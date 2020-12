Fotbaliștii care au plecat în ultimii ani de la U Craiova la FCSB! Transferul lui „Messi” Vlad, singurul pe bani

În ultimii ani, mai mulți fotbaliști au plecat de la Universitatea Craiova direct la rivala FCSB, iar unele mutări au fost cu scandal. De exemplu, transferul lui Andrei Vlad, supranumit „Messi” al portarilor, a încordat și mai mult relația dintre cele două echipe.

Ocupantele primelor două locuri se întâlnesc în ultimul meci al rundei cu numărul 14. Vineri, 18 decembrie, de la ora 20:30, stadionul „Ion Oblemenco” va găzdui seara de gală în care Craiova și FCSB se vor lupta pentru cele trei puncte. Cu o victorie, Știința poate trece în 2021 pe prima poziție.

Corneliu Papură, tehnicianul gazdelor, speră ca elevii săi să arate și mai bine decât în precedentele meciuri și să le ofere un moment cât mai plăcut suporterilor.

Ce fotbaliști au plecat în ultimii ani de la Universitatea Craiova la FCSB! Mutarea lui „Messi” Vlad, motiv de scandal între cele două echipe

Încă de la renașterea Universității Craiova din 2013, oficialii clubului din Bănie au încercat să evite să transfere jucători la marile rivale, FCSB și Dinamo, însă inevitabilul s-a produs în anumite situații și chiar s-a creat un adevărat scandal în legătură cu anumiți fotbaliști.

Primul ex-oltean care a fost adus de Gigi Becali, cu ajutorul Anamariei Prodan, a fost Thaer Bawab, unul dintre cei mai buni străini care au evoluat în campionatul nostru. Atacantul iordanian, care a trecut și pe la formațiile secunde ale Barcelonei și Real Madrid, a semnat cu bucureștenii la începutul anului 2016, după ce își încheiase aventura în Bănie. Decizia de reziliere a contractului a venit după ce Universitatea Craiova nu mai avea nicio șansă la play-off, astfel că oficialii din acea vreme au considerat că anumiți jucători trebuie să plece. Din păcate pentru Bawab, a evoluat doar în 9 meciuri pentru FCSB, marcând de trei ori. A plecat după șase luni.

46 de partide a adunat Thaer Bawab în tricoul oltenilor

12 goluri și 10 pase decisive a strâns iordanianul în Bănie

Dacă mutarea lui Bawab s-a produs fără vreun conflict, fitilul s-a aprins în momentul când Andrei Vlad a luat decizia de a juca pentru FCSB, despărțindu-se cu scandal de Universitatea Craiova. În vara lui 2017, la doar 18 ani și doar după un singur meci jucat pentru olteni, portarul a luat prin surprindere pe toată mea când a spus clar că nu mai vrea să joace în Bănie. S-a declanșat un conflict între jucător și club, iar pe fir a intrat Gigi Becali. Patronul FCSB-ului l-a achiziționat la un preț mic, iar Mihai Rotaru a acuzat că transferul s-a făcut în condiții dubioase.

„Ni l-a furat! Ni l-a furat! Au plătit doar o mică sumă pentru pagubă… Au dat doar 400.000 de euro. Noi voiam pentru el un milion și jumătate sau două milioane de euro. Toată lumea zicea că este Messi al portarilor…,” spunea finanțatorul Universității Craiova.

90 de minute are Andrei Vlad în poarta Științei

55 de apariții a strâns goalkeeper-ul la FCSB.

Mutările surprinzătoare ale lui Zlatinski și Briceag. Octavian Popescu, scăpat printre degete de Universitatea Craiova

Următorul pe listă este fostul căpitan al Craiovei, Hristo Zlatinski. Transferul a fost cel puțin surprinzător. La 33 de ani, în vara lui 2018, bulgarul a ajuns în curtea bucureștenilor, însă Zlatinski spune că a fost împins să semneze cu FCSB, deși el ar fi vrut să-și încheie cariera la Universitatea, formație cu care reușise să câștige Cupa României. Fusese trimis de antrenorul Devis Mangia la echipa a doua și nu i se transmisese că nu va mai intra în planurile sale.

