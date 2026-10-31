Sport

Fostul star din Serie A riscă închisoarea! Acuzat de complicitate la spălare de bani într-un dosar de trafic de cocaină

Gabriel-Alexandru Ioniță
31.10.2026 | 09:38
Fostul star din Serie A risca inchisoarea Acuzat de complicitate la spalare de bani intrun dosar de trafic de cocaina
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Fostul star din Serie A riscă închisoarea! Acuzat de complicitate la spălare de bani într-un dosar de trafic de cocaină. Foto: Hepta
Fostul star din Serie A este acuzat de complicitate la spălare de bani într-un dosar de amploare în țara natală, care vizează traficul de cocaină! Procurorii au cerut acum doi ani de închisoare pentru el
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Radja Nainggolan (38 de ani), fostul star din Serie A, de la Cagliari, AS Roma și Inter Milano, este vizat în prezent într-un dosar de amploare derulat în țara sa natală, Belgia, care vizează traficul internațional de cocaină prin portul Antwerp, acesta fiind de altfel chiar orașul în care s-a născut. Fostul internațional belgian este acuzat de complicitate la spălare de bani în acest dosar.

Radja Nainggolan, fostul star din Serie A, acuzat de complicitate la spălare de bani într-un dosar de trafic internațional de cocaină instrumentat în Belgia

La sfârșitul lunii ianuarie, mijlocașul a fost reținut și anchetat în această speță, dar ulterior a fost eliberat. Despre el se presupune că ar fi ajutat la spălare de bani, suma menționată în rechizitoriu în dreptul său fiind de 105.500 de euro, bani făcuți deci să „dispară” de către organizația infracțională respectivă.

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Nainggolan a fost luat în vizor de către procurori după ce în decurs de câteva luni a încasat suma respectivă de la fratele unui infractor cunoscut în Belgia. În primă fază, fotbalistul a susținut că a împrumutat acei bani, fiind prieten cu respectivul, dar ulterior s-a repoziționat și le-a spus anchetatorilor că a fost totuși nevoit să încaseze suma, pentru că acel „prieten” avea atunci conturile bancare blocate ca urmare a unui divorț prin care trecea în acea perioadă.

Procurorii din Bruxelles au cerut doi ani de închisoare pentru Radja Nainggolan

În cele din urmă, procurorii de la Parchetul din Bruxelles au ajuns la concluzia că Radja Nainggolan știa exact despre ce e vorba și astfel a ajutat la spălare de bani de către organizația respectivă. Astfel, potrivit L’Equipe, în cursul zilei de vineri ei au solicitat o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru fotbalistul care în prezent evoluează în liga a doua din Belgia, la Patro Eisden.

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Fapta de care este acuzat mijlocașul s-ar fi petrecut în perioada în care el juca pentru Lokeren, ulterior revenirii din Indonezia, țara tatălui său, acolo unde a evoluat pentru Bhayangkara. În Italia, în afară de Cagliari, Roma și Inter, Nainggolan a mai jucat și pentru SPAL și Piacenza. În Belgia, a avut o experiență și la Royal Antwerp, fiind crescut la juniorii celor de la Beerschot. La echipa națională a Belgiei, Radja Nainggolan a jucat 30 de meciuri și a marcat 6 goluri.

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Radja Nainggolan, în prezent în liga a doua din Belgia. Foto: Hepta
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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