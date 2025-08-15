Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile" echipei din acest sezon. „Nu vreau să mă bag în filosofia lui Rădoi. I-a trecut glonțul!"

Un fost golgheter al Universității Craiova a vorbit despre „căderile” din acest sezon ale echipei lui Mirel Rădoi. De ce oltenilor le e greu să țină de rezultat
Cristian Măciucă
15.08.2025 | 13:48
Legenda Craiovei Maxima, Rodion Cămătaru (67 de ani)

Legenda Craiovei Maxima, Rodion Cămătaru (67 de ani), a comentat evoluțiile inconstante ale echipei lui Mirel Rădoi. Oltenii au obținut cu mari emoții calificarea în play-off-ul Conference League.

Rodion Cămătaru, despre „căderile” Universității Craiova: „Mi-a fost frică”

Universitatea Craiova a trecut cu emoții de Spartak Trnava în „dubla” din turul 3 preliminar Conference League. Deși au câștigat pe „Ion Oblemenco” cu 3-0, alb-albaștrii au avut nevoie de prelungiri ca să se califice la retur.

Slovacii s-au impus cu 4-1 după 90 de minute, dar echipa lui Rădoi a mai punctat de două ori în extra time. Nu este pentru prima dată în acest sezon când Universitatea Craiova are un avantaj relaxant, dar tremură pentru victorie. 

„Surprinzător, din nou, emoționant. Cum au fost majoritatea meciurilor și din campionat. Conduci, ai un rezultat mult peste calificare și se revine adversarul în acest mod. A fost o chestie emoțională și pentru mine.

Mi-a fost frică. Mai ales că la 4-4 au avut o ocazie imensă. A scos-o cineva de pe linia porții. Nu mi-a venit să cred. Dacă îmi spunea cineva nu credeam așa ceva. 

Poate nu au omogenitate încă între linii. Au schimbat mulți jucători. E o echipă aproape nouă Craiova. Cred că mai e puțin timp până se omogenizează.

Nu știu dacă e frica de succes. Ei încep foarte bine, dar nu mențin lucrurile. Asta o să vină cu timpul. Va găsi Rădoi să impună și lucrul ăsta acolo. Dacă se întâmplă poți să zici… Dar e a nu știu câta oară. Poate joacă prea deschis, joacă și alt stil, cu trei fundași. Și asta poate să fie o cauză”. 

„Și FCSB a avut momente nasoale”

În SuperLiga, Universitatea Craiova este pe primul loc. După 5 etape, echipa lui Mirel Rădoi are 13 puncte, cu trei mai multe decât Rapid și UTA Arad.

„E nevoie de timp pentru omogenitate. E o echipă nouă, formată de o lună de zile. El (n.r. – Rădoi) are filozofia lui. Are și experiență. Crede în filozofia asta și până la urmă o să îi iasă. Vă dați seama ce era dacă nu ieșea aseară?

(n.r .- Îl dădea afară Rotaru dacă pierdea calificarea?) Nu cred. Pentru că o echipă nu se face așa. Transferi 7 jucători și faci echipă peste noapte. Îți trebuie timp. Mai ales că au mai fost chestii de genul în primul mandat. Nu cred că se va mai întâmpla. 

Când aduci 7-8 jucători îți trebuie timp. Și FCSB a avut momente nasoale. Au schimbat și ei mulți jucători. Să sperăm că se învață din asta. I-a trecut glonțul pe la ureche aseară”, a declarat Rodion Cămătaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Rodion Camataru II DA UN SINGUR SFAT lui Mihai Rotaru dupa Spartak Trnava - U Craiova 4-3

