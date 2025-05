Fotbaliștii lui Dinamo, extrem de dezamăgiți după 0-0 cu FC Rapid: „S-au apărat aproape tot meciul, meritam cele trei puncte”. Ce a declarat Dennis Politic despre un transfer la FCSB

Dinamo a dominat clar partida de pe teren propriu cu Rapid din etapa a 8-a a play-off-ului, însă „ și . Dennis Politic, Cătălin Cîrjan și Alexandru Roșca au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Dennis Politic după Dinamo – Rapid 0-0

Dinamo a controlat partida cu Rapid din toate punctele de vedere. Formația pregătită de Zeljko Kopic a avut o posesie superioară, iar raportul șuturilor a fost elocvent: 26-9 în favoarea „câinilor”. Aceștia au avut și ocaziile mai importante, însă Alex Pop și Astrit Selmani nu au reușit să finalizeze din poziții bune.

ADVERTISEMENT

Introdus în minutul 59 de Zeljko Kopic, Dennis Politic a revenit pe gazon după o lună și jumătate de absență. Căpitanul lui Dinamo a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Mă bucur să fiu din nou pe teren, să fiu sănătos. A fost un meci destul de intens, am intrat într-un meci care s-a jucat în viteză, pe tranziții.

Din punctul meu de vedere, cred că am fost echipa mai bună, ei s-au apărat aproape tot meciul, noi am avut destul de multe șanse. N-am reușit să le băgăm în poartă, dar cred că meritam cele trei puncte. Nu mă așteptam să se apere tot meciul, mai ales că ei luptă pentru Europa. Mă așteptam să iasă mai mult la joc”, a afirmat Dennis Politic la finalul partidei, conform .

ADVERTISEMENT

„Câinii” rămân pe poziția a șasea după această remiză, cu 31 de puncte, iar în următoarea rundă vor disputa ultimul meci pe teren propriu din acest play-off, contra Universității Cluj. Partida va avea loc vineri, de la ora 21:00.

Dennis Politic: „Sunt fericit la Dinamo, nu vreau să vorbesc de FCSB”

Internaționalul român a vorbit și despre perioada de absență cauzată de accidentarea suferită în meciul cu FCSB de pe 30 martie. „Mereu este greu când stai accidentat și este greu când revii, mai ales primele meciuri, până îți intri din nou în mână. Pierzi foarte mult din condiția fizică, cu cât stai mai mult pe margine. Am resimțit puțin în seara asta, eram cu mâinile pe genunchi la sfârșitul meciului.

ADVERTISEMENT

Am făcut multe teste, am fost și la osteopați, o să continui să merg, o să am mai multă grijă, să fac mai multă mobilitate. Făceam lucrurile acestea, dar acum o să încerc să le fac mai mult, să îmi mențin sănătatea”, a transmis căpitanul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre un posibil transfer la FCSB, : „Sunt la Dinamo, mai am doi ani de contract și sunt fericit aici, nu vreau să vorbesc de FCSB”.

Cătălin Cîrjan: „Ne-am creat foarte multe ocazii, nu știu ce se întâmplă la finalizare”

Despre remiza cu Rapid a vorbit și Cătălin Cîrjan. „Cred că a fost un meci foarte bun făcut de noi, am dominat de la un capăt la altul acest meci, am avut foarte multe ocazii. Chiar acum vorbeam cu Roșca în vestiar și nu era deloc murdar pe echipament, chiar zicea că a avut o seară ușoară. Suntem puțin dezamăgiți că nu am reușit să câștigăm. Ne-am creat foarte multe ocazii, nu știu ce se întâmplă la finalizare, în ultimii 30 de metri, în sezonul viitor trebuie să arătăm mai bine”, a declarat „decarul” lui Dinamo.

Fostul jucător al lui Arsenal a dezvăluit că a trecut prin momente dificile după derby-ul cu FCSB: „Îmi doresc la fiecare meci să dau tot ce am mai bun. Săptămâna asta am avut și niște probleme medicale, mi s-au spus multe opinii, că s-ar putea să mă operez… Patru-cinci zile nu am făcut antrenament, după cinci zile de stat aveam o dorință foarte mare să intru, să joc.

Am avut ceva la aductor după meciul cu FCSB, dar ieri m-am simțit bine și azi m-am bucurat de fotbal. Nu e timp de odihnă, o să am două-trei zile după meciul cu Craiova, iar apoi mă voi focusa acolo (n.r. pe Campionatul European U21) dacă voi fi chemat”.

Cătălin Cîrjan: „Ne dorim punctele pentru suporteri”

Neavând drept de participare în cupele europene, Dinamo se luptă doar pentru suporteri în acest final de sezon. Cîrjan i-a încurajat pe fani să vină la stadion pentru partida cu U Cluj, deoarece va fi ultimul meci pe teren propriu din cariera lui Răzvan Patriche, care și-a anunțat retragerea. „Ne dorim punctele pentru noi, pentru suporteri, sunt incredibili, prin minutul 60-70 am avut câteva ocazii și stadionul pur și simplu a explodat, a fost ceva incredibil, ne dorim să-i facem fericiți.

Din păcate, n-am câștigat acest derby, dar îi așteptăm la următorul meci. Ne dorim să vină multă lume pentru Patriche, este un caracter extraordinar, un lider, îi mulțumim pentru toate sfaturile oferite în acest an, eu am învățat foarte multe de la el, îi mulțumesc pentru asta și îi doresc tot binele”, a adăugat mijlocașul.

Alexandru Roșca: „Tricoul e curat, nu am avut nici măcar un plonjon”

Alexandru Roșca nu a avut prea multe de făcut în derby-ul cu Rapid, deoarece giuleștenii au avut o prestație extrem de ștearsă din punct de vedere ofensiv. „Din păcate, o remiză, toți spectatorii probabil cred că trebuia să câștigăm, am fost peste ei tot meciul. N-am avut absolut nicio minge, mă bucur, colegii își fac treaba, sper să continuăm tot așa, să jucăm bine, dar să vină și rezultatele.

Tricoul e curat, nu am avut nici măcar un plonjon. Ne așteptam să ne pună mai multe probleme, dar am fost și noi foarte motivați, am vrut să câștigăm, să arătăm suporterilor… Să-i chemăm la meci. Ne pare rău că nu avem rezultatele dorite.

Ne-am dori să urcăm în clasament, vrem să jucăm cât mai bine, să creștem, să construim pentru anul viitor. Mă bucur că am trecut prin acele momente (n.r. în care a rămas pe bancă). Au fost momente bune, momente proaste, dar cred că m-a făcut mult mai tare”, a afirmat portarul lui Dinamo la finalul întâlnirii.