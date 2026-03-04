Sport

Fostul star de la Barcelona, atac fără precedent la adresa lui Real Madrid: „VAR s-a inventat ca ei să nu mai fure”

Fostul star de la Barcelona a lansat un atac fără precedent la adresa Real Madrid. Jucătorul consideră că sistemul VAR s-a inventat pentru ca formația din capitala Spaniei să nu mai fure.
Iulian Stoica
04.03.2026 | 13:00
Fostul star de la Barcelona atac fara precedent la adresa lui Real Madrid VAR sa inventat ca ei sa nu mai fure
ULTIMA ORĂ
Fostul star de la FC Barcelona, atac fără precedent către Real Madrid. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un fost fotbalist de la Barcelona susține că sistemul VAR s-a implementat pentru ca arbitrii să nu o mai favorizeze pe Real Madrid. De unde a plecat atacul la adresa formației din capitala Spaniei.

Arturo Vidal, atac fără precedent la adresa Real Madrid

Arturo Vidal este unul din cei mai emblematici fotbaliști din ultimele două decenii. Cu echipe în CV precum Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munchen, Barcelona sau Inter, mijlocașul chilian a dat de pământ cu Real Madrid.

Fostul internațional susține că sistemul VAR a fost implementat în fotbalul modern pentru ca Real Madrid să nu mai fure, lucru susținut și de Lamine Yamal. Arturo Vidal s-a simțit nedreptățit în două rânduri, pe când evolua la Bayern și a fost eliminat din Champions League de iberici.

ADVERTISEMENT

„M-am simțit furat de Madrid. În două meciuri din Liga Campionilor împotriva lui Bayern München, în sferturi și în semifinale, când ne-au eliminat. De aceea au inventat VAR-ul, ca să nu se mai fure”, a declarat mijlocașul în podcastul Enfocados.

ADVERTISEMENT
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian...
Digi24.ro
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35

Lionel Messi, fotbalistul care l-a impresionat pe Vidal

Arturo Vidal a fost legitimat la FC Barcelona între august 2018 – septembrie 2020, timp în care a avut onoarea să împartă vestiarul cu Lionel Messi. Chilianul a rămas impresionat de atacantul argentinian, însă a amintit și de Frank Ribery.

ADVERTISEMENT
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune....
Digisport.ro
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar

„Lionel Messi Este un jucător incredibil! Este peste toată lumea. Și Ribery m-a surprins prin forța lui, dar Messi este pur și simplu ireal”, a mai spus Arturo Vidal.

Arturo Vidal vrea să devină antrenor

Ajuns la 38 de ani, mijlocașul este legitimat în prezent la Colo-Colo, din prima ligă a campionatului din Chile, iar recent a fost implicat într-un scandal. Contractul lui Vidal este scadent la finalul anului 2026, iar acesta a mărturisit că își dorește o carieră în antrenorat după retragerea din fotbalul profesionist.

ADVERTISEMENT

„Vreau să continui și să preiau cât mai curând o echipă. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu antrenor. Vreau să rămân conectat la ceea ce iubesc. Iubesc fotbalul nu doar pentru că este profesia mea, ci și pentru că urmăresc foarte mult.

Mi-ar plăcea să îi ajut pe tinerii de aici, din Chile, să îi învăț și să îi ajut să aibă cariera pe care am avut-o eu”, a conchis fostul jucător de la Barcelona.

  • 96 de meciuri, 11 goluri și 11 pase decisive a adunat Arturo Vidal la Barcelona
  • 147 de selecții și 34 de goluri are mijlocașul pentru naționala din Chile
Detalii de ultimă oră! Rapid ia în calcul o decizie radicală în cazul...
Fanatik
Detalii de ultimă oră! Rapid ia în calcul o decizie radicală în cazul lui Keita, reținut de Poliție după ce a provocat un accident rutier și a fugit. Update
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham...
Fanatik
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham retrogradează din Premier League
„Câștigă titlul detașat, la 10 puncte!”. Dragomir știe podiumul și cu cine va...
Fanatik
„Câștigă titlul detașat, la 10 puncte!”. Dragomir știe podiumul și cu cine va juca FCSB barajul de Europa. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BREAKING | Burleanu a rupt tăcerea! A făcut anunțul despre venirea lui Hagi...
iamsport.ro
BREAKING | Burleanu a rupt tăcerea! A făcut anunțul despre venirea lui Hagi la naționala României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!