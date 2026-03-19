Fotbaliști de națională, ratangii în Superliga României! Cine sunt jucătorii care au irosit cele mai multe ocazii de gol în acest sezon

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat calificarea în play-offul Superligii României și este nevoită să lupte pentru locul 7, care i-ar da dreptul la un baraj de calificare în Conference League. Echipa lui Gigi Becali a a început însă slab și play-outul, făcând doar 0-0 cu Metaloglobus.

Miculescu și Bîrligea sunt ratangiii Superligii

FCSB n-a putut să marcheze în poarta unei echipe care a primit 66 de goluri în acest sezon, iar una dintre cauze este numărul mare de ratări din dreptul elevilor lui Mirel Rădoi. O situație care s-a perpetuat de-a lungul sezonului, afectând parcursul campioanei.

ADVERTISEMENT

Practic, FCSB are în componență fotbaliștii cu cele mai multe ratări în acest campionat. David Miculescu și Daniel Bîrligea conduc în acest top, cu 14 ocazii de gol ratate până acum. Miculescu are 5 goluri marcate în 24 de meciuri, iar

Dacă ar fi marcat măcar în jumătate din ocaziile avute, cei doi ar fi urcat lejer în topul golgheterilor campionatului, unde lider este . Autor a 16 goluri în acest sezon, bosniacul are doar 9 ocazii irosite în cele 26 de meciuri jucate.

ADVERTISEMENT

Tănase marchează din penalty, ratează din acțiune

Problema comună pe care o au Miculescu și Bîrligea este o veste proastă și pentru Mircea Lucescu. În absența lui Drăguș, suspendat, selecționerul va miza contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul, cel mai probabil pe Bîrligea, care la națională are șapte selecții și două goluri.

ADVERTISEMENT

Iar în absența lui Louis Munteanu, accidentat, Lucescu ar putea apela la Miculescu, ca soluție secundară de vârf de atac. David are șase selecții la națională, fără gol marcat, el ajungând la prima reprezentativă în mandatul lui Mircea Lucescu.

Miculescu și Bîrligea nu sunt însă singurii ratangii din lotul FCSB-ului. În top se află și Florin Tănase, cu nouă ocazii de gol finalizate ineficient. Tănase e golgheterul echipei, cu 11 goluri, dar opt dintre ele au fost reușite de penalty.

ADVERTISEMENT

Thiam e și el în topul atacanților care irosesc ocazii

Și liderul FCSB-ului are șanse mari să prindă avionul de Istanbul, el având o experiență mai mare: 26 selecții/5 goluri la națională. Tase a prins opt meciuri la prima reprezentativă în 2025, în care a punctat de două ori.

Nici al patrulea atacant din lotul campioanei nu excelează la raportul goluri/ocazii de gol ratate. Thiam are cinci goluri și opt ocazii irosite, întregind tabloul unei echipe care a marcat 48 de goluri până acum, dar a ratat cel puțin dublu.

Jucătorii cu cele mai multe ratări din Superligă:

David Miculescu, Daniel Bîrligea (ambii FCSB) – 14

Alexandru Dobre (Rapid) – 12

Aurelian Chițu (Hermannstadt) – 11

Florin Tănase (FCSB), Abdallah (UTA), Alexandru Ișfan (Farul), Jovo Lukic (U Cluj), Claudiu Petrila (Rapid) – 9

Mamadou Thiam (FCSB), Meriton Korenica (CFR Cluj), Ștefan Baiaram, Assad Al Islam (ambii U Craiova), Mamadou Karamoko (Dinamo), Sebastian Mailat (FC Botoșani) – 8 goluri