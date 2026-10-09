Fotbalist din Premier League, prins după ce a plasat 61 de pariuri! Ce măsură a luat Federația Engleză de Fotbal

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Atacantul lui Everton, Martin Sherif, a fost amendat cu 5.000 de lire sterline (5.900 euro) după ce a recunoscut încălcarea reglementărilor de pariuri ale Asociației Engleze de Fotbal (FA) pe o perioadă de 15 luni.

Martin Sherif, de la Everton, și-a recunoscut vina

Sherif, în vârstă de 20 de ani, aflat în lotul lui Everton, și-a recunoscut vina de a plasa 61 de pariuri, pe meciuri de fotbal, între 20 noiembrie 2024 și 12 februarie 2026. „Jucătorul a recunoscut că a încălcat regula FA E1.2 prin provocarea, permisiunea sau facilitarea plasării a 61 de pariuri pe meciuri de fotbal”, a explicat FA într-un comunicat.

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O comisie independentă de reglementare a impus sancțiunea după ce a luat în considerare mai mulți factori atenuanți, inclusiv recunoașterea promptă a vinovăției de către Sherif în urma acuzațiilor depuse în august, cooperarea sa în timpul anchetei și ceea ce agenția a descris drept „o remușcare sinceră din partea fotbalistului”.

Fotbalistul a explicat că nu el a plasat fizic biletele, însă a recunoscut că a deschis și finanțat conturile de pariuri respective, permițând altor persoane să le folosească. Niciunul dintre pariuri nu a vizat meciuri ale echipelor la care juca

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Fotbalistul este internațional U21 olandez

Sherif, internațional de tineret în naționala Olandei, s-a alăturat Academiei lui Everton în 2019 și a petrecut sezonul trecut împrumutat la două echipe din liga a treia: Rotherham United și Port Vale. Everton ocupă în prezent locul șapte în clasamentul Premier League și va întâlni Hull City duminica aceasta.

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Anglia pare să fie un teren fertil pentru scandalurile de pariuri. Cel mai recent incident major legat de pariuri în fotbalul din Albion îl implică pe Tony Bloom, , acuzat de operarea unei rețele secrete de pariuri ilegale în valoare de aproximativ 650 de milioane de euro.

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Anul trecut, în luna iulie, Ryan Bowman a fost suspendat pentru trei ani și jumătate de Asociația de Fotbal din Anglia (FA) după ce a plasat 6.397 de pariuri (inclusiv pe meciuri ale echipelor la care juca, Exeter și Shrewsbury).

Ivan Toney, cel mai răsunător caz legat de pariuri

în care un atacant de top aflat în cel mai bun moment al carierei sale a primit o pedeapsă drastică pentru adicția de jocuri de noroc.

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În mai 2023, pe când era golgheterul echipei Brentford, Toney a fost suspendat pentru 8 luni din fotbal și amendat cu 50.000 de lire sterline de către Federația Engleză (FA). Toney a fost acuzat inițial de 262 de încălcări ale regulamentului FA, dintre care a recunoscut 232.

Atacantul, aflat acum în Arabia Saudită, a plasat 29 de pariuri pe meciuri ale cluburilor la care era legitimat în acel moment. Dintre acestea, 13 pariuri au fost plasate pe înfrângerea propriei echipe (în meciuri în care el nu se afla pe teren sau nu era inclus în lot).