Fotbaliști de la Unirea Ungheni, propuși lui Kopic la Dinamo: „Am 3-4 jucători foarte buni”

Dinamo s-a salvat in extremis la barajul de retrogradare/promovare în SuperLiga. „Câinii” au avut

Unirea Ungheni, mai bună decât Dinamo? Verdict dur al lui Florentin Petre

Florentin Petre este antrenor la 2. Tehnicianul, cu două prezențe la turneul final al Campionatului European, consideră că are câțiva jucători de Liga 3 peste ce are acum în lot Dinamo.

„I-aș propune cel puțin 3-4 jucători. Pentru că am 3-4 jucători cu experiență. Am niște copii extraordinari de buni. Îl am pe Ionuț Barstan, jucător under, care e născut în 2004. Îl am pe fratele său care e 2005-2006. Copii foarte buni.

Îl am pe Todoran. Pot să îți spun despre Astafei, despre Fulop, despre Horșia. Ovidiu Horșia e un talent de 24 de ani. Eu nu le spun jucători bătrâni, sunt juctori cu experiență. Ei formează grupul. Sunt cei care îmi țin vestiarul.

Să nu uităm că Astafei mi-a dat aproape toate golurile, Fulop la fel. Să nu uităm de Ovidiu Horșia. Am, am jucători buni. Am jucători pe care fotbalul românesc se poate baza pe viitor”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Unirea Ungheni este calificată la barajul de promovare în Liga 2. Echipa lui Florentin Petre va da piept pentru un loc în eșalonul secund cu Gloria Bistrița. Meciul este programat sâmbătă, 31 iunie, de la ora 18:00.

Plecări în masă din Ștefan cel Mare. Șase jucători au fost puși pe liber

Propunerile lui Florentin Petre vin la doar câteva ore după ce clubul din Ștefan cel Mare a anunțat că se desparte de mai mulți jucători importanți.

Jucătorii cu care „câinii” nu vor mai aborda următorul sezon de SuperLiga sunt Goncalo Gregorio, Daniel Iglesias, Domagoj Pavicic, Ricardo Grigore, Neluț Roșu și Edgar Ie.

Dinamo a jucat în barajul de promovare/retrogradare în SuperLiga pentru al treilea an la rând. Prima dată a pierdut, cu Universitatea Cluj, și a ajuns în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Apoi a câștigat duelul cu FC Argeș revenind după doar un sezon în prima ligă, iar acum s-a salvat după ce a eliminat-o pe Csikszereda.

