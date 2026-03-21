ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului mondial a fost zguduită de o veste uluitoare. Un fost jucător din Premier League a fost reținut de autorități după ce s-a aflat că tranzacționa o cantitate impresionantă de droguri în clubul pe care îl deținea. Polițiștii au confiscat o sumă considerabilă de bani cash, care se ridică la milioane de euro.

Fostul star din Premier League, în cătușe după ce polițiștii au descoperit că făcea trafic de droguri

Neil Clement (47 de ani) este . Cu peste 300 de apariții la West Brom, fostul fundaș central a fost reținut de autoritățile din Spania după o razie antidrog Costa del Sol. Deși poliția locală nu a dezvăluit identitatea persoanei arestate, un localnic l-a recunoscut pe Clement.

ADVERTISEMENT

Clement a fost arestat într-un presupus club ilegal de cannabis numit „Doobiez”, după ce agenți sub acoperire au oprit un client care le-a spus că își cumpărase recent cannabis din acel loc, iar în urma percheziției, polițiștii au descoperit și confiscat droguri și sume de bani, înainte de a-l încătușa pe fostul fundaș, așa cum notează .

Neil Clement a bifat 300 de apariții pentru West Bromwich Albion, devenind primul fotbalist din istoria echipei care a pus umărul la trei promovări. După retragerea forțată din ianuarie 2010, cauzată de o accidentare serioasă la genunchi, s-a stabilit în Spania alături de familia sa, țară în care a fost reținut de autorități.

ADVERTISEMENT

Ce au declarat autoritățile din Mijas

La scurt timp după arestare, Poliția Locală din Mijas a ieșit cu un comunicat de presă în care a prezentat cum s-a desfășurat reținerea lui Neil Clement. Totul ar fi început în după-amiaza zilei de 10 martie, când un client al fostului internațional de tineret a fost găsit de către autorități cu o .

ADVERTISEMENT

„Poliția Locală din Mijas a arestat un bărbat suspectat de comiterea unei infracțiuni împotriva sănătății publice, în urma unei operațiuni desfășurate la un local din centrul comercial Las Terrazas Shopping Centre, din Riviera del Sol. Ofițerii au observat mișcări suspecte ale persoanelor care intrau și ieșeau din incintă, în timp ce efectuau supraveghere în zonă, în după-amiaza zilei de 10 martie.

În cele din urmă, au interceptat unul dintre clienți și au constatat că acesta avea asupra lui o pungă sigilată termic, conținând cannabis, despre care a spus că tocmai o achiziționase din interiorul localului. Ulterior, au percheziționat incinta și, după identificarea persoanei responsabile, au descoperit o cantitate mare de substanțe narcotice și bani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, au fost găsite materiale necesare pentru prepararea și distribuirea acestor substanțe, toate fiind confiscate și transportate la sediul Gărzii Civile. În urma acestor fapte, persoana responsabilă de local a fost arestată sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni împotriva sănătății publice și a fost predată Gărzii Civile”, s-a arătat în comunicatul Poliției Locale din Mijas.

O cantitate considerabilă de droguri a fost confiscată

Viceprimarul din Mijas, Juan Carlos Cuevas, a oferit detalii suplimentare despre captură, conform sursei amintite mai sus, precizând că, în timpul intervenției poliției, au fost ridicate două pungi de cannabis, cântărind 489, respectiv 681 de grame.Totodată, a fost găsită o pungă de rășină de hașiș de 865 de grame și 164 de țigări de cannabis, pregătite pentru vânzare.

„Ofițerii au mai confiscat 79 de borcane din sticlă, 23 de recipiente din plastic, pungi compartimentate pentru țigări de cannabis, plicuri sigilate termic și două cântare digitale de precizie, precum și 3.469,90 euro și 225 de lire sterline în numerar”, a transmis Juan Carlos Cuevas.