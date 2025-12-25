Sport

Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în 2026: „Asta am vrut de la Moș Crăciun”

Florin Tănase și Mihai Lixandru, doi dintre jucătorii importanți de la FCSB, au vorbit despre perioada Crăciunului. Mijlocașul de 24 de ani a dezvăluit și ce „cadou” și-ar dori să primească în 2026.
Bogdan Mariș
25.12.2025 | 21:05
Florin Tănase și Mihai Lixandru au vorbit despre perioada Crăciunului. FOTO: Sport Pictures
Fotbaliștii campioanei FCSB, Florin Tănase și Mihai Lixandru, au vorbit despre perioada sărbătorilor de iarnă. Cei doi și-au dezvăluit planurile pentru acest final de an, iar Lixandru a numit și „cadoul” pe care l-ar dori pentru echipă în 2026.

Ce „cadou” și-ar dori Mihai Lixandru în 2026

Anul 2025 a fost unul dificil pentru Mihai Lixandru, care s-a confruntat cu mai multe accidentări. Polivalentul fotbalist, care a evoluat pentru FCSB atât în linia de mijloc, cât și în apărare, a vorbit despre perioada Crăciunului, dar și despre ce va urma în 2026. „Crăciunul, în fiecare an, eu îl petrec în familie, cu bunicii, cu părinții, prietena mea, fratele meu, cu toată lumea.

Nu plec niciodată de Crăciun, iar apoi e normal să plecăm câteva zile, trebuie să ne recuperăm puțin, atât fizic, cât și mental, după sezonul acesta. Tot anul 2025 pentru mine a fost cu de toate, am fost și accidentat, am și jucat, iar am fost accidentat. Nu a fost un an ușor și încerc să mă recuperez în vacanță și să am un an mai bun.

Moș Crăciun sper să ne aducă cel puțin încă un trofeu în anul ce urmează”, a declarat fotbalistul de 24 de ani. Campioană în ultimele două sezoane, FCSB ocupă locul 9 după primele 21 de etape ale stagiunii 2025-2026 și se va lupta anul viitor pentru calificarea în play-off.

Florin Tănase a vorbit despre Crăciun

Florin Tănase a vorbit la rândul său despre perioada sărbătorilor. „Decarul” campioanei a dezvăluit că soția sa este cea care se ocupă de cadourile pentru copii. „Soția se ocupă de cadouri, are mai mult timp și știe ce cadouri să cumpere. Când eram mic, abia așteptam să vină Moșul să văd ce ne-a lăsat sub brad.

După aceea, împreună, în familie, mama gătea, făcea de toate și abia așteptam masa de Crăciun. E frumos, casa plină, copiii sunt mici, când ești în familie ești cel mai fericit și împlinit”, a spus experimentatul fotbalist. După golul marcat în partida cu Rapid, Tănase a ajuns la 10 reușite în actuala stagiune, fiind la o singură reușită de Alex Dobre și Jovo Lukic, aflați în fruntea clasamentului golgheterilor.

