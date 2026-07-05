Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra

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Fostul fotbalist român Nandito Badea (21 de ani), care a evoluat în carieră pentru Astra Giurgiu și CS Blejoi, a fost condamndat la 8 ani de închisoare în Anglia după ce a înjunghiat un jurnalist iranian în 2024. Un alt român, George Stana, a primit o pedeapsă de 12 ani după ce autoritățile britanice au stabilit faptul că atacul a avut o legătură cu regimul iranian.

Fostul jucător de la Astra Giurgiu, condamnat la 8 ani de închisoare după ce a înjunghiat un jurnalist

În 2024, jurnalistul iranian Pouria Zeraati, care lucrează pentru publicația Iran International, poziționată împotriva regimului de la Teheran, a fost înjunghiat în Londra. Autoritățile britanice au stabilit că acesta ar fi fost atacat de trei români: fostul fotbalist Nandito Badea este cel acuzat că l-a înjunghiat pe Zeraati, în timp ce David Andrei l-ar fi imobilizat pe acesta, iar George Stana aștepta într-o mașină în apropiere. Jurnalistul era „Căutat: mort sau viu” de regimul iranian.

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Englezii au confirmat că Nandito Badea a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar George Stana a primit o pedeapsă de 12 ani, deoarece ar fi știut de legăturile cu statul iranian. „Argumentul nostru a fost că acest atac țintit și violent asupra unui jurnalist a fost comis în numele regimului iranian, iar judecătorul a fost de acord cu această evaluare a probelor. Ambii bărbați riscă o perioadă considerabilă de închisoare pentru acțiunile lor, iar pedeapsa lui Stana este mai mare deoarece știa sau ar fi trebuit să știe că acest atac a fost comis în numele Iranului.

Mesajul nostru către oricine este rugat să desfășoare activități online de către state străine sau chiar entități necunoscute este să se gândească din nou, pentru că va fi prins și va fi în fața justiției”, a declarat Kris Wright, șeful operațiunilor de securitate din cadrul Poliției pentru Combaterea Terorismului din Londra, conform . Atacul a avut loc în martie 2024, iar cei trei suspecți au fost identificați în toamna acelui an. de Poliția Română, fiind mai apoi extrădați în Marea Britanie, în timp ce Andrei se află în continuare în România, unde este de asemenea arestat.

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Cine este Nandito Badea. Fostul fotbalist a evoluat la prima echipă a Astrei Giurgiu

Nandito Badea a început fotbalul la Astra Giurgiu și a evoluat pentru echipa secundă încă de la o vârstă fragedă. În 2022, când avea 17 ani, acesta a debutat la prima echipă, evoluând în 3 meciuri din play-out-ul diviziei secunde. Pe 5 mai 2022, a fost titular și integralist în partida pe care Astra a pierdut-o cu 6-1 contra celor de la FC Brașov.

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În sezonul 2022-2023, Badea, care evolua pe postul de mijlocaș central, a jucat în Liga 3, la CS Blejoi, grupare din județul Prahova. s-a desființat în toamna lui 2022 după ce a suferit mai multe înfrângeri incredibile în Liga 3, precum 0-13 cu CS Dinamo, 0-19 cu CS Tunari sau 0-12 cu Unirea Bascov.