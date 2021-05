Fotbaliștii lui FCSB, furioși după ce s-au încurcat cu Academica Clinceni: ”Multă lume zice numai prostii”

FCSB nu a profitat de pasul greșit al contracandidatei în lupta pentru titlu, CFR, și s-a împiedicat, iar, de Academica Clinceni. Roș-albaștrii puteau trece pe primul loc al clasamentului, în cazul unui succes cu trupa ilfoveană, dar au trebuit să se mulțumească doar cu un punct și finalul campionatului e mai încins ca niciodată.

La finalul partidei fotbaliștii lui Toni Petrea au răbufnit și le-au răspuns celor care văd alianțe între echipele din Liga 1. Academica Clinceni este considerată de mulți oameni de fotbal un ”satelit” al trupei lui Gigi Becali, în vreme ce despre Sepsi s-a vehiculat că ar face jocurile campioanei CFR.

În actualul sezon FCSB și Academica s-au întâlnit de patru ori. De două ori au câștigat roș-albaștrii, un meci s-a încheiat la egalitate și unul a fost câștigat de ilfoveni.

Roș-albaștrii susțin că nu există alianțe și că toate meciurile sunt ”care pe care”

Cu trei etape înaintea finalului de sezon CFR Cluj continuă să se mențină în fruntea clasamentului, cu un punct peste FCSB, ambele reușind ”contraperformanța” de a se împiedica, pe teren propriu, tocmai în fața unor oponente considerate ”echipe de casă” a celor două mari rivale.

”Multă lumea zicea că Clinceni e echipa noastră, Sepsi a CFR-ului, numai prostii se vorbește. Am pierdut puncte importante, treceam pe primul loc dacă am fi câștigat, dar erau la fel de importante precum cele cu CFR când am fost egalați în ultimul minut”, a declarat Florin Tănase

”Toată lumea spune și despre Botoșani, dar nu este nicio alianță, toate echipele joacă de la egal la egal. Mă deranjează, dar asta văd unii din exterior”, a completat și Darius Olaru.

Unde crede Florin Tănase că a pierdut echipa lui controlul jocului cu Clinceni

Căpitanul celor de la FCSB, Florin Tănase, nu își explică semieșecul în fața celor de la Academica Clinceni. Golgheterul Ligii 1 a deschis scorul din penalty, dar nu a fost suficient pentru ca roș-albaștrii să câștige.

”Din păcate nu am făcut un joc bun astăzi, deși am deschis scorul. A doua repriză am egalat destul de repede, apoi ne-am retras, nici nu știu ce s-a întâmplat. Trebuia să atacăm să ne creăm mai multe ocazii. La faza din finalul meciului a fost gol 100%”, a spus Tănase.

Etapa viitoare FCSB va evolua la Sfântu Gheorghe în fața revelației actualei ediții de campionat, Sepsi OSK. Meciul este programat duminică, de la ora 22:00.

