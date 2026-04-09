Fotbaliștii de la Șahtior, dărâmați la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu! Cum a fost surprins Rinat Ahmetov. Foto

Lumea fotbalului a fost zguduită de o veste tristă marți, 7 aprilie. Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență din București, la doar patru zile după ce suferise un infarct. Șahtior Donețk, club la care „Il Luce” a scris istorie, a ținut un moment de reculegere în memoria antrenorului român.

Șahtior, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

, acolo unde o întâlnește pe AZ Alkmaar. Înainte de startul meciului, echipa ucraineană a ținut un moment special de reculegere în memoria antrenorului român. „Il Luce” a scris istorie pentru „mineri”, unde a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee. Jucătorii au privit în pământ, fiind vizibil afectați de vestea tragică.

Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, a fost surprins în timpul transmisiunii directe privind spre cer, semn că este profund afectat de trecerea în neființă a lui „Il Luce”. Oligarhul ucrainean nu a lipsit de la priveghiul de la Arena Națională, antrenorul român fiindu-i un bun prieten.

Ce a declarat Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov a vorbit cu durere în suflet despre moartea lui Mircea Lucescu , perioada în care a colaborat cu antrenorul român și a declarat răspicat că „Il Luce” i-a fost un bun prieten de-a lungul vieții și că vestea decesului l-a afectat profund.

„Eu sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. A fost foarte pe neașteptate plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, pentru suporterii fotbalului din România și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună. Am cucerit 22 de trofee: 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei și, în final, și Cupa UEFA. Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Este fotografia cu drapelul României. De aceea, eu cred că trebuie să fiți mândri că este un antrenor român, care a reprezentat fotbalul din țara sa în toată lumea.

Împărțeam și durerea, și bucuria împreună și am devenit mari prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont de viziunile lui Mircea Lucescu și de filosofia sa legată de fotbal. Consider că a avut o viață fericită. El nu putea fără fotbal. Dintre noi a plecat, din păcate, tot de pe terenul de fotbal.

Sufletul meu și inima mea sunt cu familia Lucescu. Ei, pentru mine, sunt foarte apropiați. Am petrecut mult timp cu doamna Neli și cu Mister. Este o doamnă modestă, elegantă și o adevărată femeie. Toți oamenii care au cunoscut-o la noi își amintesc de ea numai de bine și cu respect. Cu Răzvan ne-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are un trofeu mai mult decât Mircea la aceeași vârstă, ceea ce este enorm”, a declarat miliardarul din Ucraina.

Rinat Ahmetov, în premieră în afara Ucrainei după izbucnirea războiului

de la izbucnirea războiului cu Rusia. Omul de afaceri ucrainean a transmis că nu va mai asista la meciuri după ce Mircea Lucescu a părăsit-o pe Șahtior. Arcadie Zaporojanu a dezvăluit pentru FANATIK faptul că oligarhul ucrainean va zbura la Cracovia pentru meciul cu AZ Alkmaar, din sferturile UEFA Conference League.

„Rinat Ahmetov a insistat să îl conduc la aeroport. Este prima oară de când a început războiul când iese din Ucraina. A spus că dacă tot a venit la București va merge și la meciul lui Sahtior cu AZ Alkmaar. A spus că nu mai merge la niciun meci pe stadion după plecarea lui Mircea Lucescu. Acesta va fi primul din 2014”, a spus Arcadie Zaporojanu pentru FANATIK.