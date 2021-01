Fotbaliștii lui FCSB au înghețat la Ovidiu în partida contra echipei pregătite de Mircea Rednic, aceștia având parte de un meci dificil care le-a provocat un pas greșit în lupta pentru titlu în Liga 1.

FCSB a remizat în deplasare cu Viitorul, scor 2-2, ratând ocazia de a se distanța în fruntea clasamentului, CFR Cluj fiind pe locul secund la doar 1 punct în spatele roș-albaștrilor.

Golurile partidei au fost marcate de Cosmin Matei 17′ (P) și Ely 73′ pentru gazde, iar pentru oaspeți a marcat Florin Tănase 56′ (P) a doua reușită fiind un autogol al lui Dussaut în minutul 70.

Fotbaliștii lui FCSB, înghețați la Ovidiu: „E normal să fiu frustrat”

Andrei Vlad portarul celor de la FCSB a fost dezamăgit de golurile primite, însă apreciază faptul că este titlular constant în poarta echipei: “Nu ne-am atins obiectivul, dar mergem înainte și ne pregătim pentru următorul meci.

Am înscris de două ori, dar am primit și două goluri. Din păcate, Miron a deviat mingea și asta a fost. E normal că sunt frustrat, sunt portar, nu-mi place să primesc goluri. Jucând meci de meci, prind curaj și experiență, dacă aș fi stat pe bancă nu prindeam experiență.

În play-off trebuie să câștigăm și să luăm multe puncte. E frig, dar ne încălzim pe parcurs, ne mai mișcăm. Sper să câștigăm titlul și să ne bucurăm la final”, a declarat Vlad la Digisport.

Ovidiu Popescu gata să evolueze oriunde este nevoie pentru echipă

Ovidiu Popescu a dat dovadă de polivalență pe teren ori de câte ori echipa a avut nevoie iar acest lucru nu îl deranjază absolut deloc: “Terenul a fost bun, unele porțiuni au fost înghețate, dar am făcut un meci frumos.

Nu ne luăm de teren. Am centrat, dar nu știu dacă s-a trecut golul meu sau dacă a fost autogol. Am avut momente bune de joc, trebuia să ținem de rezultat, dar din păcate am fost egalați. Îmi doresc să fiu sănătos.

Domnul Reghecampf m-a folosit fundaș dreapta și am jucat foarte bine, deci nu mă deranjează. Eu joc cel mai bine la mijloc, dar nu e o problemă pentru mine. Mai sunt multe meciuri de jucat și vom vedea la final”, a declarat Ovidiu Popescu la finalul partidei.

