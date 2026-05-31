Fotbalist din SuperLiga, anchetat într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Legătura cu mafia din Polonia

CE TREBUIE SĂ ȘTII Jucător de la Hermannstadt, vizat de procurorii polonezi! Tribunalul Sibiu a trimis cazul la DIICOT

ADVERTISEMENT

Fundașul bulgar al celor de la FC Hermannstadt, Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), este vizat de o anchetă penală în Polonia, unde Parchetul Regional din Gdansk îl suspectează că s-ar fi numărat printre cei 68 de fotbaliști care au utilizat facturi cu TVA fictive pentru a reduce obligațiile fiscale.

Jucător de la Hermannstadt, vizat de procurorii polonezi! Tribunalul Sibiu a trimis cazul la DIICOT

Dosarul a fost înregistrat la pe 25 mai 2026, cu doar câteva zile înainte ca sibienii să dispute returul barajului pentru menținerea în Liga 1. Potrivit documentelor transmise de autoritățile poloneze, fotbaliștii erau contactați prin intermediul unui fost jucător și actual antrenor, Krzysztof Sobieraj, care le facilita accesul la facturi emise de societăți controlate de un interlop pe nume Robert Frankowski, asociat cu Mafia din Pruszkow.

ADVERTISEMENT

Documentele fictive erau întocmite pentru presupuse servicii de marketing, administrarea conturilor de social media, analize tehnico-tactice sau consultanță pentru transferuri, activități pe care anchetatorii le consideră inexistente în realitate.

Tribunalul Sibiu a decis: cazul unui jucător din SuperLiga ajunge la DIICOT! Ce îl acuză procurorii polonezi

Mecanismul de fraudă era simplu: fot l aferent facturilor, fie în numerar, fie prin transfer bancar, după care primeau înapoi valoarea netă și foloseau documentele pentru a deduce cheltuieli fictive din declarațiile fiscale. Prejudiciul total estimat de procurorii polonezi depășește 3,5 milioane de euro, după cum a anunțat .

ADVERTISEMENT

Tribunalul Sibiu a stabilit că judecarea cererii de executare a ordinului european de anchetă emis de Polonia intră în competența DIICOT, având în vedere natura infracțiunilor investigate, și a trimis cauza către Biroul Teritorial Sibiu al direcției. Instanța nu a analizat probele și nici nu s-a pronunțat asupra vinovăției lui Chorbadzhiyski.