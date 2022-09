Fotbaliștii de la Farul Constanța exultă după victoria 3-1 cu FCSB: ”Acesta este secretul”

a fost la discreția gazdelor care s-au impus cu 3-1. Louis Munteanu, fotbalistul repatriat de Gică Hagi de la Fiorentina a fost încă o dată one man show.

Bucurie la malul mării după încă o victorie entuziasmantă

Farul Constanța a redevenit echipa capabilă să pună probleme tuturor adversarilor din SuperLigă. După 3-1 în deplasare cu CFR Cluj, ”marinarii” le-au administrat același scor și vicecampionilor de la FCSB.

Louis Munteanu a făcut legea pe teren. A avut prima ocazie a meciului, a scos penalty-ul din care Alibec a deschis scorul și a pasat decisiv la reușita lui Doukoure.

”O victorie foarte frumoasă, muncită. Sunt foarte fericit pentru echipă şi sunt foarte fericit şi pentru mine. Muncă, încerc să muncesc cât mai mult în fiecare zi, acesta eu zic că este secretul.

Suntem foarte fericiţi că am avut 2-0 şi că în sfârşit am câştigat cu 3-1. Putem să spunem că sunt 100%. Vreau să marchez de la meci la meci. Avem un atac foarte bun, se vede în meciurile tari şi sper să continuăm tot aşa”, a spus Louis Munteanu.

Denis Alibec, tot mai bun de la meci la meci

Nu doar de Gică Hagi în această vară. Și Denis Alibec este unul dintre pariurile ”Regelui”.

Atacantul arată o formă sportivă ca în vremurile bune, ceea ce este foarte bine și în perspectiva meciurilor echipei naționale. Sub comanda lui Gică Hagi, Denis Alibec s-a reinventat și este tot mai bun de la meci la meci.

”Asta am pregătit, să câștigăm cele două meciuri (cu CFR Cluj și cu FCSB ambele câștigate cu 3-1 – n.r.), iată că am reușit. Eu zic că am fost mult peste ambele echipe. Sper să rămân tot așa, să nu am accidentări.

Domnul Hagi reinventează jucători, dar eu nu am fost în Liga 3 sau Liga 4. Mi-am dat seama ca trebuie să slăbesc și să muncesc mult. Deocamdată de gândim la play-off, faptul că suntem pe primul loc ne dă încredere. Sper să rămânem sus, cât mai sus”, a adăugat Denis Alibec.

Atacantul a comentat și presupusul interes al celor de la FCSB, exprimat de antrenorul Nicolae Dică înaintea duelului direct cu Farul Constanța.

”Când joacă FCSB cu cineva, vrea să ia pe cineva cu echipa adversă, dar eu nu mă duc nicăieri. Este trecutul meu, am trăit o perioadă frumoasă acolo”, a spus Alibec.