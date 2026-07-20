Fotbal showbiz. Cum a încercat FIFA să revoluționeze Cupa Mondială pentru a ține pasul cu sporturile americane și ce măsuri drastice ar putea lua în viitor forul mondial

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Am discutat de multe ori în ultimul timp despre despre tot mai evidenta transformare a fotbalului în show-biz, după model american. Finala Champions League încearcă an de an să copieze cât mai fidel evenimentul Super Bowl, iar acum, turneul final CM ’26 emulează formatul partidelor din sporturile de peste Ocean. Scopul? Evident, un format cât mai atractiv pentru transmisiile TV (includ aici și streaming-ul online). – aduce la rândul său (sub pretextul show-ului de pe gazon) minute bune în plus pentru reclamă/publicitate. Tot pe modelul show-ului de la pauza Super Bowl. Pentru că acesta este scopul oricărei corporații, indiferent de domeniul de activitate – identificarea de noi metode de creștere a cifrei de afaceri și a profitului prin îmbunătățirea continuă a produsului oferit consumatorilor.

Cu ce rămânem după FIFA World Cup 26™?

Fotbalul a intrat (nu am nici un dubiu în legătură cu asta) într-o epocă de modificări care vor afecta profund acest sport. Și care (nu putem exclude asta) îi vor afecta în cele din urmă substanța și ADN-ul (ca rapidist m-am întâlnit deja cu fenomenul ăsta…). Stiu că e o afirmație cel puțin curajoasă, dar voi încerca în cele ce urmează să o susțin cu cifre și argumente. Premiza teoriei – FIFA a dat startul transformării fotbalului într-un spectacol de tipul celor de peste Ocean. Indicii? , evenimentele de deschidere, spectacolul de la pauza Finalei.

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Așadar, ca să înțelegem direcțiile schimbării, trebuie să privim cu atenție spre sporturile americane, mai puțin familiare nouă. În SUA există patru mari sporturi (organizate de ligi cu acoperire națională), care acaparează atenția publicului și bugetele de publicitate – fotbalul American (NFL), baschetul (NBA), hocheiul (NHL) și baseball-ul (MLB). Iar formatul jocurilor din toate aceste sporturi prezintă anumite similitudini, care le fac extrem de potrivite pentru transmisiuni în direct (TV sau online) condimentate cu publicitate plătită pe bani grei.

NFL – publicitate de 5.9 miliarde USD; NBA – aproape 2 miliarde

În sezonul ’25-’26 fotbalul american (cel mai “bănos” sport din SUA) a generat exclusiv din vânzarea de publicitate produsă de televiziuni și platformele de streaming (atenție, nu discutăm despre drepturi TV) 5.9 miliarde USD. Defalcat, asta înseamnă 4.1 miliarde USD în sezonul regulat (272 meciuri), 1.1 miliarde USD în playoff (13 meciuri, fără Super Bowl) și 500 milioane USD în Super Bowl (1 meci).

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Tot în sezonul ’25-’26, NBA a generat pentru televiziuni și platforme de streaming 760 milioane USD doar în sezonul regulat din vânzarea de publicitate. Cu un sezon înainte (’24-’25) playoff-ul (92 de meciuri) a produs 845 milioane USD. Iar finala NBA (7 meciuri) a generat la rândul sau 288 milioane USD în acel sezon. Așadar, o afacere care merge spre 2 miliarde USD pentru un întreg sezon. Celelalte două sporturi, hochei și baseball au adus și ele celor care achiziționează drepturi TV sume de ordinul sutelor de milioane USD, altfel nu ar fi preluate și distribuite la nivel național.

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Spre comparație, CM ’26 a adus 850 milioane USD din vânzarea de publicitate pe teritoriul SUA. Dar, important, fără finală (nu avem încă date despre suma generată de acest eveniment, abia încheiat). 850 milioane USD din 103 partide, pe piața americană. Plus finala. Remarcabil, pentru că suma este comparabilă cu cea obținută din playoff-ul NBA, care a avut de două ori mai multe meciuri. Ce anume face, dincolo de spectaculozitatea și tensiunea partidelor, sportul american atât de profitabil și de căutat de televiziuni? Răspunsul e simplu și îl vom argumenta în cele ce urmează – formatul.

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Baseball – MLB

Un meci standard are 9 părți, numite inning-uri. Într-un inning, oaspeții încep prin a ataca (la bătaie), apoi rolurile se schimbă. Un meci nu are o durată regulamentar determinată, dar o partidă durează aproximativ 2 ore și 40 de minute și are întreruperi cu duiumul. Pauza dintre inning-uri este de 2 minute și 15 secunde la meciurile obișnuite și de 2 minute și 45 secunde la cele transmise la nivel național (ați ghicit din prima – pentru difuzarea reclamelor).

