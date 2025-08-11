Sport

Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1. Mesajul surprinzător al liderului de la Peluza Nord. Video

Fotbaliștii de la FCSB au fost chemați în mod tradițional în fața galeriei de către liderul Gheorghe Mustață după eșecul cu Unirea Slobozia! Ce s-a întâmplat acolo
Gabriel-Alexandru Ioniță, Iulian Stoica
11.08.2025 | 06:00
Fotbalistii lui Becali chemati de urgenta de Mustata dupa FCSB Slobozia 01 Mesajul surprinzator al liderului de la Peluza Nord Video
Jucătorii de la FCSB chemați la galerie după înfrângerea cu Unirea Slobozia. Foto: Fanatik

FCSB a pierdut duminică seară în Ghencea cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Superliga. În ciuda acestui fapt, jucătorii campioanei României tot au fost chemați la tradiționalul salut al galeriei de către Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

Fotbaliștii de la FCSB au fost încurajați de suporterii din Peluza Nord, la îndemnul liderului Gheorghe Mustață, după înfrângerea din Ghencea cu Unirea Slobozia

După precedenta înfrângere din campionat, cea în fața lui Dinamo de pe Arena Națională, scor 3-4, fotbaliștii echipei roș-albastre au fost luați la rost de către unii dintre suporteri, cei care au scandat, printre altele, „Dacă fotbal nu jucați, de la Steaua să plecați!”.

Acum, în mod destul de surprinzător deci în contextul dat, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Din contră chiar. Fanii celor de la FCSB au simțit nevoia să își încurajeze favoriții în acest moment foarte complicat al sezonului, în frunte cu liderul galeriei, cel care a ținut și un scurt discurs motivațional cu această ocazie, iar totul s-a încheiat cu aplauze și scandări de susținere din partea fanilor din Peluza Nord.

Pe de altă parte însă, a părut că acest demers nu a avut parte de efectul scontat, întrucât jucătorii au putut fi văzuți extrem de abătuți în momentele respective. În plus, ei au refuzat să mai stea, așa cum era tradiția de ceva timp, la poze și autografe după încheierea partidei.

Concluziile lui Elias Charalambous la finalul acestui meci

Antrenorul principal de la FCSB a admis că îi este foarte greu să găsească explicații pentru parcursul mult sub așteptări înregistrat de echipa sa în acest start de sezon:

„Nu am nicio explicație. Când adversarul ajunge în preajma careului, e aproape gol. E greu de explicat, nu avem energie. În repriza secundă am avut posesia, am ajuns în ultima treime, dar nu aveam mintea limpede ca să marcăm. Nu ne așteptam la un asemenea rezultat.

Avem timp să ne revenim în campionat, dar trebuie să dăm dovedim că putem facem asta. Acum avem șansa de a obține o nouă calificare în Europa League, pe asta trebuie să ne concentrăm, dar apoi trebuie să ne revenim în campionat. Nu am vrut să se întâmple asta azi”. 

Jucătorii de la FCSB, în fața galeriei după înfrângerea cu Unirea Slobozia

Gabriel-Alexandru Ioniță
