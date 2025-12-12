Fotbaliștii de la Dinamo, în centrul atenției la Târgul de Crăciun! Cum au fost surprinși elevii lui Kopic. Video

ADVERTISEMENT

Înaintea partidei cu Metaloglobus, programată duminică, de la 17:45, clubul Dinamo a făcut o surpriză fanilor. În prag de sărbători, Zeljko Kopic, Florentin Petre, Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi, Adrian Mazilu și Luca Bărbulescu au fost prezenți la Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor pentru o sesiune de autografe și poze cu tinerii suporteri ai roș-albilor.

Cine i-a întâmpinat pe dinamoviști la Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor

În parc, “câinii” și-au făcut apariția în jurul orei 16:00, vizibil relaxați. Dinamoviștii au fost primiți pe acordurile imnului clubului, lucru care i-a făcut să se simtă ca acasă. La târg, Florin “Axinte” Petrescu de la Vacanța Mare, deghizat în Moș Crăciun, i-a întâmpinat pe antrenorii și jucătorii roș-albilor.

Dinamovistii au fost intampinati cu imnul clubului la targul de Craciun

Ulterior, , Florentin Petre, Cătălin Cîrjan, Alexandru Musi și Luca Bărbulescu au intrat într-un cort special amenajat. Au luat loc la o masă și i-au așteptat, cu zâmbetul pe buze, pe tinerii dinamoviști. La sesiunea de autografe și poze nu s-au înghesuit doar copii, ci și părinți și tineri, semn clar că Dinamo atrage în continuare, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat.

La un moment dat, în zonă a apărut și Adrian Mazilu, primit cu multă căldură de fani. În Parcul Copiilor a fost amplasat și un ecran pe care au rulat imagini din meciurile memorabile ale lui Dinamo, în special din derby-urile cu FCSB.

Vedetele lui Dinamo impart autografe copiiilor

Ce urmează pentru Dinamo în SuperLiga

În weekend-ul trecut, Dinamo a remizat, în deplasare, cu FCSB, scor 0-0. După partidă, antrenorul și jucătorii roș-albilor au rămas cu un gust amar, fiind conștienți că ar fi putut obține mai mult din derby. Pentru “câini” urmează ultimele două partide din acest an, cu Metaloglobus, pe teren propriu, și UTA Arad, în deplasare.

Dinamo nu concepe să nu câștige ambele partide. principale ale echipei pentru finalul de sezon.

“O pregătire bună pentru meciul cu Metaloglobus și apoi o ultimă deplasare la UTA. Dacă reușim să obținem maximum din aceste două meciuri e un an foarte reușit, care ne dă o poziție foarte bună pentru abordarea finalului de sezon”, a declarat oficialul lui Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA.

În prezent, Dinamo este pe locul 3 în SuperLiga, cu 35 de puncte, cu patru mai puține față de Rapid, liderul la zi.