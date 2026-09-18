Sport

Fotbalist de națională, ultimul transfer în SuperLiga României! Ce echipă se întărește înaintea pauzei competiționale

Un fotbalist care a impresionat la debutul său la echipa națională vine în România, liber de contract, pentru a întări lotul unei echipe din SuperLigă
Catalin Oprea
18.09.2026 | 09:52
Fotbalist de nationala ultimul transfer in SuperLiga Romaniei Ce echipa se intareste inaintea pauzei competitionale
EXCLUSIV FANATIK
Savo Cestic va semna cu FC Voluntari FOTO facebook
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Sârbul Savo Cestic va întări apărarea celor de la FC Voluntari. Fundașul central sârb, cu două selecții la naționala țării vecine, a ajuns la un acord cu echipa ilfoveană, unde sosește liber de contract, după despărțirea de formația olandeză Heracles, formație care a retrogradat în liga a doua olandeză.

Savo Cestic vine la Voluntari din Olanda

Cestic (25 ani) n-a mai jucat din luna mai, dar sezonul trecut a fost mai mult rezervă, prinzând doar șapte meciuri. De altfel, pe parcursul celor trei ani petrecuți în Olanda, Cestic a jucat destul de puțin, având o medie de zece meciuri pe sezon.

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Viitorul fotbalist al celor de la FC Voluntari este născut în Germania și nu a jucat niciodată în țara pe care o reprezintă. El a evoluat pentru FC Koln și Rijeka și a debutat la națională la 20 de ani, într-un meci cu Jamaica.

Sârbul este un uriaș de 1,92 metri

Cestic are o talie impresionantă, măsurând 1,92 metri, și vine în România cu dorința de a-și relansa cariera. Cota sa de piață a scăzut la 150.000 de euro, după ce, la un moment dat, fusese evaluat la 1,5 milioane de euro. El poate fi legitimat imediat, dar va juca după pauza competițională cauzată de meciurile echipei naționale.

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FC Voluntari este, în ciuda jocului bun arătat la anumite meciuri, una dintre formațiile cu probleme din SuperLigă. Echipa este pe penultimul loc în campionat și are 20 de goluri primite, a doua cea mai slabă apărare, după Csikszereda (21 goluri încasate).

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Cestic este a doua achiziție din ultima perioadă, după venirea lui Nuno Rodrigues, un portughez care a jucat în Azerbaidjan. Acesta a debutat în ultimul meci de campionat, 1-2 cu Rapid, fiind folosit în ultimele 30 de minute.

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Voluntari, cea mai slabă campanie de achiziții

FC Voluntari a avut una dintre cele mai modeste campanii de achiziții din prima ligă. I-a adus în vară pe Jurhar (Koper), Haruț (Sepsi), Chică Roșă (Petrolul), Mamic (Radomje) și Kiki (FCSB). Valoarea totală a lotului este de numai 5,63 milioane de euro, cea mai mică din SuperLigă.

În etapa a zecea a SuperLigii, FC Voluntari va juca acasă, cu Universitatea Cluj. Apoi, după pauza competițională de trei săptămâni, ilfovenii vor evolua în deplasare la Corvinul.

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