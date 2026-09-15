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Duminică, 13 septembrie, ACS Campionii Galați și Viitorul Onești s-au duelat în cadrul Campionatelor Naționale U19 și U17, într-o dublă dispută desfășurată în condiții extrem de dificile, pe un teren aproape impracticabil. Ploaia torențială a afectat semnificativ suprafața de joc.

Fotbal, la juniori, pe un teren inundat cu apă

din estul țării au dat peste cap desfășurarea partidelor de juniori dintre formațiile U19 și U17 ale cluburilor ACS Campionii Galați și Viitorul Onești. Ploaia a transformat rapid terenul într-un adevărat obstacol pentru fotbaliști. Apa s-a acumulat în mai multe zone ale suprafeței de joc, iar bălțile formate au influențat serios cursul partidelor.

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În ciuda stării precare a gazonului și a riscurilor evidente pentru integritatea fizică a tinerilor jucători, „centralul” a considerat că sunt întrunite condițiile pentru ca meciurile să se dispute. La nivel U19, ACS Campionii Galați și Viitorul Onești au încheiat la egalitate, scor 1-1. Nu la fel de norocoasă a fost și reprezentativa U17 a gălățenilor, care a fost învinsă cu scorul de 0-4.

„Un meci de luptă, disputat pe o ploaie torențială și pe un teren extrem de greu. Am luptat până la ultimul fluier, însă, din păcate, am fost egalați pe final. Un punct obținut cu multă muncă și sacrificiu!”, au transmis oficialii de la ACS Campionii Galați, pe Facebook, după terminarea meciului de la U19.

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Cum se apără ACS Campionii Galați

După valul de critici apărut în presă și în mediul online în urma disputării celor două partide pe un , ACS Campionii Galați a reacționat public. Reprezentanții clubului susțin că suprafața de joc a fost practicabilă conform prevederilor ROAF. Gălățenii au apărat decizia brigăzii de arbitri de a permite desfășurarea meciurilor și au transmis că niciun jucător nu a suferit vreo accidentare din cauza stării terenului.

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„În urma articolelor apărute în presă și a comentariilor din mediul online, clubul nostru dorește să facă următoarele precizări și, totodată, să felicite brigada de arbitri din Vrancea, care a condus impecabil ambele jocuri. Este adevărat că partidele s-au disputat pe un teren greu, însă, conform prevederilor ROAF, terenul a fost practicabil pentru desfășurarea jocurilor de fotbal.

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Menționăm, de asemenea, că pe parcursul celor două partide nu a existat nicio problemă medicală și nicio accidentare provocată de starea terenului. Conform ROAF, un teren poate fi considerat impracticabil atunci când aproximativ 1/4 din suprafața acestuia este sub apă, iar apa este suficient de adâncă încât mingea să nu mai poată veni în contact cu terenul, împiedicând astfel controlul și circulația acesteia.

În ceea ce privește jocurile disputate anul trecut de echipa noastră la Onești, considerăm că situația a fost cu totul diferită. În acea situație, terenul a fost, fără îndoială, impracticabil, iar starea acestuia a pus în mod real în pericol integritatea corporală a jucătorilor. Pentru o informare corectă și obiectivă, atașăm câteva fotografii din arhiva noastră, realizate la acele jocuri de la Onești, precum și câteva imagini din celelalte zone ale terenului de la partidele disputate duminică.

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Considerăm că astfel de situații trebuie prezentate obiectiv, fără exagerări și fără a pune la îndoială în mod nejustificat deciziile unei brigăzi de arbitri care și-a făcut datoria cu profesionalism”, au transmis oficialii moldovenilor.