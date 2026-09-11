Fotbalist cu 102 selecții la națională, acuzat de implicare într-o răpire cu pistolul la cap

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Mijlocașul echipei West Ham și al naționalei Mexicului, Edson Álvarez, apare într-un caz celebru de răpire, care a tulburat apele în țara natală. Producătorul de filme Juan José López Ordóñez susține că a fost răpit, în 2024, de familia fostului socru al lui Álvarez, Jonathan Toache Bedolla, și că fotbalistul însuși ar fi fost complice.

Fotbalistul lui West Ham, acuzat într-un caz de răpire

Potrivit unui articol publicat de revista mexicană TV Notas, López Ordóñez susține că a realizat un documentar despre viața lui Álvarez. El a declarat că i-a luat doi ani să finalizeze proiectul și că încă nu a primit cei 3,5 milioane de pesos (207.000 de dolari) care i se cuveneau.

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Când și-a cerut banii, producătorul de film a fost forțat să urce într-un vehicul sub amenințarea armei și răpit timp de o zi de către două persoane care lucrau pentru Toache Bedolla, tatăl soției lui Álvarez de la acea vreme. El a punctat că nu a avut niciun contact direct cu Álvarez însuși, dar că jucătorul de la West Ham era la curent cu evenimentele.

Internaționalul mexican infirmă orice asociere cu acest caz

Căpitanul echipei Mexicului la a infirmat categoric varianta producătorului și a declarat că ia în considerare inițierea unei acțiuni în justiție împotriva lui López Ordóñez.„Resping categoric orice acuzație sau încercare de a-mi asocia numele cu evenimente, conflicte sau comportamente care nu au absolut nicio legătură cu mine. În ultimele câteva luni, numele și imaginea mea au fost folosite în repetate rânduri pentru a atrage o atenție mediatică sporită asupra unei situații care nu are nicio legătură cu mine.

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Până acum, am ales să nu răspund. Cu toate acestea, există limite, iar atribuirea cunoașterii, responsabilității sau implicării în chestiuni de această natură fără a prezenta niciun fel de dovadă depășește în mod clar această limită”, a precizat fotbalistul de 28 de ani, care are 102 meciuri la echipa națională.

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Alvarez are doi copii cu o influenceriță celebră

El s-a dezis de orice asociere cu fostul său socru și a amenințat cu chemarea în instanță a celui care îl acuză. „Prin urmare, având în vedere gravitatea declarațiilor care au fost făcute, am instruit echipa mea juridică să evalueze și să întreprindă acțiunile legale corespunzătoare împotriva oricărei persoane care formulează sau difuzează acuzații false la adresa mea.

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De asemenea, doresc să fiu clar în ceea ce privește publicațiile care au încercat să mă asocieze cu această chestiune prin intermediul tatălui fostei mele partenere: nu îmi revine mie să confirm, să infirm sau să comentez ceea ce se poate spune despre terți, dar este responsabilitatea mea să clarific un lucru în mod categoric: nu am nicio legătură cu evenimentele despre care se vorbește”, a mai spus Alvarez, c

Fosta parteneră a fotbalistului Mexican este Sofía Toache, un model și influencer pe rețelele de socializare. Cei doi au împreună două fiice, de șapte, respectiv patru ani.