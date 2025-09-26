Fotbalist din La Liga, suspendat de FIFA pentru 12 luni! Motivul este incredibil

Sport

Un fotbalist din La Liga a primit o suspendare de un an din partea FIFA. Acesta a fost integralist în toate meciurile disputate de echipa sa în acest sezon.
Bogdan Mariș
26.09.2025 | 22:32
FIFA a acordat suspendări de un an mai multor fotbaliști din naționala Malaeziei, iar printre aceștia se numără și un jucător care evoluează în La Liga, la fosta echipă a lui Ianis Hagi, Deportivo Alaves. Acesta a fost integralist în primele 6 etape ale sezonului, fiind o piesă de bază pentru gruparea din Țara Bascilor.

Fundașul central Facundo Garces (26 de ani), fotbalist născut în Argentina, a debutat în luna iunie pentru naționala Malaeziei, țară pe care o poate reprezenta datorită bunicului său. După meciul cu Vietnam, câștigat cu 4-0, a fost depusă o plângere la FIFA, iar decizia forului mondial a sosit trei luni mai târziu.

Garces, fotbalist de bază la prim-divizionara spaniolă Deportivo Alaves, dar și alți șase fotbaliști care au jucat pentru Malaezia (Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca și Gabriel Palmero) au primit suspendări de 12 luni, deoarece ar fi falsificat documente pentru a reprezenta țara la nivel internațional, conform Marca.

Vestea este una devastatoare pentru cei de la Deportivo Alaves, deoarece Garces este un fotbalist foarte important pentru antrenorul Eduardo Coudet. Fundașul central a fost integralist în toate cele șase meciuri jucate de basci în acest sezon din La Liga, inclusiv în remiza cu Atletico Madrid (1-1), meci în care s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren.

Federația din Malaezia a reacționat după suspendările acordate de FIFA

Atât Deportivo Alaves, cât și Federația din Malaezia doresc să facă apel după decizia luată de FIFA. „FAM dorește să scoată în evidență faptul că jucătorii implicați, dar și Federația, au acționat cu bună credință și cu o transparență completă pe tot parcursul acestui proces.

Au făcut asta în conformitate cu regulile existente. FIFA a analizat în trecut eligibilitatea acestor jucători și a oferit o confirmare oficială cu privire la faptul că aceștia pot reprezenta Malaezia”, a anunțat Federația Malaeziană de Fotbal, conform sursei menționate. Este a doua suspendare de lungă durată acordată în ultima perioadă unui fotbalist din La Liga, după cea primită de Yeray Alvarez, de la Athletic Bilbao.

  • 26 de ani are Facundo Garces
  • 16 meciuri a strâns fundașul pentru Deportivo Alaves, grupare cu care a semnat în ianuarie 2025
