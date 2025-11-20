Fostul star de la Manchester City a fost arestat pentru a patra oară dintr-un motiv incredibil

ADVERTISEMENT

Fotbalul mondial a primit o lovitură dură. Fostul star de la Manchester City a fost arestat pentru a patra oară. Ce infracțiune a comis atacantul brazilian și ce sumă trebuie să restituie autorităților.

Jo, fost atacant la echipe mari precum Manchester City și Galatasaray a fost arestat de autoritățile braziliene. Motivul? Neplata pensiei alimentare pentru al șaselea copil făcut în afara căsătoriei.

În timp ce se afla la un grătar la un chioșc de mâncare stradală din Barra de Tijuca, ofițerii brazilieni de poliție l-au găsit și l-au reținut. Oamenii legii aveau mandat pentru arestare încă din 2024, după ce s-a constatat că Jo și-a plătit pensia de întreținere pentru copil.

Datoria sa se ridică la 220.744,57 BRL, ceea ce echivalează cu aproximativ 31.500 de lire sterline. După ce a fost arestat, fostul fotbalist a fost dus la o secție de poliție din apropiere. Conform , aceasta este a patra arestare a lui Jo legată de neplata pensiei de întreținere.

Jo, tată a șase copii din afara căsniciei

Acest mandat a fost emis după ce Jo, tatăl copilului care împarte custodia cu influencerița braziliană Maiara Quiderolly, nu a plătit pensia alimentară datorată.

Fotbalistul a avut o aventură cu Maiara Quiderolly în timp ce încă era căsătorit cu Claudia Silva Din acea relație s-a născut Joao Gabriel. Acesta este al optulea copil al lui Jô și al șaselea din afara căsătoriei. Quiderolly și Jô ar fi încheiat relația după ce influencerița a rămas însărcinată.

, Jo, în 2024, a fost dat jos din autocarul echipei și arestat după ce a refuzat să plătească pensia alimentară către Quiderolly. A fost dus la Secția de Poliție nr. 10 din Campinas, unde a fost reținut peste noapte.

Cum a reacționat avocatul lui Jo

Avocatul său, Artur Eugênio Matias, le-a transmis, la acel moment, în 2024, reporterilor că datoria a fost plătită la scurt timp după reținerea , Everton, Corinthians și Atletico Mineiro.

„A fost emis un mandat de arestare într-un oraș din [statul] Bahia, pentru o datorie destul de mică. Jô va trece prin IML (Institutul Medicinii Legale) și apoi va merge la închisoarea celui de-al 2-lea DP.

Mâine această datorie, fără îndoială, va fi plătită, iar noi sperăm că va fi eliberat”, a declarat avocatul fostului atacant de la Manchester City.

De-a lungul carierei, Jo a bifat și prezențe în naționala Braziliei, 20 la număr. În aceste apariții, atacantul a înscris 5 goluri și a fost prezent în lotul echipei la Cupa Mondială din 2014, când formația din America de Sud a cedat în fața Germaniei la nivelul semifinalelor.