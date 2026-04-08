Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, pus în dificultate. Ce se întâmplă cu resorturile sale de lux: „Am decis amânarea deschiderii”. Previziune neplăcută pentru industria HoReCa

ADVERTISEMENT

Situația dificilă din punct de vedere economic îi lovește până și pe cei mai descurcăreți antreprenori de la noi, iar unul dintre cei care simte o scădere clară a încasărilor este chiar fostul vicepremier din cabinetul Bolojan, Dragoș Anastasiu. Omul de afaceri a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce se întâmplă cu pensiunile sale de lux în perioada sărbătorilor pascale și ce măsuri a luat pentru a face față scăderilor semnificative cu care se confruntă cam tot segmentul HoReCa.

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre situația tot mai complicată a turismului românesc

Într-o perioadă în care economia dă semne vizibile de oboseală, iar românii își cântăresc mai atent fiecare cheltuială, nici măcar segmentul exclusivist al turismului nu are imunitate. Dragoș Anastasiu a făcut o analiză la cald, în exclusivitate pentru FANATIK, o fotografie a momentului, vorbind despre propriile sale afaceri, dar și care sunt, totuși, puținele vești bune pentru hotelieri într-o perioadă în care oamenii se gândesc tot mai mult la vacanțe.

ADVERTISEMENT

Resorturile premium pe care le deține sau le administrează (are complexe cunoscute în Delta Dunării și Transilvania) devin, în contextul actual, un barometru fidel al unei piețe care încetinește vizibil. Cifrele, dublate de observațiile directe din teren, conturează un tablou destul de îngrijorător. Nu vorbim doar despre fluctuațiile normale de sezon sau despre o ajustare minoră, ci despre o schimbare vizibilă de comportament pe care FANATIK în destinații tradiționale de Paște, ofertele last-minute.

Afaceristul confirmă temerile hotelierilor: „Se resimte o reținere clară în rezervări”

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu susține că există o reținere clară din partea românilor cu privire la vacanța de Paște, dat fiind contextul economic dificil. „Se resimte o reținere clară în rezervări. La nivel operațional, pentru Paștele anului 2026, gradul de ocupare confirmat cu 3-4 săptămâni înainte a fost în jur de 45-50%, față de peste 70% în aceeași perioadă din 2025.

ADVERTISEMENT

Diferența s-a recuperat parțial din rezervările last-minute. Rata de conversie a cererilor este mai mică cu 20-25%. Dacă ne uităm la contextul general, datele INS arată că în 2025 creșterea înnoptărilor în structuri de cazare a încetinit semnificativ, undeva în zona de 3-5%, față de anii anteriori. E un semnal că piața își pierde din dinamică”, este prima observație pe care Dragoș Anastasiu a făcut-o, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cei care au făcut rezervări au redus durata sejurului

, care activează în zona turismului premium, ne-a spus dacă românii mai sunt dispuși să plătească pentru experiențe în resorturi de lux (sau măcar cei care stau mai bine cu banii față de majoritatea clasei de mijloc) sau migrează către variante mai ieftine. În opinia sa, având în vedere cum evoluează propriile sale business-uri din segmentul cazărilor, zona de turism premium este sub presiune.

ADVERTISEMENT

„Valoarea medie a rezervării a scăzut cu aproximativ 10-15%, în principal din reducerea duratei sejurului de la 3-4 nopți la 2-3 nopți. În același timp, consumul de servicii auxiliare (spa, excursii, experiențe ghidate) este în scădere cu aproximativ 15-20%. Pe fond macroeconomic, inflația în zona serviciilor turistice a rămas ridicată, peste 8-10% în 2025, ceea ce a erodat puterea de cumpărare și a făcut clienții mai selectivi”, explică Anastasiu.

