foarte mult.

Mi-ar plăcea să îi ajut pe tinerii de aici, din Chile, să îi învăț și să îi ajut să aibă cariera pe care am avut-o eu”, a conchis fostul jucător de la Barcelona.