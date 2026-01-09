Fostul star de la Manchester United îl vrea pe Cristiano Ronaldo vedetă la Hollywood: „Are tot ce îi trebuie”

ADVERTISEMENT

este, conform statisticilor, unul dintre cei mai populari oameni de pe planetă, iar această faimă îl poate ajuta, fără discuții, într-o nouă carieră, la Hollywood.

Cristiano Ronaldo, cerut la Hollywood! Fostul star de la Manchester United nu s-a ferit: „Are tot ce îi trebuie!”

Portughezul încă mai vrea să joace și pentru națională, cu care s-a calificat la Cupa Mondială, dar timpul nu iartă pe nimeni și cel mai probabil în maximum 2 ani va agăța ghetele-n cui și va trebui să-și caute o altă meserie.

Omul care a scris istorie la Manchester United înainte de venirea lui Cristiano Ronaldo pe Old Trafford, Dwight Yorke, a fost foarte sincer într-o declarație dată și a recunoscut că-l vede pe lusitan ca fiind un personaj perfect pentru a face treabă la Hollywood.

Dwight Yorke îl vrea pe Ronaldo star în Statele Unite

După ce au apărut speculații care vorbesc despre o posibilă apariție a lui Cristiano Ronaldo în celebrul film Fast and Furious, Yorke spune că ar fi ceva logic și în același timp incitant să-l vadă pe fotbalistul lui Al-Nassr în peliculă.

„Cred că în contextul performanțelor lui Cristiano Ronaldo în fotbal, similare cu ale lui Messi, de ce nu ar vrea producătorii să-l aibă în filme? Un om cu profilul său, care arată bine, are tot ce îi trebuie. Am văzut toți cântăreții care au trecut la actorie, de ce nu putem și noi sportivii să facem asta?

Ar fi bine să-l vedem într-un film major, cum e Fast and Furious. Aduce o doză de imprevizibil. E cea mai urmărită persoană din lume pe rețelele sociale. Dacă aș fi producător, cum să nu mă gândesc la o așa persoană, la un așa profil? E ceva care face sens foarte mult”, a spus Dwight Yorke, citat de .

Ce a spus Cristiano Ronaldo despre o posibilă carieră de actor la Hollywood

Cristiano Ronaldo este recunoscut ca fiind un om care nu se ferește de cuvinte și spune lucrurilor pe nume. Acesta că și-ar dori să devină actor, ba mai mult el a spus că nu are îndoieli cu privire la faptul că va urma o carieră în acest domeniu.

”Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film. Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a spus Cristiano Ronaldo într-un interviu acordat lui Piers Morgan.