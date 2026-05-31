Sport

Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia

Bozhidar Chorbadzhiyski, fundașul celor de la Hermannstadt, este vizat de o anchetă penală în Polonia privind utilizarea unor facturi fictive. Tribunalul Sibiu a trimis cauza către DIICOT
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 18:00
Fotbalist din SuperLiga anchetat intrun dosar cu prejudiciu de 35 milioane de euro Legatura cu mafia din Polonia
ULTIMA ORĂ
Jucător de la Hermannstadt, vizat de procurorii polonezi! Tribunalul Sibiu a trimis cazul la DIICOT. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Fundașul bulgar al celor de la FC Hermannstadt, Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), este vizat de o anchetă penală în Polonia, unde Parchetul Regional din Gdansk îl suspectează că s-ar fi numărat printre cei 68 de fotbaliști care au utilizat facturi cu TVA fictive pentru a reduce obligațiile fiscale.

Jucător de la Hermannstadt, vizat de procurorii polonezi! Tribunalul Sibiu a trimis cazul la DIICOT

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu pe 25 mai 2026, cu doar câteva zile înainte ca sibienii să dispute returul barajului pentru menținerea în Liga 1. Potrivit documentelor transmise de autoritățile poloneze, fotbaliștii erau contactați prin intermediul unui fost jucător și actual antrenor, Krzysztof Sobieraj, care le facilita accesul la facturi emise de societăți controlate de un interlop pe nume Robert Frankowski, asociat cu Mafia din Pruszkow.

ADVERTISEMENT

Documentele fictive erau întocmite pentru presupuse servicii de marketing, administrarea conturilor de social media, analize tehnico-tactice sau consultanță pentru transferuri, activități pe care anchetatorii le consideră inexistente în realitate.

Tribunalul Sibiu a decis: cazul unui jucător din SuperLiga ajunge la DIICOT! Ce îl acuză procurorii polonezi

Mecanismul de fraudă era simplu: fotbaliștii transferau doar suma reprezentând TVA-ul aferent facturilor, fie în numerar, fie prin transfer bancar, după care primeau înapoi valoarea netă și foloseau documentele pentru a deduce cheltuieli fictive din declarațiile fiscale. Prejudiciul total estimat de procurorii polonezi depășește 3,5 milioane de euro, după cum a anunțat Golazo.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

Tribunalul Sibiu a stabilit că judecarea cererii de executare a ordinului european de anchetă emis de Polonia intră în competența DIICOT, având în vedere natura infracțiunilor investigate, și a trimis cauza către Biroul Teritorial Sibiu al direcției. Instanța nu a analizat probele și nici nu s-a pronunțat asupra vinovăției lui Chorbadzhiyski.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros!...
Fanatik
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului
Când și cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturi la Roland Garros
Fanatik
Când și cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturi la Roland Garros
Singurul dinamovist care i-a cucerit pe fanii lui FCSB pe Arcul de Triumf:...
Fanatik
Singurul dinamovist care i-a cucerit pe fanii lui FCSB pe Arcul de Triumf: „E bombă nucleară! Îmi place mult de el”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost...
iamsport.ro
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost la cinci secunde în urma exploziei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!