„Voiam să-mi închei cariera în Bănie, însă antrenorul de atunci, Devis Mangia, m-a trimis la echipa a doua. Nu mai puteam rămâne în asemenea condiții. Deși am considerat că FCSB a fost cea mai bună dintre ofertele primite, eu n-am fost pregătit să joc pentru echipa lui Becali. Mental n-am fost pregătit. Craiova rămâne în inima mea.” a declarat Zlatinski la Oltenia TV.

112 jocuri are Zlatinski la Universitatea Craiova

5 meciuri are bulgarul și la FCSB, club la care a stat doar câteva luni

Vara anului în curs a adus două mutări pe axa Craiova – București. Experimentatul Marius Briceag și tânărul Octavian Popescu au fost aduși după ce petrecuseră un anumit timp la Știința. Briceag nu-și mai regăsea locul la Universitatea Craiova și chiar ajunsese pe la echipa a doua a clubului. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Becali să-l aducă la FCSB. Confirmarea mutării a venit imediat după ce oltenii anunțaseră că Briceag nu mai este jucătorul echipei. La fel ca la Universitatea, Briceag nu este titular la FCSB.

84 de meciuri a strâns „Brici” în alb-albastru

7 apariții la FCSB are fundașul până în acest moment

Subiectul Octavian Popescu este unul sensibil pentru oficialii Științei. Clubul patronat de Mihai Rotaru l-a scăpat printre degete pe talentatul jucător de doar 17 ani. Nici măcar nu a apucat să joace vreun minut pentru echipa mare a Universității, fiind folosit doar pe la „satelitul” din Liga 3 și formațiile de juniori.

Aflat într-o formă sportivă foarte bună, Popescu poate fi unul dintre viitoarele staruri ale României. Giovani Becali a dezvăluit pentru FANATIK motivul pentru care jucătorul a plecat de la Craiova: „Octavian Popescu a plecat de la Craiova după ce am discutat cu Mihai (n.r. – Mihai Rotaru, patronul de la U Craiova) și i-am spus că trebuie să-i mărească salariul copilului. I-am zis să i-l facă undeva la 2000-2500 de lei pe lună, pentru că avea doar 600 de lei! Din păcate pentru el, Mihai nu a crezut în potențialul mare pe care-l are Octavian”

9 jocuri are Octavian Popescu în „roș-albastru”

3 pase decisive a reușit tânărul de doar 17 ani

Lista este mai lungă dacă luăm în calcul și jucătorii care au evoluat la Craiova, dar au trecut și pe alte echipe. În acest moment, în lotul FCSB-ului se află și Cătălin Straton, portar care a fost și între buturile Științei, acolo unde a strâns 16 jocuri. De altfel, portarul titular al campioanei CFR Cluj, Cristian Bălgrădean, are meciuri la FCSB și U Craiova. Astfel, trupa lui Toni Petrea are patru jucători (N.r. Vlad, Straton, Briceg și Octavian Popescu) care au apărat culorile echipei din Bănie, dar vor fi adversari cu „juveții” în duelul de vineri seara.

Corneliu Papură beneficiază și el de aportul unor jucători trecuți pe la FCSB. Trei fundași și un atacant

Universitatea Craiova are în lot câțiva jucători care au evoluat la un moment dat sub culorile FCSB-ului. Dacă Bogdan Vătăjelu are meciuri doar la echipa secundă, Mihai Bălașa și Paul Papp au fost oameni importanți pentru echipa lui Gigi Becali. Bălașa are 78 de partide în tricoul bucureștenilor, în timp ce Papp are 63 de apariții.

Transferul lui Bălașa în Bănie a fost unul cu cântec, deoarece Becali voia să scape cât mai repede de apărător, iar la schimb trebuia să vină Tiago Ferreira. Portughezul a refuzat să meargă la FCSB, iar Mihai Rotaru a plătit o sumă de bani pentru a-l achiziționa pe jucător. De asemenea, Alexandru Tudorie a jucat și el la FCSB, în 39 de meciuri.

Prin Bănie au mai trecut jucători ca Andrei Dumitraș, Valentin Iliev, Florin Gardoș, Eduard Stăncioiu sau Andrei Cristea, toți făcând parte din istoria recentă a FCSB-ului.