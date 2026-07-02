Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil

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Statul Israel continuă să atace Palestina în contextul războiului din Fâșia Gaza. Astfel, se înregistrează în continuare pierderi de vieți omenești, bineînțeles pe lângă pagubele materiale însemnate generate cu această ocazie. Una dintre victimele celor mai recente atacuri este chiar un fotbalist profesionist, pe numele său Saleem Al-Ashqar (32 de ani).

Un fotbalist de 32 de ani din Palestina a fost ucis de Israel în Fâșia Gaza

El evolua pe poziția de portar, iar tragedia este cu atât mai mare cu cât el se căsătorise în urmă cu doar cinci luni și, în plus, aștepta un copil, soția lui fiind însărcinată pentru prima dată, informează Se pare că Al-Ashqar a murit în timpul unor atacuri desfășurate de armata israeliană în Fâșia Gaza la începutul acestei săptămâni, pe raza localității Al-Qarara.

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După această nouă tragedie, Federația de Fotbal din Palestina a susținut că acest război a omorât deja peste 1000 de sportivi, dar și alte sute de personalități afiliate sportului în general, în condițiile în care conflictul violent a reizbucnit, după cum se știe deja destul de bine, abia în octombrie 2023. Atunci,

Saleem Al-Ashqar era proaspăt căsătorit și aștepta primul copil

Iar la scurt timp israelienii au răspuns cu o furie nemărginită. Din acel moment, cele două entități se atacă frecvent reciproc și iată că războiul continuă și în prezent, în ciuda faptului că recent , principalul aliat al Israelului la nivel mondial, a solicitat ca focul să fie întrerupt.

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Revenind, bineînțeles că moartea lui Saleem Al-Ashqar a îndoliat fotbalul și societatea în general din Palestina, dar nu numai. Inclusiv un club de fotbal din Chile, care poartă o denumire ce arată în mod clar că este vorba despre o entitate constituită special pentru sprijinul palestinienilor, respectiv Deportivo Palestino, a ținut în mod special să transmită un mesaj cu acest prilej extrem de trist: „Deplângem profund moartea tragică a portarului palestinian Saleem Al-Ashqar, în vârstă de 32 de ani. A fost ucis de armata israeliană. Suntem profund întristați de continuarea unor astfel de evenimente. Facem un apel la dreptate și pace”.