Fotbaliștii CFR-ului nu au dubii după 1-0 cu Rapid: „Avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu”

CFR Cluj a obținut primul succes în play-off-ul sezonului actual din Superligă, 1-0 pe teren propriu cu Rapid în meciul din etapa a 2-a. Meriton Korenica (29 de ani), care a fost eroul grupării din Gruia cu golul marcat în minutul 78, și portarul Mihai Popa (21 de ani) au tras concluziile după victoria echipei antrenate de Daniel Pancu.

Ce a declarat Meriton Korenica după golul marcat în CFR Cluj – Rapid 1-0

Meriton Korenica a marcat unicul gol al partidei în minutul 78, când a împins balonul în poartă după ce Aioani respinsese mingea trimisă de Biliboc. La final, fotbalistul din Kosovo a vorbit despre succesul obținut. „E foarte important că am câștigat, aveam nevoie de 3 puncte după ce am pierdut în derby (n.r. 1-2 cu U Cluj).

Acum sunt importante doar victoriile, în play-off ai nevoie de puncte. Sper să continuăm la fel și după pauză, să ne mobilizăm bine și să ne antrenăm bine. Vreau să dau mai mult pentru echipă, pentru mine e important să ajut echipa. Dacă marchez sau ofer o pasă decisivă, e un plus pentru mine, dar în primul rând vreau să ajut echipa.

Play-off-ul e foarte interesant, dar eu sper ca noi să continuăm așa, am jucat foarte bine astăzi, ne-am revenit, vreau să-i felicit pe toți colegii, au dat 100% pentru cele 3 puncte”, a declarat Korenica după , conform . Fotbalistul lui CFR Cluj a ajuns la 12 reușite în acest sezon după ce a punctat contra Rapidului.

Cum a reacționat Mihai Popa după ce a fost convocat la națională

Mihai Popa (25 de ani) a avut o evoluție bună contra Rapidului, reușind să-și salveze echipa cu o intervenție excelentă la un șut de la distanță expediat de Onea. „A fost un meci echilibrat, dar am avut ocaziile mai clare, meritam victoria. Avem o încredere foarte mare unii în alții. Eu, în poartă, am încredere că mereu vom marca, dacă scorul este egal, știu că vom marca. Câștigi o etapă, ești sus, pierzi o etapă, ești jos, dar am arătat astăzi că după ce am pierdut meciul cu U Cluj în minutul 90 am revenit puternici și suntem o echipă care se poate bate la titlu, avem tot ce ne trebuie”, a declarat portarul CFR-ului.

, ceilalți doi portari aleși de selecționer fiind Ionuț Radu și Marian Aioani. „Orice copil visează la asta, de când te apuci de fotbal visezi să joci pentru naționala ta, pentru țara ta. Cred că avem șanse, este un meci împotriva Turciei, se poate întâmpla orice. Avem șansele noastre, mergem acolo să câștigăm”, a spus fotbalistul „feroviarilor”.