Există o pauză și la schimbul atac-apărare în interiorul inning-ului. Dar formatul e și mai generos, pentru că există întreruperi la schimbarea pitcher-ului (aruncătorul), sau pentru video review (echivalent VAR). În total, sunt 17 întreruperi prevăzute de regulament și 17-20 de pauze comerciale, care acoperă 22%-25% din transmisia TV: 35-40 minute de publicitate/meci.

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Hockey (hochei) – NHL

Aici structura e mai clară și mai simplă. Avem 3 reprize a câte 20 de minute de joc efectiv și două pauze de câte 18 minute. N-o să credeți, dar există în fiecare repriză 3 pauze TV. Bănuiesc că e clar scopul lor. Ele apar la fiecare primă întrerupere naturală de joc de după minutele 14, 10 și 6 (cronometrul merge descrescător, de la 20:00 la 0:00). Astfel, un meci fără reprize adiționale (extra-time) durează aproximativ 2 ore și 30 de minute.

Pentru că formatul e foarte prietenos cu publicitatea, 27%-30% din timpul mediu al unei transmisii TV înseamnă reclamă. Adică undeva la 40-45 de minute.

Baschet – NBA

În NBA, structura jocului este și mai bine adaptată pentru televiziune decât în NHL. Există pauze fixe între sferturi și un sistem clar de TV timeout, astfel încât reclamele sunt distribuite regulat. Sfertul înseamnă 12 minute de timp efectiv de joc (față de 10 minute în Europa), dar o transmisie TV de meci durează aproximativ 2 ore și jumătate.

Pe lângă pauzele dintre reprize, publicitatea își face loc în pauzele dedicate reclamelor (TV timeouts), dar și în timpul timeout-urilor de echipă. TV timeouts intră în fiecare repriză la prima întrerupere a jocului după ce cronometrul coboară sub 6:59 și la prima întrerupere după ce coboară sub 2:59. Fiecare pauză durează aproximativ 2 minute și 15 secunde. Și astfel publicitatea acoperă un generos 29%-32% din transmisie, adică 40-45 de minute.

Fotbal American (NFL)

Regulamentar, un meci durează 60 de minute de joc efectiv (4 sferturi de câte 15 minute). În realitate, transmisia durează de regulă aproximativ 3 ore–3 ore și 20 de minute, deoarece cronometrul se oprește frecvent, iar între faze sunt inserate reclame, reluări și analize. NFL nu are pauze comerciale la minute fixe, ca NHL sau NBA. Astfel, în afara pauzelor regulamentare, reclamele sunt difuzate în opririle naturale ale jocului.

În transmisiunile standard există, în mod obișnuit, aproximativ 18 pauze comerciale, repartizate în cele două jumătăți. Momentele fixe includ finalul sferturilor 1 și 3, cele două așa numite two-minute warnings (când cronometrul coboară sub 2:00 în sferturile 2 și 4), sau timeout-urile echipelor; restul sunt plasate în opririle naturale ale jocului. Pauzele comerciale obișnuite au în jur de 2 minute și 20 de secunde. Pe marginea terenului există chiar un coordonator TV, ușor de recunoscut prin mănușile sau mânecile portocalii, care comunică arbitrilor când transmisia a intrat și a ieșit din publicitate, pentru ca reluarea jocului să nu se suprapună cu difuzarea reclamelor.

O transmisie TV durează în medie 3 ore și 10 minute, dar 26%-29% din acest timp e acoperit de reclame (aproximativ 50-55 minute). De aici și încasările colosale.

Fotbal – FIFA CM ‘26

Ei bine, cu siguranță FIFA a studiat cu atenție formatul TV al partidelor din cele 4 ligi majore din SUA, pentru a încerca să găsească cheia creșterii profitabilității fotbalului. FIFA a înțeles că prețul drepturilor TV poate crește doar dacă deținătorii acestora pot vinde mai multă publicitate. Iar pentru asta, formatul trebuie ajustat.

Așa am ajuns la cele 3 spectacole de deschidere (care au prilejuit câteva reprize de reclame fiecare), întreruperile obligatorii de hidratare (indiferent de temperatura de la ora meciului) și pauza finalei copiată din Super Bowl. Astfel, durata medie a transmisiei TV la CM ’26 a ajuns să treacă pragul a 2 ore, iar spațiul de publicitate a crescut cu cele 4 de minute de hidratare/meci.

