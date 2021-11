Cine este fotbalistul cu cel mai mic salariu din Premier League. Câştigă într-un an cât Cristiano Ronaldo în două săptămâni

Premier League este cel mai bogat campionat din lume, iar salariile oferite starurilor sunt pe măsură. Nu toţi jucătorii din prima ligă a Angliei încasează zeci de milioane de lire pe an, iar cel mai bun exemplu este cel al lui Jeremy Ngakia.

Fundaşul dreapta al lui Watford deţine recordul de cel mai mic salariu din actualul sezon al Premier League. Banii câştigaţi de Jeremy Ngakia într-un an îi intră lui , de la Manchester United, în conturi la fiecare două săptămâni.

Jeremy Ngakia, fotbalistul cu cel mai mic salariu din Premier League. Cristiano Ronaldo e liderul banilor

Jeremy Ngakia are 21 de ani şi a fost transferat de la West Ham în vara anului 2020, când Watford l-a luat liber de contract. Fundaşul dreapta câştigă 2.500 de lire sterline pe săptămână, adică 130.000 de lire pe an la formaţia antrenată de Claudio Ranieri, unde mai are contract până în iunie 2024.

La polul opus este Cristiano Ronaldo, cu un salariu de 26.520.000 de lire sterline pe an la Manchester United, astfel că în două săptămâni primeşte 145.714 de lire pe “Old Trafford”. Cu 15.714 lire în plus faţă de salariul anual al lui Jeremy Ngakia.

Chiar dacă are cel mai mic salariu din Premier League, Jeremy Ngakia nu este genul de fotbalist care doar face parte din lotul echipei. Fundaşul de 21 de ani a jucat 7 meciuri în actualul sezon, fiind titular în partidele cu Wolverhampton, Everton şi Southampton.

Shola Shoretire, cel mai mic salariu la Manchester United

Shola Soretire este fotbalistul cu cel mai mic salariu de la Manchester United, cu 8.000 de lire pe săptămână. Atacantul de 17 ani a semnat contractul în februarie, fiind un produs al academiei “diavolilor”, iar la scurt timp a debutat într-un meci contra lui Newcastle United.

În sezonul trecut, după ce a semnat primul contract de profesionist, Shola Shoretire a bifat 3 meciuri pentru Manchester United, iar în actuala stagiune a evoluat pentru echipa U23, însă ar putea să reapară în meciurile “diavolilor” din Cupa Angliei.

Aceeaşi sumă îi intră în conturi şi lui Liam Delap, fotbalistul cu cel mai mic salariu de la Manchester City. Atacantul de 18 ani al “cetăţenilor” are deja 3 meciuri şi 1 gol pentru echipa lui Pep Guardiola, însă în actualul sezon a evoluat doar la echipa a doua.

Marcus Bettinelli, liderul codaşilor din Premier League

Marcus Bettinelli a fost adus de Chelsea în vara acestui an, de la Fulham, ca a treia rezervă de portar. Fotbalistul de 29 de ani nu a bifat niciun minut în actualul sezon, însă câştigă 35.000 de lire sterline pe săptămână, un salariu care l-ar fi făcut să fie în top la alte echipe.

Jucătorul cu cel mai mic salariu de la Chelsea îşi aşteaptă şansa între buturi, însă, pentru moment, Edouard Mendy şi Kepa Arrizabalaga sunt primele două variante pentru Thomas Tuchel. Cu toate acestea, portarul de 29 de ani ar putea să primească o şansă în Cupa Angliei, în funcţie de adversarul pe care îl va avea liderul din Premier League.

Cei mai mici salarii la fiecare echipă din Premier League

Arsenal – Nuno Tavares (27.000 lire / săptămână)

Aston Villa – Jacob Ramsey (15.000 lire / săptămână)

Brentford – Jan Zamburek (3.150 lire / săptămână)

Brighton – Jakub Moder (10.000 lire / săptămână)

Burnley – Will Norris (5.769 lire / săptămână)

Chelsea – Marcus Bettinelli (35.000 lire / săptămână)

Crystal Palace – Remi Matthews (4.700 lire / săptămână)

Everton – Anthony Gordon (10.000 lire / săptămână)

Leeds United – Jamie Shackleton (17.000 lire / săptămână)

Leicester City – Luke Thomas (25.000 lire / săptămână)

Liverpool – Neco Williams (9.000 lire / săptămână)

Manchester City – Liam Delap (8.000 lire / săptămână)

Manchester United – Shola Shoretire (8.000 lire / săptămână)

Newcastle United – Mark Gillespie (11.538 lire / săptămână)

Norwich City – Bali Mumba (5.000 lire / săptămână)

Southampton – Nathan Tella (12.000 lire / săptămână)

Tottenham – Oliver Skipp (24.000 lire / săptămână)

Watford – Jeremy Ngakia (2.500 lire / săptămână)

West Ham United – Ben Johnson (19.231 lire / săptămână)

Florin Tănase şi Alex Chipciu sunt regi în România

Florin Tănase şi Alex Chipciu sunt cei mai bine plătiţi jucători din Liga 1, aşa cum FANATIK , însă ambii sunt întrecuţi de mulţi dintre jucătorii cu cele mai mici salarii din Premier League.

Cei doi internaţionali români câştigă câte 30.000 de euro (aproximativ 25.000 de lire) pe lună la FCSB, respectiv CFR Cluj, astfel că iau aproximativ 6.300 de lire pe săptămână, cu mult sub câţiva fotbalişti din topul celor mai mici salarii din Premier League.