Fotbal și amor la Parma! Cristi Chivu are un vestiar de îndrăgostiți în Serie A. Foto

Parma Calcio 1913 l-a înlocuit pe Fabio Pecchia cu Cristi Chivu, care astfel a devenit al doilea tehnician român de pe banca unui club din Serie A, după Mircea Lucescu. Fostul nostru internațional, care a jucat „afară” la Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano, are misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

Cristi Chivu are un vestiar de îndrăgostiți la Parma! Cum arată iubitele fotbaliștilor de la trupa din Serie A

Debutul entuziasmant din campionat, 2-0 cu Bologna, a reaprins speranțele fanilor italieni, care cred, mai mult ca oricând, că formația care l-a dat pe Gianluigi Buffon fotbalului mare va juca la cel mai înalt nivel italian și în sezonul următor.

ADVERTISEMENT

La trupa din nordul „Cizmei”, Cristi Chivu a găsit un vestiar cu mulți tineri fotbaliști, care au venit la Parma din toate colțurile Europei și nu numai. Toți au foame de fotbal și sete de iubire. FANATIK vă face „cunoștință” cu partenerele vedetelor de la „Gli Emiliani”.

„Puma” noului venit Mateo Pellegrino

Mateo Pellegrino s-a transferat la Parma de la Velez Sarsfield, din prima ligă din Argentina, pe finalul perioadei de mercato din acest an. Italienii au plătit în jur de două milioane de euro pentru fiul lui Mauricio Pellegrino, fost jucător la Valencia și Liverpool.

ADVERTISEMENT

Fiul fostului mare fotbalist cu 45 de prezențe în Champions League se iubește cu Lola Lopez. Relația lor a început în 2023, atunci când actualul atacant de la Parma juca pentru Platense. Pe Instragram și TikTok, „jumătatea” lui Mateo Pellegrino, care are aproape 100.000 de urmăritori, își încântă fanii cu poze senzuale din vacanțe exotice și nu numai. În timpul liber, Mateo și iubita lui adoră să se plimbe prin oraș sau să vizioneze seriale polițiste.

Fotbalul i-a unit pe Pontus și Klara Almqvist

Pontus Almqvist și Klara Maria s-au cunoscut pe vremea când fotbalistul suedez juca în Rusia, la FC Rostov, iar relația vor a devenit oficială în 2021. „Jumătatea” atacantului de la Parma Calcio 1913 urmărește toate meciurile grupării din Serie A și, cel mai probabil, la final îi face și analiza tactică iubitului. De ce?

ADVERTISEMENT

Pentru că și ea a jucat fotbal, așa cum putem observa pe contul oficial de Instagram. În prezent, Klara Maria nu este legitimată la niciun club, însă promovează sportul și un stil de viață sănătos pe rețelele de socializare. Partenera lui Pontus Almqvist este și ambasadoarea unei cunoscute companii de modă. Banii pe care i-a câștigat în trecut i-a investit într-o mică afacere de comercializare a bijuteriilor.

ADVERTISEMENT

Miss Arad 2014 l-a „vrăjit” pe Dennis Man

Fără dar și poate, de la Parma. Internaționalul român a pus umărul la revenirea italienilor în Serie A, iar în sezonul actual a fost decisiv în multe momente pentru gruparea de tradiție din „Cizmă”. Cea mai mare fană a „perlei” de 17 milioane de euro e Alexandra Ionela Grigoriță, care locuiește împreună cu el în Italia.

Dennis și Alexandra sunt într-o relație de peste 6 ani, pe când fotbalistul român juca încă la UTA. Alexandra este un model cunoscut în România, fiind și câștigătoare a titlului Miss Arad 2014. Ea a deschis la un moment dat și un magazin online de haine împreună cu internaționalul român, care visează să joace și la un Campionat Mondial cu România, după ce anul trecut a fost pe teren la Euro 2024 în tricoul echipei naționale.

Cum are grijă Alexandra de Dennis Man

„Eu le tot spun ce să facă cu banii, că am trecut prin destule în viață, mai am câțiva ani, aia e, o să realizeze, dar eu poate nu mai sunt aici. Le-am spus, investiți în pământ, în case, apartamente mai mici, care se vând repede, se închiriază repede. Banii se duc, copiii cresc, merg la facultăți scumpe, soția îmbătrânește, se vopsește, se machiază, mașina o schimbi la 5-6 ani, nu e ușor. Man e cel mai ascultător, dar are grijă taică-su de el, se ocupă de toate afacerile lui. Are și o prietenă, probabil viitoare soție, care are grijă. Când va ajunge la 40 de ani, chiar dacă nu antrenează sau ceva, va avea afaceri, va fi bine”, spunea Giovanni Becali pentru Fanatik.

18 este locul pe care-l ocupă Dennis Man în topul celor mai scumpe transferuri din istoria celor de la Parma

Olteanca Ami îi căzu cu tronc lui Mihăilă

Și despre Valentin Mihăilă putem să spunem că este un jucător important pentru Parma Calcio. Atacantul transferat de la Universitatea Craiova i-a cucerit pe italieni cu viteza sa extraordinară, pe care și românii au observat-o atunci când acesta a îmbrăcat tricoul echipei naționale a României. Anul 2024 a fost unul bun pentru Mihăilă atât pe plan profesional, cât și personal. A promovat în Serie A, a jucat la Euro 2024 și a găsit din nou fericirea în brațele unei tinere din Craiova, după despărțirea de Andreea Stănuica.

ca un cuplu în luna mai a anului trecut. După ce relația lor a devenit oficială, cei doi au fost de nedespărțit. Tânăra din Craiova s-a mutat cu internaționalul român în Italia, l-a însoțit pe acesta la un meci al Universității de pe „Ion Oblemenco”, iar la Euro 2024 a fost prezentă în Germania la fiecare partidă disputată de naționala României. Ea a învățat la Colegiul Național „Frații Buzești”, însă acum își dedică timpul în totalitate iubitului ei.

