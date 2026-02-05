Fotbalist nou sub comanda lui Eugen Neagoe. Pe cine se va putea baza antrenorul Petrolului după meciul cu Rapid

ADVERTISEMENT

Petrolul a luat o gură de oxigen după victoria in- extremis în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0. Ploieștenii s-au impus prin golul portughezului Ricardinho, despre care

Neamțul Kilian Ludewig s-a întors la Petrolul

Ploieștenii joacă mâine, de la ora 20.00, în Giulești, în meciul supranumit PrimvsDerby, care opune două dintre echipele care au sărbătorit Centenarul. Înaintea jocului cu Rapid, Eugen Neagoe a primit un jucător nou la antrenamente.

Germanul Kilian Ludewig s-a pregătit pentru prima dată sub comanda lui Neagoe. El s-a accidentat toamna trecută, în mandatul lui Liviu Ciobotariu, și a avut nevoie de o operație la gleznă, pe care a efectuat-o în Germania.

Fotbalistul de 26 de ani a făcut și recuperarea tot în Germania, perioada sa de indisponibilitate ajungând la șase luni. El nu apucase să facă cunoștință cu Neagoe, antrenor care i-a luat locul lui Ciobotariu, după etapa a 11-a a Superligii.

Abia acum a făcut cunoștință cu Neagoe

Ludewig s-a integrat deja în angrenajul echipei, el fiind destul de avansat și cu pregătirea fizică, capitol la care a lucrat în Germania, sub supravegherea unui preparator. Din acest motiv, el ar putea intra la joc destul de rapid, posibil chiar săptămâna viitoare, după meciul cu Rapid.

Kilian Ludewig este fost internațional de tineret al Germaniei. Neamțul născut la Hamburg, a început fotbalul la FC St. Pauli, una dintre echipele orașului Hamburg. Acolo a fost remarcat de Red Bull Salzburg, care l-a legitimat și l-a ținut până la terminarea junioratului.

Boateng așteaptă viza de muncă

El a rămas legat de formația austriacă timp de șase ani, dar Red Bull l-a împrumutat succesiv. Așa a ajuns să joace la Liefereing (Austria), Schalke (Germania), Barnsley (Anglia), Willem (Olanda), Aalborg (Danemarca) și Munchen 1860 (Germania).

Ludewig a venit la Petrolul în iarna anului trecut, în mandatul lui Adrian Mutu. El a apucat să joace 12 meciuri și să marcheze un gol pentru ploieșteni, până a suferit o ruptură de ligamente la gleznă. Ultima sa apariție pe teren s-a consemnat pe 21 septembrie 2025, contra Unirii Slobozia.

Un alt fotbalist nou venit la Petrolul, ghanezul Nana Boateng este și el integrat în antrenamentele echipei.