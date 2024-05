Fotbaliștii lui Dinamo au făcut show în autocar cu manele și pizza după remiza cu Csikszereda! Costin Amzăr s-a dezlănțuit spre deliciul colegilor. Video

Datorită victoriei de pe stadionul „Arcul de Triumf”, 2-0, grație dublei lui Dennis Politic, Dinamo a reușit să evite retrogradarea și să-și asigure biletul în SuperLiga pentru sezonul viitor. Asta pentru că în returul de la Miercurea Ciuc, „câinii” au avut o prestație ștearsă, aspru contestată și de fani la finalul partidei, obținând doar o remiză, 0-0.

Fotbaliștii lui Dinamo au petrecut cu manele și pizza evitarea retrogradării

În returul cu Csikszereda, Dinamo a înregistrat doar un rezultat de egalitate, 0-0. Însă suficient pentru „câini” să scape de retrogradare și să evolueze și din vară în SuperLigă. Doar că, îngrijorător pentru conducerea clubului din Ștefan cel Mare este jocul slab prestat de Dinamo și asediul care a fost la poarta lui Adnan Golubovic.

Nemulțumiți de evoluția favoriților, . Cei 150 de membri din Peluza Cătălin Hîldan, când s-au întâlnit cu jucătorii lui Kopic, au strigat din răsputeri: „Plecați cu toții, lăsați-ne, Dinamo nu e o afacere”.

Vizibil afectați de sloganul strigat de galerie, fotbaliștii lui Dinamo s-au deplasat dezamăgiți către autocar. Ajunși în autovehicul, situația s-a schimbat complet. Pe imaginile surprinse se vede cum jucătorii grupării din Ștefan cel Mare se bucură din plin pentru că și-au îndeplinit obiectivul. Dovezi sunt cutiile de pizza surprinse de filmare, muzica de petrecerea care răsuna și euforia lui Costin Amzar.

Florin Prunea și Andrei Nicolescu s-au contrat, după Csikszereda – Dinamo 0-0

Meciul de la Miercurea Ciuc l-a dezamăgit profund și pe Florin Prunea. Fostul component al „Generației de Aur” a tras un semnal de alarmă despre lotul lui Dinamo care trebuie îmbunătățit neapărat, asta pentru ca în sezonul viitor „câinii” să nu mai treacă prin emoțiile barajului de promovare/retrogradare. Vizatul pentru acest aspect a fost Andrei Nicolescu, care a mai fost criticat de fostul portar pentru că alege să plece în concediu fix în perioada de transferuri.

„Prima și cea mai mare greșeală e că pleci în concediu când echipa are nevoie de tine să facă transferuri. Sunt sigur că n-ați avut o situație ușoară. Ați făcut transferuri pe ultima sută de metri. S-au făcut niște greșeli mari de-a lungul timpului. Noi nu putem minți oamenii. N-am nimic nici cu tine, nici cu Dinamo.

Relațiile în cadrul clubului trebuie să fie interumane. Eu nu te critic, însă trebuie luate niște decizii pentru că timpul trece. Faceți lotul cât de rapid posibil pentru că timpul trece. Bugetul este de primele 6 echipe”, a declarat Florin Prunea, la .

Andrei Nicolescu, replică pentru Prunea

. Administratorul special al lui Dinamo și-a argumentat plecarea în concediu. A precizat că în transferul fotbaliștilor agenții joacă cel mai greu rol și că își poate face treaba fără să fie fizic prezent la negocieri. Totodată, oficialul „câinilor” a dezvăluit că cel mai mare salariu de la Dinamo este 15.000 de euro lunar, dorind să excludă alte informații care au apărut în spațiul media.

„Mi-ai zis că am plecat în vacanță de Crăciun și de Revelion. Perioada de mercato din iarnă este cea mai grea. Toate discuțiile se poartă între niște agenți, fără să trebuiască să fii fizic acolo. Este o ipocrizie, dacă vreți în continuare ca asta să fie greșeala mea, accept. Eram 7 ore pe zi pe telefoane și pe laptop. Ce jucători am reușit să transfer în iarnă cu care trebuia să vorbim?

S-au vehiculat niște sume care sunt false. 15 mii este cel mai mare salariu. Presa a rostogolit niște sume mult mai mari față de realitate, în ideea că s-au cheltuit bani aiurea. Am anunțat că trebuie să avem o echipă care să se exprime ca o echipă de play-off ca să ajungem în acel pluton de echipe care erau în fața noastră. În iarnă aveam opțiunile foarte limitate și am făcut ce am crezut mai bine ca să salvăm Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu pentru aceeași sursă.