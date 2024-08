Fotbal fără… picioare! Povestea tulburătoare a lui Bobby Martin, jucătorul de fotbal american care a sfidat destinul

Fotbalul american este unul dintre cele mai populare sporturi din Statele Unite și nu numai. Zeci de mii de spectatori iau cu asalt stadioanele colosale de peste Ocean la fiecare meci. Nu mai vorbim despre momentul în care are loc al planetei.

FANATIK vă prezintă în rândurile care o urmează un Este vorba despre povestea cutremurătoare a lui Bobby Martin, omul care a jucat cu ambele picioare amputate și care a sfârșit tragic într-un accident de mașină.

Bobby Martin, pe numele său real Robert Martin, s-a născut pe 3 noiembrie 1987, în Dayton, Ohio. La maturitate, fostul sportiv măsura doar 91 de centimetri înălțime și cântărea 50 de kilograme. Totul deoarece s-a născut cu o formă gravă a sindromului de regresie caudală. Aceasta este o afecțiune congenitală rară (1-2,5 cazuri/100.000 de nașteri) cu etiologie necunoscută și constă într-un defect de dezvoltare a regiunii lombosacrale asociat cu multiple malformații craciofaciale, genitourinare și gastrointestinale. Acest sindrom se mai numește și „secvență de regresie caudală”, „agenezie sacrală” sau „disgenezie caudală”. Pe scurt, în ceea ce îl privește pe Bobby Martin, acesta s-a născut fără șolduri și fără picioare.

Pentru american, acesta nu a fost un impediment ca să își urmeze visul, acela de a practica fotbalul american de performanță. Absolvent al Liceului Colonel White, Martin a jucat în echipa liceului pe postul de defensive lineman (n.r. – apărător frontal). Ulterior, fostul sportiv a urmat cursurile Universității Centrale de Stat, acolo unde a luat însă pauză de la activitatea sa preferată, fotbalul american.

Bobby Martin n-a părut vreodată deranjat de faptul că nu are picioare pentru a se deplasa. Ba, mai mult, americanul mergea cu ajutorul mâinilor încă de la vârsta de 2 ani. În interviurile pe care le-a acordat de-a lungul timpului, el a transmis că își simte brațele la fel de puternice precum două picioare adevărate.

Bobby și-a început cariera sportivă însă mult mai devreme. Până să descopere că are aptitudini pentru fotbal american, el a practicat wrestlingul pentru o scurtă perioadă de timp. Apoi a trecut la fotbalul american, acolo unde a descoperit că are un avantaj considerabil față de ceilalți jucători. Forța superioară medie a corpului, împreună cu faptul că este mai aproape de teren, îi ofereau lui Bobby o perspectivă diferită, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Nu doar viața profesională a lui Bobby a reușit să depășească condiția nașterii lui: „Fetele mă iubesc. Îmi spun că arăt bine și încerc mereu să miros bine pentru ele. Le spun ce vor să audă și… gata. Am avut peste 25 de iubite până acum”.El a devenit tatăl unui băiat care l-a depășit în înălțime, motiv de glumă pentru Bobby: „Dacă un pitic eu a reușit, un uriaș ca el el nu are nicio scuză să nu o facă”.

În ciuda pasiunii sale incredibile pentru fotbalul american, lui Bobby Martin nu i-a fost mereu ușor să facă ceea ce îi place. Ba, mai mult, americanul a întâmpinat obstacole în cariera de sportiv.

În 2005, Martin a fost scos din echipă la pauza unul meci disputat între licee. Arbitrii au considerat atunci că „Bobby No Legs” încălca regulamentul, care le impunea jucătorilor să poarte apărători pentru coapse, genunchi și glezne. Pe care el… nu le avea!!!

Ulterior, lui Bobby Martin i s-a permis din nou să joace, după intervenției Asociației Sportive a liceelor din Ohio, care a considerat că puștiului i s-a făcut o nedreptate. Astfel, Martin a terminat cu stil sezonul, pe care l-a încheiat cu nu mai puțin de 48 de placaje reușite!

Cum spuneam, după terminarea liceului Martin a luat pauză de la fotbal și a început să studieze marketingul. În 2007, a primit o propunere neașteptată chiar din partea unei echipe din NFL (n.r. – National Football League), cea mai puternică competiție de fotbal american din lume. Romeo Crennel, antrenorul de la vremea respectivă a lui Cleveland Browns, l-a invitat la un antrenament pe Bobby Martin.

După ce l-a văzut pe Dennis Northcutt cum trecer de fiecare coechipier în parte, Martin i-a lansat o provocare vedetei din NFL. „Bobby No Legs” a garantat că îl poate placa pe Northcutt. La insistențele colegului de echipă Braylon Edwiards, Northcutt a acceptat provocarea. Martin s-a ținut după Northcutt în cursă (sprintul) acestuia timp de 20 de yarzi (aproximativ 18 metri) forțându-l să iasă în afara terenului la linia de 1 yard!

„Chiar dacă un copil are o dizabilitate, nu uita că el încă mai are un suflet, un creier și, în special, încă mai are sentimente” – Bobby Martin