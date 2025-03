Fotbaliștii Farului, analiză tăioasă după eșecul cu Universitatea Craiova, 0-1! „Trebuie să schimbăm atitudinea! Am fost zero barat”

Farul a suferit a doua înfrângere consecutivă în Superligă. După , elevii lui Gică Hagi , însă diferența din teren a fost mai mare decât o arată scorul. Ionuț Larie, Denis Alibec și Alexandru Buzbuchi au tras concluziile la final.

Ionuț Larie, reacție vehementă după eșecul de la Craiova: „S-a văzut diferența dintre o echipă de play-off și una de play-out”

Farul nu a avut niciun șut pe poartă în meciul de la Craiova și a fost dominată la toate capitolele, dar . Căpitanul constănțenilor, Ionuț Larie, a fost extrem de dur cu echipa sa la finalul partidei și a recunoscut superioritatea adversarilor.

„S-a văzut diferența dintre o echipă de play-off și una de play-out. Au fost mai buni decât a arătat rezultatul de pe tabelă. Trebuie să trecem la treabă și în play-out să ne schimbăm atitudinea, jocul. Trebuie să analizăm, să vedem unde greșim, ce nu facem bine. Dacă vom continua așa, vom avea un play-out dificil.

Trebuia să ne prezentăm la un nivel foarte bun. Aveam toate șansele să facem o partidă bună. Noi am mai și câștigat aici, am obținut rezultate bune împotriva lor. Dacă nu ne vom prezenta așa cum trebuie, vom avea de suferit.

Au avut foarte multe situații. Trebuia să schimbăm ceva în faza defensivă față de meciul cu Rapid, dar nu cred că am schimbat nimic. Am făcut un meci slab, astăzi am fost zero barat atât defensiv, cât și ofensiv” a afirmat fundașul.

Denis Alibec: „Avem Cupa, ne gândim la locul 7”

Denis Alibec a vorbit după eșecul suferit la Craiova despre obiectivele pe care Farul și le mai propune în acest sezon, având în vedere că „marinarii” au ratat din nou play-off-ul după patru sezoane.

„Sunt supărat rău. Nu mai reuşim să câştigăm, Craiova a meritat această victorie. Îmi pare rău că nu am reuşit să facem mai mult, dar trebuie să rămânem împreună şi să vedem ce mai facem. Nu am răspuns, dacă ştiam problemele, făceam ceva.

Să muncim în continuare şi să încercăm să revenim la forma pe care o aveam anii trecuţi. Să reuşim să câştigăm meciuri, altfel nu ne putem reveni. Avem Cupa, ne gândim la locul 7 şi vom vedea ce va fi” a transmis atacantul la finalul întâlnirii, conform .

Alexandru Buzbuchi: „Dacă stăm să ne plângem de milă, nu rezolvăm nimic”

Alexandru Buzbuchi a fost cel mai bun jucător al Farului în disputa de la Craiova, având mai multe intervenții importante, în special în prima repriză. Portarul constănțenilor a respins șutul bun de la distanță trimis de Houri, iar apoi a intervenit în două rânduri la aceeași fază, blocând execuțiile lui Mitriță și Bancu.

„Din păcate, am pierdut, un meci nu tocmai strălucit din partea noastră, fără ocazii. Nu mă încântă cu nimic, sincer (n.r. faptul că a avut mai multe intervenții), măcar un punct dacă era să obținem din acest meci, dar nu a fost cazul. Nu ne convine în ce situație suntem, nu știu când am mai fost într-o astfel de situație, dar, degeaba ne plângem, trebuie să muncim, să o luăm de la capăt. Dacă stăm să ne plângem de milă, nu rezolvăm nimic.

Mai avem un meci, cu U Cluj acasă, trebuie să obținem trei puncte neapărat, să intrăm în play-out cu puțin optimism, să începem foarte bine” a afirmat goalkeeperul Farului pentru sursa menționată.

Formația lui Gheorghe Hagi ocupă locul 10 în acest moment, cu 34 de puncte, dar ar putea fi depășită de UTA înainte de finalul rundei, în cazul în care arădenii se vor impune în duelul de luni cu Gloria Buzău. În ultima rundă a sezonului regulat, Farul va juca pe teren propriu împotriva Universității Cluj, vineri, 7 martie, de la ora 20:00.