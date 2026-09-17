Fotbaliștii Barcelonei, „campanie agresivă” pentru Lamine Yamal înainte de decernarea „Balonului de Aur”: „Un fenomen! Cel mai bun”

ADVERTISEMENT

Pe 26 octombrie, așteptarea va lua sfârșit! „Balonul de Aur” va fi decernat în premieră în afara Parisului, la Londra, pentru a marca a 70-a aniversare a trofeului. Lamine Yamal este unul dintre favoriți, după un nou sezon bun, în care a câștigat La Liga și Campionatul Mondial, iar colegii săi de la Barcelona au o opinie unanimă despre cine ar trebui să fie câștigătorul celei mai râvnite distincții din fotbal la nivel individual.

Fotbaliștii de la FC Barcelona, „campanie agresivă” pentru Lamine Yamal

Lamine Yamal este fără doar și poate unul dintre cei mai talentați fotbaliști din lume, iar la doar 19 ani ai săi singurul trofeu care îi lipsește din vitrină este Liga Campionilor. La nivel individual, el încă nu a câștigat „Balonul de Aur”, însă toți colegii săi de la FC Barcelona sunt de părere că acesta ar trebui să fie anul său.

ADVERTISEMENT

Pe lângă talentul gigant, fenomenul catalan are un PR demn de un star de la Hollywood, însă de această dată vedetele formației „blaugrana” par să îi dea o mână importantă de ajutor. În ultimele zile, mai mulți fotbaliști au declarat cu subiect și predicat că puștiul Barcelonei trebuie să câștige „Balonul de Aur”, în detrimentul lui Kylian Mbappe, Harry Kane sau Ousmane Dembele.

brazilianul Raphinha nu are dubii în ceea ce privește câștigătorul de merit din acest an al trofeului: „Ești un fenomen! Pentru mine tu ești «Balonul de Aur»”, a declarat căpitanul catalanilor. „Pentru mine, Lamine Yamal este câștigătorul «Balonul de Aur». Este cel mai bun din lume”, a spus și Gavi.

ADVERTISEMENT

Podium doar cu jucători de la Barcelona? Gabriel Jesus și Eric Garcia, fermecați de Lamine Yamal

Noul său coleg, Gabriel Jesus, nu ia în calcul posibilitatea ca Harry Kane sau Mbappe să fie peste Yamal. În doar câteva săptămâni, puștiul de 19 ani l-a vrăjit pe fostul atacant de la Arsenal și Manchester City: „Da, cu siguranță. Dacă luăm în calcul jocul său și sezonul pe care l-a făcut, cred că Lamine se află în postura de a câștiga Balonul de Aur. Tot ceea ce face, o face cu ușurință. De fapt, doar face să pară că este foarte ușor. Am avut oportunitatea să mă antrenez și să joc cu cei mai mari fotbaliști ai lumii, iar el este unul dintre ei”, a explicat Jesus.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Eric Garcia, fundașul catalanilor, vede un podium doar cu fotbaliști de la Barcelona. El l-a inclus aici chiar și pe Raphinha, deși brazilianul nu a intrat în cei 30 de fotbaliști care se vor lupta pentru acest trofeu: „Pentru mine, podiumul ar trebui să fie doar al Barcelonei: Lamine, Pedri și Raphinha. Fără niciun dubiu, Lamine trebuie să-l câștige, dar Pedri și Raphinha mi se par la fel de incredibili”, a declarat spaniolul.

ADVERTISEMENT

Mbappe și Lamine Yamal, contre cu o lună înaintea ceremoniei de la Londra

Printre favoriții la câștigarea acestui trofeu se numără Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Harry Kane și chiar Leo Messi, care a făcut un Campionat Mondial de excepție. Dintre aceștia, unii sunt mai vocali, în timp ce alții privesc din umbră lupta pentru supremație.

Extrema Barcelonei chiar a făcut o mică aluzie, insinuând că modul în care se oferă trofeul nu are legătură cu cel mai bun fotbalist al lumii: „Cui i-aș acorda Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui îl vor acorda ei? E o poveste lungă. Cred sincer că l-aș merita anul acesta, pentru ceea ce am câștigat. După părerea mea, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Este foarte clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta. Este evident că am avut un sezon excepțional, dar nu voi implora pe nimeni să-mi dea acest premiu”, a declarat Lamine Yamal.

ADVERTISEMENT

Atacantul lui Real Madrid, în schimb, nu este de părere că lipsa unui trofeu la nivel colectiv în acest sezon ar trebui să aibă impact asupra deciziei, întrucât este vorba despre o distincție individuală: „Cred că pot câștiga anul acesta. Este unul dintre obiectivele mele, și unul pe termen scurt. Oamenii spun că nu am câștigat un trofeu, dar este un premiu individual… Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine. Să marchez atâtea goluri în competițiile majore, unde sunt toți marii jucători, și bineînțeles la Cupa Mondială, cel mai mare eveniment, este fantastic”, a fost opinia lui Kylian Mbappe.

Ce se întâmplă cu Dembele și Harry Kane

Bineînțeles, Ousmane Dembele și Harry Kane nu pot fi trecuți cu vederea. Vârful britanic a făcut un sezon incredibil cu Bayern Munchen, pentru care a înscris 61 de goluri, având alte 15 reușite pentru naționala Angliei, în preliminariile CM și turneul final din SUA, Canada și Mexic.

De asemenea, Ousmane Dembele, câștigătorul ediției trecute, continuă să facă magie în tricoul lui PSG, cu care a reușit să câștige din nou trofeul Ligii Campionilor. Totuși, meciurile puține și evoluțiile modeste din Ligue 1 l-ar putea trage în jos în acest an.

„Întotdeauna am fost în spatele clasei și am muncit din greu. De-a lungul carierei mele, n-am scos un cuvânt, am muncit incredibil de mult. Nu am fost niciodată alesul, dar am muncit din greu și anul trecut am fost răsplătit după un sezon fantastic cu PSG. Și anul acesta vom vedea cum merge, fără presiune, o luăm ușor. Nu cred că acest trofeu este imprevizibil. Cred că va rămâne în mâinile unui jucător de la PSG”, a explicat Dembele.