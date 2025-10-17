Fotbaliștii Farului au „explodat” la adresa lui Radu Petrescu după 0-0 cu FC Argeș: „Mi-a spus numai ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’” / „Ar trebui chemat la interviuri”

. Cea mai controversată fază a meciului a avut loc în prelungirile primei reprize, când arbitrul Radu Petrescu a arătat punctul cu var după un duel în careu între Bogdan Țîru și Rober Sierra. „Centralul” și-a schimbat decizia după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, însă a refuzat să îi acorde al doilea cartonaș galben fotbalistului spaniol, care simulase în careu. Bogdan Țîru și Ionuț Larie au criticat prestația arbitrului la finalul întâlnirii.

Bogdan Țiru, atac dur la adresa arbitrului Radu Petrescu

Bogdan Țiru a ratat balonul la faza în care Radu Petrescu a acordat inițial penalty, însă nu l-a atins nici pe Rober Sierra, care pur și simplu s-a prăbușit în careu. După ce penalty-ul a fost anulat, cei de la Farul au solicitat ca fotbalistul spaniol să vadă un cartonaș galben pentru simulare, iar acesta ar fi fost eliminat, deoarece primise deja un galben.

La final, fundașul Farului a criticat atitudinea arbitrului. „Explicațiile dânsului nu au fost OK. Numai: ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’. Nu trebuie să facem un dialog cu el? Căpitanul nu trebuie să vorbească? Știu că în calitate de căpitan ai voie să vorbești, să ceri niște explicații. Comportamentul lui nu este OK”, a declarat Bogdan Țîru la flash-interviu, conform .

Fotbalistul Farului a comentat și seria nefastă pe care o traversează formația de la malul mării: „Nu știu dacă este o criză (n.r. o victorie în nouă etape). Cred că nu este un moment bun pentru noi. Toți ne dorim, muncim la antrenament, dar nu intră. Astăzi a fost un meci de bătaie, un meci de luptă, nu prea l-am controlat. Obiectivul nostru rămâne play-off-ul”

De ce a primit Ionuț Larie cartonaș galben în meciul cu FC Argeș

Și căpitanul Farului, Ionuț Larie, l-a atacat la final pe „centralul” Petrescu. „Înainte de meci a spus că va vorbi doar cu căpitanii, a fost o fază la care un jucător al Argeșului a fost lovit de minge, iar balonul a ieșit în corner. L-am întrebat dacă nu este corner și mi-a dat galben.

Ar trebui chemați și ei la interviuri. Nu putem vorbi urât despre ei, suntem chemați la comisii și ne poate suspenda. Dar eu pentru acel galben, pot să stau în următorul meci. Doar l-am întrebat frumos ‘De ce nu este corner?’ și mi-a dat galben”, a afirmat experimentatul fundaș pentru sursa menționată.

Ce urmează pentru Farul după remiza cu FC Argeș

Farul a rămas pe locul 9 în clasament după remiza cu FC Argeș, însă ar putea fi depășită până la finalul rundei de Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB, în cazul în care cele trei formații vor obține victorii. Gruparea de la malul mării traversează un moment nefast, având un singur succes în ultimele 9 runde.

În următoarea etapă, formația pregătită de Ianis Zicu va avea un meci complicat, pe terenul celor de la CFR Cluj. Partida va avea loc sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 21:00. Mai apoi, constănțenii o vor întâlni pe FC Botoșani în .