Fotbaliștii de la FCSB le-au pus gând rău rivalilor de la U Craiova înaintea meciului direct: „Nu înseamnă că se va termina așa”. Video

Jucătorii de la FCSB le-au transmis un avertisment rivalilor de la U Craiova. Ce au spus Mihai Lixandru, Valentin Crețu și Daniel Bîrligea înaintea marelui meci.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 18:46
FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară pe Arena Națională în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga. Fotbaliștii campioanei au vorbit înaintea derby-ului și le-au transmis un mesaj oltenilor, care se află pe val în acest sezon competițional.

FCSB a început deja atacurile împotriva Universității Craiova

Deși FCSB nu are o rivalitate cu Universitatea Craiova precum are cu Dinamo sau Rapid, meciul dintre cele două este un derby. Fotbaliștii bucureștenilor au vorbit înaintea meciului și și-au avertizat adversarii.

Mai exact, chiar dacă elevii lui Mirel Rădoi au început în forță noul sezon și se află la distanță mare de puncte în clasament, jucătorii de la FCSB știu ce înseamnă să ducă două lupte grele simultan și consideră că oltenii vor scădea din turație mai devreme sau mai târziu.

„La fotbal e greu să dai o explicație clară. Au avut un început bun, dar asta nu înseamnă că se va termina așa campionatul. Cum a spus și Mister (n.r. – Elias Charalambous), campionatul nu este un sprint, ci un maraton. Mai sunt foarte multe meciuri”, a spus Mihai Lixandru.

„O să aibă și ei multe meciuri, nu este ușor, deplasări multe. Apar accidentări, oboseală, nu este ușor de gestionat. Acum trebuie să recuperăm mult în campionat. Nu poți să o lași mai moale nici în Europa, dar trebuie să recuperezi”, a declarat și Valentin Crețu.

Daniel Bîrligea, totul pentru FCSB. Atacantul vrea victoria cu orice preț

Daniel Bîrligea este trup și suflet pentru echipa sa. Jucătorul, care a oferit momentul serii după victoria din etapa trecută cu Oțelul, își dorește foarte mult să înscrie sau să paseze decisiv, dar și mai mult ca indiferent de contribuțiile sale echipa să câștige contra Craiovei.

„Dacă ajut echipa să câștige cu un gol sau un assist sunt și mai fericit, dar cel mai important este ca echipa să câștige. Chiar dacă dau gol și nu câștigăm nu sunt fericit deloc, cine îmi este apropiat știe ce sentimente mă încearcă după meciuri”, a spus Daniel Bîrligea.

