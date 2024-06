România se pregătește să înfrunte Belgia în a doua etapă a grupei E a Campionatului European din Germania. Jucătorii belgieni au vorbit despre partida împotriva „tricolorilor” de la EURO 2024.

Fotbaliștii Belgiei declară război României înaintea meciului de sâmbătă de la EURO 2024! „Sunt sigur că vom câștiga”

.

Toată lumea o vedea pe Belgia marea favorită a grupei E, însă De Bruyne și Lukaku nu au reușit să aducă cele trei puncte după prima etapă, iar acum România pare „ținta” perfectă pentru superstarurile „diavolilor roșii”.

Înaintea meciului direct de sâmbătă, 22 iunie, jucătorii belgieni au vorbit despre meciul direct cu România, fotbaliștii arătându-se extrem de încrezători în propriile forțe.

„Suntem la zid, nu mai avem dreptul să pierdem. Sunt foarte nerăbdător, vrem să răspundem prezent. Am fost neînvinși înainte de a începe turneul și a venit prima noastră înfrângere împotriva Slovaciei, care este și o echipă bună, au arătat-o. Dacă am fi marcat din ocaziile pe care le-am avut, atunci am fi putut și ar fi trebuit să câștigăm acel joc. Abia aşteptăm să arătăm cine suntem împotriva României. Există presiune, însă oricum ea e prezentă de la primul meci la un Campionat European”, a declarat Arthur Theate la conferința de presă.

Arthur Theate este fundașul central al celor de la Rennes. Jucătorul are 15 prezențe în tricoul „diavolilor roșii”, fără niciun gol marcat. Jucătorul este cotat la 20.000.000 de euro, conform .

Selecționerul Belgiei, Domenico Tedesco, a declarat că a convocat jucători foarte tineri pentru acest turneu final și că nu are ce să le reproșeze băieților după meciul cu Slovacia.

„Nu pot să reproșez ceva echipei despre jocul prestat (n.r cu Slovacia). Am adus jucători tineri cu potențial mare, precum Jeremy Doku, Arthur Theate și Zeno Debast, pentru a numi doar câțiva. Echipa are foame de victorii și un potențial mare.

Suntem talentați, foarte talentați, dar în unele poziții sunt jucători tineri, așa că trebuie să găsim un echilibru. Experiența este uneori importantă. Oricine va juca, va fi motivat și încercăm să facem tot ce putem pentru Belgia”, a declarat selecționerul Belgiei, Domenico Tedesco.

Youri Tielemans înaintea meciului cu România: „Sunt sigur că vom câştiga sâmbătă!”

Youri Tielemans este unul dintre cei mai experimentați și cunoscuți jucători din lotul Belgiei. Jucătorul de la Aston Villa cu 68 de prezențe în echipa națională a prefațat meciul cu România, mijlocașul considerând că „diavolii roșii” vor câștiga fără probleme partida împotriva „tricolorilor”.

„Ştim că fiecare meci este foarte important la un Campionat European. Să pierzi o dată nu este un dezastru, însă acum suntem obligaţi să câştigăm. Dacă vom concretiza ocaziile noastre, sunt sigur că vom câştiga sâmbătă. Vor juca foarte compact şi vor încerca să profite de greşelile noastre. Trebuie să fim vigilenţi în acest sens”, a spus Youri Tielemans.

Nicolae Stanciu a fost coleg timp de un sezon cu Youri Tielemans la Anderlecht, în Belgia, totodată căpitanul României este singurul jucător din lotul convocat de Edi Iordănescu la EURO care a evoluat în campionatul Belgiei.

România va da piept cu echipa națională a Belgiei sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, iar ultima partidă a „tricolorilor” va avea loc miercuri, 26 iunie, împotriva Slovaciei.