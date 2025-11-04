Sport

Fotbalist din Anglia, printre victimele atacului din trenul ce se îndrepta spre Londra. În ce stare se află sportivul

Un fotbalist din Anglia s-a aflat printre cele 11 victime ale agresorului din trenul ce se îndrepta spre Londra. În urma incidentului din tren, sportivul a fost înjunghiat și se află la spital în acest moment
Ciprian Păvăleanu
04.11.2025 | 10:15
Un fotbalist din Anglia s-a aflat printre victimele atacului din trenul ce se deplasa de la Doncaster la Londra. Foto: Colaj FANATIK
Jonathan Gjoshe, fotbalist al echipei britanice Scunthorpe United, a avut ghinionul să se afle printre victimele atacului cu cuțitul ce a avut loc într-un tren din Londra. El a fost înjunghiat de agresor, iar în acest moment se află la spital în stare stabilă.

Un fotbalist din Anglia s-a numărat printre victimele atacului din Londra

Jonathan Gjoshe s-a aflat vineri în „trenul groazei” ce se îndrepta spre Londra. Din fericire, jucătorul echipei ce evoluează în al patrulea eșalon valoric din Anglia a suferit răni ce nu îi pun viața în pericol, au anunțat cei de la Scunthorpe United.

El a fost tăiat în zona bicepsului și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență la spital, acolo unde se află și în prezent, conform BBC: „Toți cei din cadrul clubului – de la conducere, stafful tehnic, coechipieri și până la angajații din spatele scenei – îi transmit lui Jonathan cele mai sincere urări de însănătoșire grabnică, urări care se extind și către toate victimele aflate la bordul trenului”, a mai transmis conducerea lui Scunthorpe United.

„Ne afectează profund, cu adevărat. Clubul îl va sprijini la fiecare pas pe parcursul recuperării. Tot ce ne dorim este ca Jonathan să se simtă bine”, a fost declarația antrenorului echipei, Andy Butler.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul din Londra

Sâmbătă, 1 noiembrie, un tren ce se îndrepta din direcția Doncaster către Londra a trebuit să oprească de urgență la Huntingdon după ce un britanic în vârstă de 32 de ani, pe nume Anthony Williams, a urcat într-un vagon și a început să atace la întâmplare mai mulți pasageri cu un cuțit.

În urma acestui atac, 11 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar incidentul nu s-a soldat cu niciun deces. Cel mai grav rănit a fost unul dintre oamenii din personal, însă în acest moment este stabil.

Poliția a intervenit la mai puțin de 10 minute de la primul apel de urgență și a reținut în primă fază două persoane, după care una dintre ele a fost eliberată. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact care este motivul acestui atac și posibila legătură cu alte incidente recente.

