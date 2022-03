Povestea halucinantă a fotbaliștilor brazilieni prinși în războiul din Ucraina: ”A fost o experiență brutală”

Oficialii fotbalului ucrainean au decis să după ce Rusia a declanșat războiul și a bombardat marile orașe.

Războiul din Ucraina văzut prin ochii fotbaliștilor brazilieni

Jucătorii străini au încercat să părăsească cât mai repede Ucraina din cauza războiului, dar majoritatea s-au lovit de dificultăți în drumul spre țările vecine. Una dintre poveștile cele mai uluitoare o are fotbalistul brazilian Talles Brener de la Rukh Lviv.

Deși orașul este în vestul Ucrainei unde atacurile rusești nu au fost atât de intense, atacantul brazilian de 23 de ani a avut zile de coșmar înainte să părăsească Ucraina. ”Trebuie să pleci azi”, a declarat el că i s-a spus într-o dimineață la club, conform .

”Granița era la aproximativ 80 de kilometri distanță, așa că ne-am gândit că va dura o oră și jumătate până acolo. Nu puteam fi mai naivi. Am plecat din Lviv în jurul orei 21:00 și am ajuns la graniță abia la 11:00 în dimineața următoare. Traficul a fost atât de rău încât a trebuit să parcurgem ultimii 20 de kilometri pe jos.

A fost un iad pentru că unul dintre noi, argentinianul Fabricio Alvarenga, nici nu putea să meargă cum trebuie: își rupsese ligamentele genunchiului și era în cârje. Și, pe deasupra, a avut și copilul cu el. A fost o experiență brutală”, a povestit Talles Brener.

Fotbaliștii, lipsiți de mâncare la granița cu Polonia

Dar, sosirea la punctul de trecere a frontierei nu garanta că vor și ajunge în Polonia. Acolo, sportivii au îndurat timp de trei zile un adevărat iad. ”Ofițerii ucraineni de imigrație tot spuneau că doar femeile și copiii vor avea voie să intre în Polonia.

Indiferent cât de mult încercai să explici situația, ei pur și simplu țipau la tine. Acesta a fost cel mai rău loc de pe pământ. În afară de o masă cu pui și cartofi, am stat atât de mult fără o masă decentă…

După aceea, am spus: ‘Nu mai suportăm, să ne întoarcem la Lviv’. Eram disperați. Am rezervat chiar și un taxi pentru a ne întâlni la o benzinărie, dar nu a apărut niciodată. Părea că nu vom reuși niciodată să ieșim din acest coșmar”, își amintește atacantul brazilian.

15 ore la granița cu Ungaria

Talles Brener a dezvăluit că salvarea avenit de la un grup de brazilieni care făceau tot posibilul să-și scoată conaționalii din Ucraina: ”Apoi am văzut o mașină cu steagul brazilian. Era Clara, îngerul nostru. Face parte dintr-un grup de brazilieni din țările vecine numit ‘Frente BrazUcra’ care salvează alți brazilieni din Ucraina.

Ne-am urcat în mașină și am încercat mai întâi să plecăm prin Slovacia, dar și acolo granița era prea aglomerată. Apoi am condus în Ungaria și lucrurile au arătat mult mai bine. Deși a trebuit să așteptăm 15 ore, am a reușit în sfârșit să părăsim Ucraina luni”.

32 de ore pe drum până în România

Și sud-americanii de la Dinamo Kiev și Shakhtar Donetsk au trecut prin momente de teroare în zilele petrecute în capitala Ucrainei după ce Rusia a început bombardamentul. ”Totul a explodat peste noapte. Joi dimineață eram acasă și am început să auzim zgomotul bombelor, al avioanelor de luptă. A fost începutul coșmarului”, a spus uruguayanul Carlos de Pena de la echipa lui Mircea Lucescu.

”Am auzit explozii tot timpul. Mâncarea începea să se termine. A fost greu să rămâi calm”, a afirmat și fundașul brazilian al lui Shakhtar, Marlon, care a petrecut trei zile într-un hotel din Kiev alături de ceilalți străini.

În cele din urmă, cu ajutorul UEFA și al Federației Ucrainene de Fotbal, s-a decis ca ei . După o călătorie de 17 ore cu trenul și 15 ore cu autobuzul, au reușit să ajungă la granița cu România, de unde au putut zbura până în Brazilia.

”Când am plecat era foarte întuneric, nu știam ce vom găsi pe drum. Am călătorit noaptea, când conflictele sunt mai intense”, a povestit mijlocașul Maycon, care mai era însoțit de părinți, soție și cei doi copii.

”Cel mai greu este tot ce am văzut pe drum, oameni care au murit și nu au avut nimic de-a face cu toată această situație”, a spus Pedrinho după ce a ajuns în Brazilia. ”O aveam pe fiica mea de patru luni în brațe și îmi doream doar să fie bine. A fost terifiant, imagini groaznice, orașe distruse. Mi-au rămas gravate în minte”, a mai precizat el.