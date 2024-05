Suporterii lui Dinamo , în etapa a 8-a din play-out-ul SuperLigii. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a ratat în prelungiri victoria pe Cluj Arena, iar șansele pentru salvarea de la retrogradare s-au diminuat considerabil, cu o etapă rămasă până la finalul sezonului.

Fotbaliștii lui Dinamo, așteptați în parcarea stadionului de fani după 3-3 cu U Cluj: „Bă, cum explicați, bă?”

Dinamo a condus-o cu 2-1 și 3-2 pe U Cluj în deplasare. Suporterii „câinilor” au înmărmurit în minutul 90+1, când Ovidiu Bic a marcat și a restabilit egalitatea pe tabelă. Duelul de pe Cluj Arena s-a încheiat la egalitate, iar în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Clubul din Ștefan cel Mare ocupă locul 8 în play-out, care duce la baraj, cu doar o etapă rămasă până la finalul stagiunii. , suporterii lui Dinamo i-au așteptat pe fotbaliști. De această dată, un grup de fani i-a luat la rost pe elevii lui Zeljko Kopic în parcarea stadionului Cluj Arena.

„Bă, cum explicați, bă, că iar ați pierdut puncte pe final? În toate meciurile luăm gol în ultimele minute. Am avut meciul în mână. Noi am venit după voi? Ce înseamnă asta!?!”, au fost reproșurile pe care suporterii lui Dinamo le-au adus fotbaliștilor.

Suporterii lui Dinamo, reproșuri după remiza cu U Cluj: „Dacă retrogradăm, care mai rămâneți?”

Suporterii dinamoviști i-au taxat pe fotbaliști pentru prestațiile slabe din play-out care ar putea aduce dezastrul în Ștefan cel Mare: retrogradarea în Liga 2. Jucătorii, certați de suporteri, au ascultat umili nemulțumirile fanilor.

„Promovarea de anul trecut e o minciună. Ne trezim la o realitatea crudă! Înseamnă că nu meritam acea promovare. Acum ne trezim. Vouă vă convine pata asta? Dacă retrogradăm, care mai rămâneți?

Amzăr, rămâi? Patriche, rămâi? Nu mai contează cine rămâne, pentru că noi trebuie să luăm rușinea de la capăt. Și o vom face. Dar, băi, nu mai putem cu rușinea asta!”, au mai spus suporterii lui Dinamo, conform .

Ahmed Bani, dezamăgit deși a marcat cu U Cluj: „Nu te ajută cu nimic”

În ultima etapă a sezonului, Dinamo primește vizita celor de la UTA Arad. „Câinii” se află la 3 puncte de primul loc salvator, ocupat de Botoșani. Moldovenii au 25 de puncte după 8 etape scurse din play-out.

”În momentul de față, un punct e ca și cum… Nu ne ajută cum ar fi trebuit. Noi ne propuneam să luăm șase puncte. Am dat trei goluri și nu am câștigat. Am jucat contra unei echipe bune.

Am practicat un joc bun. Când dai gol și după două minte iei gol, nu te ajută cu nimic. De câte ori am întors scorul am fost egalați. Patru sau cinci meciuri în care am luat goluri în minutul 90. Noi trebuia să câștigăm.

Sunt foarte dezamgit. Trebuie să profităm de șansă. Nu vreau să mă gândesc la retrogradare. Noi trebuie să credem în șansă, chiar dacă mai avem 1%”, a spus Ahmed Bani, la flash-interviu.