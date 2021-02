Fotbal spectacol în această săptămână! Zece super meciuri de neratat

În această săptămână ne așteaptă niște meciuri incredibile, pe care nu ai cum să le ratezi dacă ești microbist adevărat, cu super confruntări în Champions League și Europa League, Premier League, Serie A și Ligue 1.

FANATIK îți prezintă calendarul incredibil al acestei săptămâni, cu nu mai puțin de zece super meciuri, care cu siguranță vor fi pline de spectacol și te vor ține cu sufletul la gură în fața televizorului.

Săptămâna fotbalului spectacol începe cu un super duel în Liga Campionilor între Barcelona și Paris Saint-Germain și se termină cu derby-uri de tradiție din cele mai tari campionate ale Europei.

Fotbal spectacol în această săptămână! Zece meciuri pe care nu ai cum să le ratezi

Primul super duel al săptămânii este cel dintre Barcelona și Paris Saint-Germain, sau între Messi și Kylian Mbappe, care amenință că nu își va prelungi contractul cu parizienii dacă vor fi eliminați de către catalani, în timp ce Neymar s-a accidentat și va rata duelul cu fostul său coleg, Messi.

Tensiunea deja a erupt după ce fanii Barcelonei au pornit un foc de artificii în miez de noapte, la hotelul unde erau cazați jucătorii celor de la PSG, care nu s-au putut odihni. Partida va avea loc marti, 16 februarie, de la ora 22:00.

Tot marți, 16 februarie, se va juca o altă partidă tare în UEFA Champions League, la Budapesta, unde RB Leipzig o va întâlni pe campioana Angliei, FC Liverpool, de la ora 22:00. Spectacolul va continua și miercuri. 17 februarie, ora 22:00, în Champions League, când vor avea loc alte două super meciuri: FC Porto – Juventus Torino și FC Sevilla – Borussia Dortmund.

Dueluri tari vor fi și în Europa League. Toate ne pregătesc pentru ce va urma în weekend

Fotbalul spectacol va continua și joi, 18 februarie, de data asta cu două super confruntări în Europa League, unde vom putea urmări cu începere de la ora 22:00 partidele: Benfica Lisabona – Arsenal Londra și OSG Lille – Ajax Amsterdam.

Finalul săptămânii ne va oferi cele mai tari meciuri în trei dintre top cinci campionate din Europa. Astfel, deznodământul acestor partide pot răsturna situația în fruntea clasamentului sau în orice caz vor stârni dueluri și orgolii nebănuite.

Liverpool – Everton este capul de afiș al acestui weekend

Liverpool – Everton sau „Derby-ul Merseyside” este capul de afiș al acestui weekend. „Cormoranii” sunt pe locul șase în clasament cu 40 de puncte din 24 de meciuri, în timp ce Everton, rivala din oraș, este pe poziția a șaptea cu trei puncte mai puțin decât Liverpool, însă cu două partide mai puțin jucate. Cu o victorie în derby-ul orașului și în celelalalte două restanțe, Everton ar putea cu urca până pe locul doi în clasament, la egalitate de puncte cu Manchester United și Leicester. Partida va avea loc pe 20 februarie, de la ora 19:30. Până atunci, Everton va disputa una dintre restanțe miercuri, 17 februarie, de la ora 22:15, pe teren propriu cu liderul Manchester City.

Însă Premier League mai are surprize de oferit. Pe 21 februarie, cu începere de la ora 18:30, Arsenal care vine după o deplasare grea la Benifica, o va întâlni pe tere propriu pe liderul clasamentului din Premier League, Manchester City, care ține cu dinții de prima poziție.

Revanșa lui Zlatan Ibrahimovic: „Derby de la Madonnina”

Milanul lui Zlatan Ibrahimovic, cu Ciprian Tătărușanu pe teren a fost eliminată de către marea rivală Inter în sferturile de finală ale Cupei Italiei, scor 2-1, iar milanezii vor să își ia revanșa în campionat, la aproape o lună de la ultima confruntare. Partida va avea loc pe data de 21 februarie, de la ora 16:00.

Bilanțul dintre cele două rivale este destul de strâns. Niciuna dintre ele nu s-a desprins nici la victorii directe, nici la titluri câştigate şi nici în inimile suporterilor. Derby-ul dintre Milan și Inter poartă această denumire datorită unei sculpturi celebre de pe Domul din Milano, o reprezentare a Fecioarei Maria, alintată afectuos de localnici Madonnina.

Lista fabuloasă de meciuri se încheie cu un alt meci extrem de interesant, de data asta în Ligue One, unde Paris Saint-Germain are un alt meci greu după duelul cu Barcelona și anume derby-ul cu AS Monaco, care va avea loc tot pe 21 februarie, de la ora 22:00.

Lista completă a celor zece super meciuri