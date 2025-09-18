Sport

Fostul urmaș al lui Lionel Messi de la FC Barcelona a marcat după 679 de zile. Video

Ansu Fati (22 de ani), care, până nu de mult, era considerat urmașul lui Lionel Messi la Barcelona, a marcat după 679 de zile de pauză
Cristian Măciucă
18.09.2025 | 23:30
Fostul urmaș al lui Lionel Messi de la FC Barcelona a marcat după 679 de zile. FOTO: hepta.ro

Fostul urmaș al lui Lionel Messi de la FC Barcelona, Ansu Fati, a spart gheața după 679 de zile. Spaniolul a debutat cu gol pentru AS Monaco, în eșecul suferit de francezi, scor 1-4, cu Club Brugge. 

Fostul urmaș al lui Messi, gol după 679 zile de secetă

AS Monaco a fost umilită în Belgia la debutul în noua ediție de Champions League. Club Brugge s-a impus cu scorul de 4-1, după ce a condus chiar și la patru goluri diferență. În prima repriză, gazdele au marcat prin Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) și Hans Vanaken (43), iar în a doua parte au punctat prin Mamadou Diakhon (75).

După o oră de joc, mai exact în minutul 63, pe teren a intrat și Ansu Fati. Fotbalistul împrumutat de AS Monaco în această vară de la Barcelona și-a făcut astfel debutul la gruparea din Principat.

Cel despre care se spunea ca va fi urmașul lui Messi la Barcelona a marcat golul de onoare al monegascilor. Fati a șutat cu stângul și l-a învins pe Jackers, după o pasă primită de la Minamino. – vezi VIDEO

Ca urmare a reușitei în poarta belgienilor, Ansu Fati a încheiat perioada de 679 de zile fără gol marcat. Atacantul spaniol nu mai marcase din 9 noiembrie 2023, când era evolua sub formă de împrumut la Brighton & Hove Albion. Fati a înscris în victoria de atunci a „pescărușilor”, scor 2-0, cu Ajax Amsterdam, în etapa a 4-a din UEFA Europa League.

Conform site-ului de specialitate transfermarkt.com, Ansu Fati a ajuns să valoreze doar 5.000.000 de euro, asta după ce, în urmă cu cinci ani, cota sa de piață era de 80.000.000 de euro.