Dragoș Anastasiu a amânat deschiderea Green Village, unul dintre resorturile sale de lux, din cauza cererii slabe

Cum stă Dragoș Anastasiu cu gradul de ocupare în resorturile pe care le deține? Omul de afaceri a recunoscut că și el a fost afectat de incertitudinea economică. Raportat la anul trecut, fostul vicepremier înregistrează ceva pierderi. Cererile mici l-au determinat să nu deschidă unul dintre resorturi acum, de Paște, cum se întâmpla în trecut. „La nivel de ocupare, suntem sub anul trecut cu aproximativ 10-15% pentru perioada Paștelui. Exemplul cel mai clar este Green Village. În mod normal, deschideam de Paște cu un grad de ocupare inițial de 60-70%. Anul acesta aveam în jur de 30-35% cerere fermă, ceea ce nu acoperă costurile de operare, motiv pentru care am decis amânarea deschiderii până la 1 mai”, dezvăluie Dragoș Anastasiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Am redus bugetele operaționale cu 10-20%”

Fostul vicepremier și jurat în emisiunea „Arena leilor” de la PRO TV ne-a spus și la ce soluții a recurs pentru a face față scăderilor evidente. Anastasiu a fost nevoit să regândească serios bugetele și întreaga strategie, astfel încât să nu piardă și mai mulți clienți. „Ajustările sunt inevitabile. Am redus bugetele operaționale cu 10-20% și am simplificat pachetele. Politicile de anulare au fost relaxate, iar prețurile au fost ținute sub control, cu creșteri limitate de 5-7%, sub rata inflației.

La nivel de industrie, gradul mediu de ocupare în structurile de cazare din România se situează în mod tradițional între 30 și 35% anual, conform INS, ceea ce arată că piața este oricum vulnerabilă. În perioade de incertitudine, acest indicator tinde să scadă rapid”, ne precizează Anastasiu.

Cereri mai mici în Deltă, de Paște

Cu privire la diferențele între destinațiile în care ex-vicepremierul are pensiunile, Anastasiu susține că ele există în ceea ce privește cererile de Paște. „Diferențele există, dar sunt moderate. În Deltă, scăderea cererii pentru Paște este de 15-20%, în timp ce în Transilvania este ceva mai redusă, în jur de 5-10%. Nicio destinație nu compensează clar scăderea generală. La nivel național, turiștii români reprezintă peste 80% din totalul înnoptărilor, ceea ce face ca orice schimbare în comportamentul lor de consum să aibă impact direct și rapid în industrie”, explică Anastasiu.

Trăgând concluziile, putem vorbi despre un semnal de alarmă pentru turismul românesc sau e doar o perioadă mai dificilă care va fi redresată pe viitor? La final, Anastasiu ne-a spus că situația cazărilor de Paște arată clar că există niște probleme, însă, partea bună e că mulți turiști se decid cu privire la cazare pe ultima sută de metri, astfel că industria hotelieră reușește să își revină, treptat.

Previziunile lui Anastasiu: „Mă aștept la o pondere mai mare a rezervărilor last-minute”

„Paștele lui 2026 nu arată doar o ajustare ușoară. Indicatorii arată o piață în frânare: rezervări mai târzii, bugete mai mici și o scădere estimată de 5-10% în veniturile din segmentul premium pentru acest an, dacă tendința continuă. Pentru următoarele luni mă aștept la o pondere mai mare a rezervărilor last-minute (posibil peste 50% din total în anumite perioade), o durată medie a sejurului în scădere cu 10-20%, dar și la o presiune constantă pe prețuri și marje.

Partea mai bună este că există în continuare cerere, dar este mai prudentă și mai selectivă. Operatorii care își ajustează rapid costurile și oferă produse clare, corect poziționate ca preț, vor rămâne relevanți. Ceilalți vor avea dificultăți. Nu este o perioadă ușoară, iar semnalele sunt mai degrabă de răcire a pieței decât de creștere. Este un moment în care industria trebuie să se adapteze rapid”, punctează Anastasiu.