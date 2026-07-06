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Fostul star de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund revine după ce s-a retras la doar 30 de ani. Vrea să joace în Liga 8!

Unul dintre jucătorii care au impresionat la Bayern Munchen și Borussia Dortmund a decis să revină după retragere și să joace în Liga 8. Decizie surprinzătoare pentru fotbalistul de 30 de ani.
Mihai Dragomir
06.07.2026 | 17:02
Fostul star de la Bayern Munchen si Borussia Dortmund revine dupa ce sa retras la doar 30 de ani Vrea sa joace in Liga 8
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Fostul fundaș central de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund a revenit. Unde va juca. Foto: Hepta.
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Fostul fundaș central de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund, Niklas Sule (30 de ani), și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist la doar 30 de ani, la finele sezonului recent. Neamțul a luat o decizie total surprinzătoare, urmând să joace în cel de-al optulea eșalon al țării sale natale.

Niklas Sule revine să joace fotbal în Liga 8

Niklas Sule a fost jucător de bază la Bayern Munchen, unde a câștigat un număr mare de trofee, după care s-a alăturat celor de la Borussia Dortmund, unde a ajutat echipa să ajungă în finala Champions League din sezonul 2023/2024. În urma mai multor accidentări, jucătorul a decis să pună stop carierei de fotbalist profesionist la finele sezonului recent.

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La 30 de ani, neamțul care s-a confruntat cu kilograme multe și a slăbit printr-o metodă inedită, șochează din nou. El a decis să se alăture celor de la SV Tiefenbach, echipă de amatori care joacă în Liga 8 din Germania. El și-a explicat decizia într-o declarație pentru cei de la Sky. „Aștept cu nerăbdare să experimentez din nou fotbalul dintr-o perspectivă complet diferită – în care să fie vorba exclusiv despre jocul în sine și nu despre afaceri sau bani.

Doi dintre cei mai buni prieteni ai mei joacă pentru SV Tiefenbach, iar unul dintre ei este chiar antrenorul. După 13 ani în fotbalul profesionist, este un cadou absolut să împart din nou terenul cu prietenii mei și pur și simplu să mă bucur la maximum de acest sport minunat!”, a spus fostul multiplu câștigător de Bundesliga.

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Cariera lui Niklas Sule

Cea mai importantă perioadă din cariera lui Niklas Sule se leagă de cea petrecută la Bayern Munchen, unde a evoluat timp de 5 ani. În curtea bavarezilor, stoperul german a cucerit nu mai puțin de 14 trofee, printre acestea numărându-se cinci titluri de campion al Germaniei, dar și un UEFA Champions League (2019/2020).

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De asemenea, el a fost o prezență constantă la naționala Germaniei în ultimii ani, unde a strâns 49 de selecții pentru prima reprezentativă „Die Mannschaft”, timp în care a izbutit să înscrie și un gol.

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  • 08.05.26 este data ultimului meci în care Niklas Sule a evoluat ca fotbalist profesionist (Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3-2)
  • 171 de meciuri a strâns pentru Bayern Munchen
  • 110 meciuri a bifat în tricoul lui Dortmund
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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