Fotbaliștii care puteau juca pentru România, dar au ales alte naționale

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România a pierdut de-a lungul anilor posibilitatea de a conta pe mai mulți fotbaliști valoroși, care ar fi putut reprezenta tricolorul, dar au ajuns să reprezinte alte țări. Printre aceștia se numără jucători din La Liga, foști internaționali ai României de juniori, dar și un fotbalist care a cucerit Cupa Mondială.

Karim Adeyemi, cel mai cunoscut caz

Nu în toate cazurile a existat un refuz explicit în privința echipei naționale. Unii dintre fotbaliști aveau mai multe opțiuni datorită originilor familiale, în timp ce alții au fost crescuți și formați în țările pe care aveau să le reprezinte.

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. Născut la Munchen, din mamă româncă și tată nigerian, fotbalistul a ales să reprezinte Germania, țara în care a crescut și în care s-a format. Mama sa, Alexandra, este originară din Brașov. Adeyemi a vizitat România în repetate rânduri, însă propunerea de a reprezenta Germania pe scena internațională a fost de nerefuzat. A debutat pentru Germania în 2021, sub comanda lui Hansi Flick, actualul său antrenor de la Barcelona.

Alte cazuri de notorietate sunt cele ale lui Flavius Daniliuc și Raul Florucz, care au ales să joace pentru Austria. . A trecut pe la academiile lui Real Madrid și Bayern Munchen, iar ulterior a evoluat în cele mai puternice campionate ale Europei. În prezent, acesta joacă la Basel.

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De partea cealaltă, atacantul Raul Florucz a fost curtat intens de Mircea Lucescu și de staff-ul federal în 2025. Acesta părea foarte interesat de propunere, dar, într-un final, a optat pentru Austria. În acest moment, Florucz joacă alături de Darius Olaru la Union Saint-Gilloise.

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3 meciuri a adunat Raul Florucz pentru Austria

a adunat Raul Florucz pentru Austria 3 meciuri a jucat Flavius Daniliuc pentru Austria

a jucat Flavius Daniliuc pentru Austria 13 meciuri și un gol a strâns Karim Adeyemi în naționala Germaniei.

Unul a ajuns la Mondial, celălalt a sperat!

Un alt exemplu important este Ajdin Hrustic (30 de ani). Mijlocașul s-a născut în Australia din mamă româncă și tată bosniac și a ales să reprezinte țara sa natală. În 2022, Hrustic a mers cu Australia la Campionatul Mondial. În plus, tot în acel an a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt. În acest moment, Hrustic joacă la Al-Nasr, în Emiratele Arabe Unite.

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Povestea lui Theodor Corbeanu este un pic mai diferită. S-a născut în Canada, din părinți români, și a reprezentat tricolorul la nivelul juniorilor U16 și U17. Apoi, însă, s-a răzgândit și a jucat pentru Canada. Spera să prindă lotul pentru Campionatul Mondial din 2026, disputat în Canada, SUA și Mexic, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

La nivel de club, a evoluat pentru Wolverhampton U21 și U23, Arminia Bielefeld, Grashopper și Granada, iar în acest moment evoluează pentru Toronto (Canada), în MLS.

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39 de meciuri și 4 goluri a adunat Ajdin Hrustic pentru Australia

a adunat Ajdin Hrustic pentru Australia 7 meciuri și 2 goluri a bifat Theo Corbeanu pentru Canada

Au ales Israelul în detrimentul României

Recent, Lisav Eissat a ales naționala României în detrimentul Israelului. Totuși, în trecut au existat doi jucători eligibili pentru România care au ales să joace pentru Israel. Primul, portarul Omri Glazer, actualul jucător al celor de la Maccabi Haifa.

Acesta a făcut furori pentru Hapoel Beer-Sheva și Steaua Roșie Belgrad în sezoanele precedente, formă care i-a permis să adune și 23 de partide în naționala de seniori a Israelului.

Suf Podgoreanu (24 de ani) era considerat, la un moment dat, unul dintre marile talente ale Europei. A evoluat pentru juniorii celor de la AS Roma, dar nu a putut face pasul către prima echipă. S-a transferat apoi la Maccabi Haifa, Spezia, Heracles, iar din vară joacă la Kortrijk, în Belgia. Din start, alegerea sa a fost Israel, la toate nivelurile. Pentru seniori, Podgoreanu a adunat două meciuri, dar ultima dată în urmă cu cinci ani.

Tomi, Vasile și Ikechi, alte trei cazuri cunoscute

În urmă cu aproximativ 25 de ani, alți trei jucători reușeau să umple paginile ziarelor din România pe acest subiect. Primul era Vasile Miriuță. Născut la Baia Mare, fostul mijlocaș bifa nouă meciuri pentru Ungaria și marca un gol.

Tot în acea perioadă apărea și numele lui Tomi Petrescu. Născut la Jyväskylä din tată român, mijlocașul era legitimat la Leicester, iar Finlanda și România îl doreau foarte mult. Fotbalistul a optat pentru nordici, dar nu a mai apucat să debuteze. Cariera sa a luat-o rapid la vale după episodul Leicester. În 2013, acesta avea să fie legitimat la Poli Iași pentru câteva meciuri.

Tot în urmă cu 15 ani, apărea pe radar Ikechi Anya. Născut la Glasgow, din mamă româncă și tată nigerian, acesta a ales să reprezinte Scoția, pentru care a adunat 29 de meciuri și trei goluri. La nivelul echipelor de club, acesta a evoluat pentru Celta Vigo B, Granada, Cadiz, Watford și Derby.

Josef Posipal și Alexander Vencel, mențiuni speciale!

Poate cea mai spectaculoasă poveste este cea a lui Josef Posipal, născut pe 20 iunie 1927, la Lugoj, într-o familie de origini germane și maghiare. S-a mutat în Germania în adolescență și a ajuns să evolueze pentru Hamburger SV. În 1950, Sepp Herberger ar fi dorit să-l convoace în naționala Germaniei de Vest, dar fotbalistul avea cetățenie română.

Un an mai târziu, Posipal obținea cetățenia vest-germană și debuta la echipa națională. Trei ani mai târziu, acesta avea să fie titular în finala Campionatului Mondial din 1954, în victoria Germaniei de Vest contra Ungariei, scor 3-2.

16 ani mai târziu, Alexander Vencel, născut la Ilva Mare (jud. Bistrița-Năsăud), avea să reprezinte Cehoslovacia la Campionatul Mondial din 1970.