1.000.000 de euro pe sezon câștigă Valentin Mihăilă la Parma Calcio

Adrian Benedyczak și Aleksandra sa așteaptă al doilea copil la 24 de ani

Adrian Benedyczak și-a pierdut postul de titular la Parma Calcio după promovarea în Serie A. Ba, mai mult, atacantul polonez a primit o veste proastă la scurt timp după ce Cristi Chivu a fost prezentat oficial ca antrenor principal la gruparea din nordul Italiei. Jucătorul a suferit o accidentare la gleznă și a fost obligat să se opereze la Londra în la finalul lunii februarie.

Atacantul polonez nu traversează cea mai bună perioadă la Parma, însă lucrurile stau diferit acasă. așteaptă la doilea copil cu Aleksandra, care i-a anunțat pe fani la jumătatea lunii februarie că încă un membru urmează să apară în familie. Cei doi formează un cuplu din 2018, de pe vremea când vârful avea 17 ani, iar soția lui doar 16. Adrian și Aleksandra s-au logodit pe 1 ianuarie 2022 și tot în același an s-au și căsătorit.

Hernani și Aline Larsen Azevedo, nedespărțiți de 8 ani

Hernani Azevedo Junior rămâne un nume respectat la Parma. Mijlocașul brazilian a venit în Europa la Zenit Sankt Petersburg și a fost coleg, pentru o perioadă scurtă de timp, cu Claudio Marchisio, până să ajungă la Parma Calcio. Brazilianul a îmbrăcat pentru prima dată tricoul italienilor în 2019. După venirea în „Cizmă”, a mai jucat pentru scurte perioade de timp la Genoa și Reggina.

Mijlocașul cu peste 100 de prezențe în Serie A trăiește o poveste de dragoste de 8 ani alături Aline Larsen Azevedo. Cei doi și-au oficializat relația în 2017, iar la patru ani distanță a venit pe lume și Arthur, primul lor copil. Hernani și Aline sunt destul de discreți pe rețelele de socializare, iar cele mai multe poze împreună sunt postate de fotbalistul lui Cristi Chivu.

Arhitecta care i-a modelat viața lui Nahuel Estevez

Cristi Chivu l-a aruncat în luptă pe Nahuel Estevez în primele două meciuri pe care le-a avut la Parma Calcio. Mijlocașul argentinian nu l-a dezamăgit pe tehnicianul român, deși nu are încă ritm de joc, deoarece a evoluat destul de puține meciuri în ultimul an. De la promovarea echipei în Serie A, a fost mai mult rezervă decât titular.

Cifrele de la Parma nu-l încântă pe Nahuel Estevez, însă ultimele vești primite de la soția sa cu siguranță i-au adus zâmbetul pe buze. Pe 3 februarie 2025, fotbalistul argentinian a aflat că va deveni părinte pentru prima dată. El și arhitecta Candelaria Fernandez sunt împreună de mai mult de 5 ani. Cei doi se iubesc ca în prima zi, iar acest detaliu poate fi observat și pe paginile lor de Instagram, care sunt pline de fotografii cu ei din 2020 până în prezent.

Balogh „călătorul” și-a dus iubita peste tot

Botond Balogh și-a câștigat postul de titular la Parma Calcio, deși are 22 de ani și nu se poate lăuda cu o experiență bogată în Serie A. Fundașul central maghiar a jucat în majoritatea meciurilor pe care italienii le-au disputat în cele două competiții în care au fost implicați pe plan intern. Calendarul lui a fost încărcat în ultimii ani, însă tot a găsit timp liber pentru călătorii.

Partenera de vacanțe al lui Botond Balogh este Gerohazi Agi, superba unguroaică înseninându-i zilele, dar mai ales… nopțile din 2018 încoace. Iubita internaționalului maghiar a călătorit peste tot în lume în ultimii ani. Ea l-a însoțit pe Balogh în Grecia, Muntenegru, Franța, Elveția, Maldive, Dubai, Spania, Croația, Roma, Spezia și lista poate continua cu multe alte destinații exotice.

2,5 milioane de euro este cota fundașului central maghiar Botond Balogh

Lautaro Valenti se iubește cu o fostă concurență de la Big Brother

Lautaro Valenti (26 de ani) joacă la Parma Calcio din 2020 și este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui Cristi Chivu. Fundașul central născut în Argentina este căsătorit cu Noelia Rios, pe care mulți fani din țara lui Lionel Messi o cunosc de la Big Brother. Ea a devenit faimoasă în 2012, după ce a participat în sezonul 7 al celebrului show. Cei doi au împreună un băiat, pe care-l cheamă Noah.

Noelia Rios s-a mutat în Italia cu soțul său și în prezent este antrenoare de fitness. Inițial, relația dintre Lautaro Valenti și Noelia Rios a stârnit comentarii în Argentina, din cauza diferenței de vârstă. Fundașul din Serie A are 26 de ani, iar fosta concurentă de la Big Brother este cu 7 ani mai mare decât el. Totuși, timpul a confirmat relația celor doi soți, care au demonstrat că știu cum să gestioneze și momentele dificile dintr-o relație.