Și totuși, există discrepanțe majore față de ceea ce oferă sporturile americane pentru televiziuni. Deși durata medie a unei partide a crescut, ea este încă (foarte) departe de sporturile americane. Se vede la orizont meciul de baschet (2 ore și 20 minute în medie), dar fotbalul american, acest rege al încasărilor, e la mare distanță, cu peste 3 ore. Ce poți face în legătură cu asta, mai ales că odată cu prelungirile extinse mingea la CM ’26 a fost în joc practic 60 de minute, egalând timpul efectiv de joc din NFL și NHL.

Încă un detaliu important – la hochei, cele 5 posturi de pe gheață sunt acoperite cu 18 jucători pe perioada unui meci. La fotbal american avem chiar 48 de jucători pentru 11 poziții în teren, împărțiți pe diverse roluri, iar la baschet cele 5 posturi sunt acoperite cu minim 12 oameni. Așadar, e imposibil să îi forțezi pe cei 16 de la fotbal (titulari și rezerve) să crească și mai mult timpul de joc efectiv (pentru a crește spectaculozitatea).

Cu toate modificările operate însă, atât numărul minutelor de reclamă la fotbal, cât și ponderea acestora în total transmisie TV este foarte departe de media sporturilor americane. FIFA not happy. At all.

Câteva chestiuni care ne-au scăpat pentru că am fost contemporani cu ele

În perioada 2015-2022 un meci de fotbal avea 1-2 minute de prelungire în prima repriză și 3-5 minute în repriza a doua. Înainte de asta (adică în Cretacic, cum ar veni), primele reprize aveau prelungiri doar dacă ateriza o navă extraterestră pe teren, iar repriza a doua se prelungea cu 3 minute numai dacă arbitrul era găzdar și gazdele aveau nevoie de 1 gol. Vorba vine…înțelegeți ideea.

Ei bine, la CM ’22 signor Collina a anunțat că arbitrii vor cronometra mult mai strict timpul irosit cu accidentări, schimbări, VAR, trageri de timp, celebrări de gol, etc. Exemplu clar și documentat statistic: în 5 sezoane consecutive înainte de 2023-2024, în Premier League prelungirile medii totale erau de 7 min și 20 sec per meci (cumulativ, ambele reprize). În sezonul 2023-2024 timpul adițional mediu a crescut la 11 min și 42 de secunde. În plus, în 2020, profitând de pandemie, la solicitarea FIFA, IFAB a permis 5 înlocuiri, pentru a proteja jucătorii, desigur. Regula s-a generalizat începând cu sezonul 2020-2021.

Așadar am început să folosim mai mulți jucători și să jucăm mai mult. De câțiva ani. De ce? Că să crească timpul de joc efectiv și spectacolul. În sezonul 2021/2022 în Premier League (cel mai bogat și spectaculos campionat din lume) s-au marcat 85 de goluri după minutul 90 (7.9% din totalul golurilor înscrise în ligă). Ei bine, în 2025/2026, sezonul proaspăt încheiat, echipele engleze au marcat 114 goluri după minutul 90 (10.9% din total). De ce? Pentru că măsurile luate și-au arătat efectele – jucăm mai mult, cu mai mulți jucători proaspeți pe final.

Unde va “umbla” FIFA? Schimbări? Timeout?

Nu putem intra în mintea lor, dar putem intelge cifrele și tendințele. CM ’26 a adus un record de încasări, deci pe drumul acesta se va continua. Vom crește probabil numărul schimbărilor (echipele mari au deja loturi extrem de numeroase) și vom încerca să găsim soluții pentru a crește numărul întreruperilor. Capitol la care fotbalul e mult în urma Americii.

De ce să nu avem timeout-uri? Chiar! Nu au nevoie și fotbaliștii nevoie de indicații? Nu e cumva fotbalul singurul sport fără timeout de echipă? Hmmm…ia să ne uităm în direcția asta… Mai ales că nu putem bea apa chiar încontinuu… Repriza are 45 de minute, iar 45 e multiplu de 15…Un număr de timeout-uri pe repriză, pare exact ce ne-a scris doctorul pe rețetă… Râdem-glumim, dar aceasta este direcția.

Iar FIFA va testa diverse soluții. Pentru că fotbalul nu are suficiente întreruperi pentru câtă reclamă putem noi vinde. Și dacă vom crește și mai mult numărul de goluri marcate după minutul 90 (tensiune, emoție, suspans), banii vor veni, pentru că drama se vinde bine. Ați auzit că ne gândim deja să fim 64 de echipe la CM ’30, nu? Adică să mutăm preliminariile la turneul final? Să nu ziceți că nu v-am spus. Nu se va întâmplă mâine, sau poimâine, dar nici nu vor trece decenii. Lumea se schimbă rapid în jurul nostru. Mai ieri făceam doar 2 schimbări și prelungeam repriza a doua din când în când cu 2 minute…