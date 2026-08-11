Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv

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Dinamo are o situație delicată de rezolvat în privința lui Devis Epassy. Portarul camerunez nu mai reprezintă prima variantă pentru postul de titular, însă continuă să se afle sub contract cu formația din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a oferit la FANATIK SUPERLIGA detalii despre situația goalkeeperului.

Detalii de culise despre situația lui Epassy la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu

Epassy a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și a fost o perioadă titularul „câinilor”. Portarul cu experiență internațională a venit după aventura din Arabia Saudită și avea în CV inclusiv participarea la Campionatul Mondial din 2022 alături de naționala Camerunului. , și-a pierdut postul de titular.

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Mai mult, se pare că Alexandru Roșca este rezerva lui Bellaarouch. Tânărul goalkeeper este preferat de Nuno Campos pentru jocul său de picior. Rămâne de văzut ce va alege Epassy să facă, întrucât pare că la Dinamo nu prea mai are viitor.

Dinamo i-a dat liber să plece, dar jucătorul a refuzat! Ce se întâmplă cu Epassy

Conducerea a purtat o discuție cu portarul în cantonament și i-a transmis că poate pleca la orice echipă își dorește. Potrivit lui Andrei Nicolescu, a existat inclusiv posibilitatea unei despărțiri, însă Epassy a ales să rămână.

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„Un portar trebuie să aducă pentru un club 7-12 puncte pe sezon. Epassy este jucătorul lui Dinamo. Noi am avut o discuție cu el în cantonament. Am ajuns la un acord că poate pleca oriunde își dorește. (n.r. A existat posibilitatea rezilierii). Nu vreau să comentez. Este decizia lui.

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Este un jucător profesionist. Are contract cu Dinamo. Noi respectăm toți jucătorii. Nu știu ce să zic. E o chestiune de opțiune a antrenorului. Din perspectiva jocului cu piciorul, Mister îl apreciază mai mult pe Roșca”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.